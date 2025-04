Riattivare il terminal bus di Serra Rifusa

“Dopo tre mesi circa di quasi buio totale nel settore turistico, con l’arrivo delle belle giornate, a Matera si sta avviando, finalmente il flusso di turisti che raggiungono la nostra amata Città. Infatti, si assiste in questi giorni all’arrivo di bus turistici che attraversano tutta la città dei Sassi per raggiungere Via Aldo Moro, con non poche conseguenze negative in termini di traffico, mobilità e inquinamento. Per questo motivo, chiede alla triade dei commissari prefettizi che amministrano la Città di attivare quanto prima il terminal Bus a Serra Rifusa collegato alla metropolitana che raggiunge piazza Matteotti.” A sollevare la questione è Francesco Lisurici, ex consigliere comunale, con una nota in cui aggiunge che “Si chiede la possibilità di poter concordare con la Regione (che si è definita già pronta) l’attivazione del servizio tutti i giorni, festivi compresi, prima della festività di Pasqua e fino a fine anno, in modo da rendere il servizio funzionale e strutturale.

Siamo tutti consapevoli che la sperimentazione abbia ben funzionato, anche se necessita di alcune modifiche; pertanto, auspichiamo che il servizio possa essere riavviato nell’immediato e continui a funzionare quotidianamente in maniera da assicurare un output di accoglienza eccellente per i turisti, oltre a ridurre le emissioni di smog e avere meno congestione del traffico in tutta la Città.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.