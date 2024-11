Ricciardi terzo subcommissario per il Comune di Matera

E con la nomina di Francesco Ricciardi, dirigente di 1^ Fascia in quiescenza da parte del prefetto di Matera, Cristina Favilli, può dirsi completo l’organico di ”collaboratori” ,che affiancherà il commissario prefettizio Raffaele Ruberto nella gestione del Comune di Matera fino alle elezioni amministrative anticipate del 2025. Ricciardi si affianca a Mariarita Rachele Iaculli e a Luciana Gai nominati subcommissari prefettizi nei giorni scorsi.



COMUNICATO STAMPA

Il Prefetto di Matera, dott.ssa Cristina Favilli, dopo la nomina del dott. Raffaele Ruberto, Prefetto in quiescenza, a Commissario prefettizio, e la nomina di due sub Commissari prefettizi nelle persone della dott.ssa Mariarita Rachele Iaculli e della dott.ssa Luciana Gai, ha nominato un ulteriore sub Commissario prefettizio nella persona del dott. Francesco Ricciardi – Dirigente di 1^ fascia in quiescenza – per coadiuvare il Commissario nella gestione provvisoria del Comune di Matera.