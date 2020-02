Non sappiamo se Maurizio Bolognetti se ne starà ad aspettare che arrivino risposte dall’ex candidato presidente pentastellato alla regionali 2019 Antonio Mattia, dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dopo quella negativa del presidente della Corte di Appello di Potenza Patrizia Sinisi, sul nome del magistrato che avrebbe dovuto ricoprire la carica di assessore alla sanità. Il segretario radicale di pazienza ne ha, ma è anche capatosta e quando si mette una cosa in testa tira dritto verso l’obiettivo. Magari la soluzione all’enigma è vicina e qualche indizio potrebbe venire, sarebbe la prima volta, per una ricerca ”atipica” di persona scomparsa che non ha mai messo piede in via Anzio (sede della Regione) ma che era pronta per andarci, nel caso di un successo del Movimento cinque stelle. E allora la seguitissima trasmissione di Rai Tre, sempre che accolgano l’appello di Bolognetti, potrebbe fare al caso. Un appello a ” Chi l’ha visto?” a chi ne ha sentito parlare potrebbe fornire utili elementi per mettere una pietra sopra alla vicenda. Certezze, misteri? Potenza della politica? A meno che il magistrato ”sua sponte” (ripassate il latino) spontaneamente non venga fuori per chiudere per sempre la vicenda…