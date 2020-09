A Montalbano, Irsina e Tursi riconferme con un largo suffragio dei concittadini per i sindaci uscenti Pietro Marrese, Alfonso Vespe Nicola Morea e Salvatore Cosma. Figure note che hanno riottenuto la fiducia dalle rispettive comunità. Se per Marrese ( che è anche presidente della Provincia) , Vespe e Cosma il risultato poteva essere scontato non era lo stesso per Morea nella sua Irsina, dove ha dovuto confrontarsi con altri due candidati di area. Volti nuovi o di ritorno a Salandra con Giuseppe Soranno, a Grottole con Angelo De Vito , A San Giorgio Lucano con Antonio Esposito e a Craco con Vincenzo Lacopeta .Nel paee fantasma non era tra i candidati l’ex primo cittadino di tante battaglie e progetti Pino Lacicerchia. Sarà per un’altra volta.

Ad Accettura Alfonso Vespe

Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi

ALFONSO VESPESindaco 1.023 96,78 7

FRANCESCO SIGGILLINO 34 3,22 3

Totale 1.057

A Craco Vincenzo Lacopeta

Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi

VINCENZO LACOPETA Sindaco 286 62,17 7

DOMENICO MONTEMURRO 158 34,35 3

MARIA STELLA FLORIANA MONTEMURRO 16 3,48 0

A Grottole Angelo De Vito

Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi



ANGELO DE VITO Sindaco 617 43,24 7

FILIPPO CARRETTA 509 35,67 2

ANTONIA GRILLI 301 21,09 1

Totale 1.427 10



A Irsina NICOLA MOREA sindaco

Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi

NICOLA MASSIMO MOREASindaco 1.491 52,01 8

DOMENICO SMALDONE 691 24,10 2

ANNA MARIA AMENTA DETTA ANNA 685 23,89 2

A MONTALBANO JONICO PIETRO MARRESE

Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi

PIERO MARRESESindaco 3.873 89,82 8

LEONARDO ROCCO TAURO 439 10,18 4

Totale 4.312 12





A SALANDRA GIUSEPPE SORANNO

Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi

GIUSEPPE SORANNOSindaco 1.052 55,49 7

ANTONIO CASTELLANO 844 44,51 3

Totale 1.896 10

A SAN GIORGIO LUCANO GIUSEPPE ANTONIO ESPOSITO

Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi

GIUSEPPE ESPOSITO Sindaco 587 72,65 7

PATRIZIA MORANO 218 26,98 3

FERDINANDO MARTINO 3 0,37 0

Totale 808 10



A TURSI SALVATORE COSMA

SCRUTINI

Comune: TURSI

Dato aggiornato al: 22/09/2020 16:49

Sezioni: 7/7

Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi

SALVATORE COSMA Sindaco 1.359 42,70 8

GIUSEPPE CRISTIANO 1.153 36,22 3

ANTONIO GIOVANNI ALFREDO GUIDA 671 21,08 1

Totale 3.183 12