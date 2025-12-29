Riarmo e Corte dei Conti. Piazze Vuote. Italianiii. Sveglia!

Nessuna adunata, aldilà di singole prese di posizioni, proteste parlamentari per due sterzate e derive autoritari del governo guidato dal presidente del consiglio dei ministri (il termine premier è largamente improprio) Giorgia Meloni dopo l’approvazione della riforma (?) della Corte dei Conti, che ne ridimensiona il ruolo e la porta sotto il controllo governativo, e con la deriva al riarmo con l’acquisto obbligato di armi statunitensi dopo il pronunciamento e i ”prestiti” di fondi dell’Unione europea annunciati e garantiti dalla ”presidente” Ursula Von Der Lyen. Due derive…dove il ”me ne frego” del Ventennio ignora la Costituzione e il buon senso. Non avevamo dubbi. Del resto, e questa è una pecca della Prima, Seconda e Terza Repubblica, l’insegnamento e la conoscenza della Costituzione sono stati lasciati in secondo piano, con una Italia dei compromessi e dalla ridotta autonomia decisionale che contrassegna, ahinoi, la storia del Belpaese.



Democrazia incompiuta, accentuata dai diktat statunitensi, per esigenze geopolitiche, palesi o subdoli che hanno ridotto il Belpaese come uno stato ”allineato e coperto?”. Le osservazioni dell’avvocato Leonardo Pinto sul silenzio della piazza(le manifestazioni per la Pace a Gaza, dove la guerra continua e la popolazione vive di stenti) dopo la scontata riforma della Corte dei Conti, che evidenzia la scelta della politica delle ”mani libere” in economia e nella gestione dei conti pubblici del governo in carica, e quanto visto nella puntata di domenica 28 dicembre durante la trasmissione di Rai 3 ” Report” sulle potenzialità della space economy italiana, https://www.raiplay.it/video/2025/12/Italia-new-space-economy—Report-28122025-d991a08e-b05d-4438-beba-ffa73d4e307c.html, che vanta tante eccellenze, ma che rischiano di essere fagocitate da altri Paesi perchè l’Unione Europea non ha rispetto all’Italia una politica comune sullo Spazio, e poi i progetti di riarmo dell’Italia estromessa dall’alleanza Francia -Germania per produrre carri armati e altri sistemi di difesa, https://www.raiplay.it/video/2025/12/Riarmiamoci-e-partite—Report-28122025-5da8c71d-cb83-42ce-9e93-d4f830fa202b.html, la dicono tutta sulla necessità che gli Italiani si sveglino. Abbiamo bisogno di legalità, servizi e lavoro. Svegliaa!



LA NOTA DELL’AVVOCATO LEONARDO PINTO

*GLI ESTREMISTI E GLI ANTAGONISTI SCENDERANNO IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO LA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI DEL GOVERNO MELONI?*

C’è un video che gira sul web, di Ferrucio Capalbo, magistrato e pubblico ministero presso la Corte dei Conti, che in circa 4 minuti, spiega in maniera semplice gli effetti disastrosi per la Pubblica Amministrazione e, di riflesso per il contribuente italiano che paga le tasse, della riforma della Corte dei Conti imposta dal centrodestra a colpi di maggioranza.

Dopo l’abrogazione del reato di abuso di ufficio, è in arrivo la spoliazione delle funzioni principali della magistratura contabile, che l’opposizione in Parlamento non è riuscita ad evitare.

*UN PASSO INDIETRO:* Per comprendere la portata della riforma in arrivo.

La Legge n. 20 del 14 gennaio 1994, approvata all’indomani di tangentopoli per frenarne i vizi, riformò profondamente il controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, introducendo responsabilità amministrative per dolo o colpa grave definendo, altresì, nuovi termini di prescrizione per i danni erariali. La legge estese il controllo della Corte a regioni, enti locali e fondi comunitari, stabilendo che la responsabilità è personale e limitata (a differenza del giudizio penale), con un focus rigoroso sulla gestione degli obiettivi e delle risorse pubbliche.



LA RIFORMA ATTUALE Il video spiega l’obiettivo della riforma del Governo Meloni che è quello della deresponsabilizzazione di amministratori e dipendenti pubblici.

Sorge quindi spontanea una domanda: gli estremisti e gli antagonisti, solitamente pronti a manifestare (talvolta anche violentemente) in nome dell’uguaglianza sociale, scenderanno in piazza anche questa volta per difendere il buon funzionamento e la trasparenza della Pubblica Amministrazione nell’interesse dell’intera comunità nazionale?