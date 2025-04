Ricordando Alcide De Gasperi. Un impegno per la Costituzione

E una copia dell’originale della Carta Costituzionale, nata dalla Resistenza, lo ricordiamo soprattutto ad alcuni esponenti di Governo che continuano a ignorarla pur avendo giurato di rispettarla e e attuarla, è stata consegnata al Comune di Matera nel corso della inaugurazione della mostra sul leader dc Alcide De Gasperi. Un bel gesto, da parte del nipote del grande statista Paolo Catti, alla vigila degli 80 anni dalla Liberazione e in un contesto politico, nazionale dove tentativi e attacchi subdoli e diretti alla Costituzione sono di stretta attualità. Ai giovani il compito di recepire un messaggio che viene da lontano, a scoprire la figura del leader trentino che fece della coerenza, dell’ascolto e del dialogo i punti di forza del suo pensiero. Matera gli è grata per la prima legge speciale per la gente dei rioni Sassi e di tutto quanto è legato a quella esperienza.



Inaugurata a Matera esposizione su

Alcide De Gasperi

Consegnata al Comune copia dell’originale della Costituzione italiana

da parte del nipote di De Gasperi



Nel fine settimana appena trascorso, lo spirito degasperiano è tornato a farsi sentire con forza, rinnovando memoria e ispirazione, tra i Sassi di Matera.

A evocarlo è stata l’inaugurazione della mostra “Alcide De Gasperi – Album di casa”, allestita nella Chiesa di Santa Maria del Carmine, presso Palazzo Lanfranchi. L’esposizione propone una preziosa raccolta di immagini – molte delle quali inedite – che restituiscono il volto più umano dello Statista, ritratto in momenti di intimità familiare e tra le sue amate montagne trentine.

All’evento era presente una delegazione trentina guidata dal presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, Claudio Soini, insieme al nipote dello Statista, Paolo Catti De Gasperi, figlio della primogenita Maria Romana De Gasperi.

L’inaugurazione è stata preceduta da una conferenza dedicata al profilo umano e politico di De Gasperi, padre della ricostruzione dell’Italia del dopoguerra e artefice della rinascita materana degli anni Cinquanta.



L’esposizione è stata messa a disposizione da parre del Consiglio provinciale di Trento, che l’ha realizzata unitamente alla Fondazione trentina Alcide De Gasperi e alla Fondazione Museo Storico del Trentino,

Tra i relatori, oltre al presidente Soini, sono intervenuti il commissario straordinario Raffaele Ruberto, il giornalista europeo Paolo Magagnotti – già collaboratore di Maria Romana De Gasperi – il senatore Gianpaolo D’Andrea, presidente dell’ANIMI, il professor Donato Verrastro dell’Università della Basilicata, e la curatrice della mostra, Elena Tonezzer.

La conferenza si è conclusa con un gesto di alto valore simbolico: la consegna al Comune di Matera, rappresentato dal commissario straordinario Ruberto, da parte del nipote di De Gasperi, di una copia originale della Costituzione italiana con le firme di Enrico de Nicola, Umberto Terracini e Alcide De Gasper. La copia reca sul retro la firma autentica di Maria Romana De Gasperi. Il documento originale è conservato nel municipio di Trento, all’interno di un’esposizione permanente che raccoglie testimonianze e oggetti personali appartenuti ad Alcide De Gasperi.