Con il ‘’Che’’ Ernesto Guevara il “ leader maximo” Fidel Castro ha rappresentato un simbolo, una testimonianza, un riferimento di un sogno rivoluzionario contro tutti gli ‘’ismi’’ dell’imperialismo e del capitalismo del ‘900, sfociati nella deriva della globalizzazione dell’economia, fatta di sfruttamento, speculazione finanziaria e di un impoverimento culturale ed economico e istituzionale che ha messo in crisi vecchio e nuovo mondo, favorendo una deriva autoritaria e sovranista che oggi rischia di compromettere diritti e libertà. E Castro, scomparso quattro anni fa, giusto il 25 novembre, è rimasto nel cuore di quanti lo hanno visto accanto e contro i potenti ma in un movimento ‘’non allineato’’, che spesso ha scompigliato le carte in un mondo di superpotenze spaccato in due e oggi lacerato da interessi trasversali sostenuti dalle sottili armi della finanza, delle guerre epidemiologiche e dai controlli del grande fratello della rete web. Francesco Calculli, direttore del museo della resistenza e del comunismo di Matera, traccia un ricordo a tutto tondo dell’ultimo baluardo del 900 e oltre contro il Capitalismo. Lo fa con il ‘’corazon’’ in mano , il pugno chiuso e l’orecchio sintonizzato su ‘’ Radio Rebelde’’. Hasta siempre!

PERCHE’ DOPO 4 ANNI PIANGO ANCORA LA SCOMPARSA DI FIDEL CASTRO.

di Francesco Calculli. Ricordo ancora tutto di quel sabato 26 novembre 2016. Era una fredda giornata autunnale ma piacevolmente soleggiata, il pomeriggio del giorno prima avevo partecipato alla bella manifestazione in piazza Vittorio Veneto contro la violenza sulle donne, ed ero pieno di entusiasmo perchè quella mattina avevo in programma di recarmi dal corniciaio per ritirare gli ultimi quadri tematici prima di iniziare finalmente l’allestimento della Casa Museo. Ma quando arrivò la notizia della morte di Fidel Castro, tutto il mio entusiasmo era svanito quasi subito, per me fu come sapere della morte di un caro parente… lontano, ma parente comunque. Incredulità, tristezza, e sconforto, erano questi gli stati d’animo che in me si alternavano mentre guardavo in tv Raul Castro che annunciava al popolo cubano la scomparsa del loro amatissimo “leader maximo”. Fidel per me era stato “un compagno” e un modello fin dall’adolescenza. Io pur avendo letto di tutto da adolescente posso dire senza mentire che sono cresciuto a pane e leggende dei rivoluzionari comunisti; sopratutto ero cresciuto con il mito di Fidel, del Che, e della Rivoluzione Cubana. Sapevo che Fidel Castro aveva da poco compiuto 90 anni, e che era gravemente malato, ma nel mio immaginario rimaneva sempre l’eroe capace di compiere imprese titaniche in grado di sconfiggere persino la morte. Quella di Fidel Castro è una figura talmente gigantesca nel corso del 900′ che aldilà di ogni giudizio sull’uomo e sull’opera, nessuno può negare che è stato uno dei pochissimi leader con Lenin e Mao che ha cambiato la storia non solo di un continente ma del mondo intero. Castro ha sfidato per quasi sessant’anni l’imperialismo degli Stati Uniti d’America, ben tre Papi sono andati a Cuba per incontrarlo personalmente, e i dodici presidenti americani che si sono succeduti dal 1959 non sono riusciti a buttare giù dalla torre l’intramontabile Fidel. Non ce l’hanno fatta con l’invasione di Playa Giròn del 1961 e con il blocco economico che pesa sull’isola dal 1962. Non ce l’ha fatta neppure l’agguerrito Reagan, hanno miseramente fallito i due Bush padre e figlio, e non c’è riuscito Trump che diventato presidente due settimane prima la morte di Fidel, aveva promesso fuoco e fiamme contro Cuba. Dopo il 1989, sono stati resi pubblici alcuni documenti della Cia dalla cui lettura si è appreso che i piani per uccidere il leader cubano sono stati seicentotrentasette. Si racconta che in qualche occasione chi aveva il compito di eliminare Castro abbia finito per non premere il grilletto intimorito dalla personalità di Fidel. E’ quindi presto detto perchè Fidel Castro appartiene alla sparuta categoria dei grandi miti sopravvissuti alle intemperie della storia, che hanno i nomi già stampati sulle enciclopedie. Ma penso che sia molto più importante provare a raccontare Fidel Castro nella sua totalità di uomo, rivelandone la grande intelligenza, la straordinaria forza di volontà, la fede incrollabile nell’avvenire socialista, nonchè la convinzione che la Cuba di cui vedeva anche gli errori, resta un’isola del mondo in cui si mantiene vivo l’ideale dell’umanità che si evolve fino alla sua vera realizzazione. Gli anti-castristi di Miami quel 25 novembre di quattro anni fa non nascosero la loro immensa gioia per la morte dell’odiato «dittatore».



“Dittatore io? Sì, ma soltanto di me stesso. Sono schiavo del mio lavoro e del mio popolo”. disse Fidel in una celebre intervista rilasciata nel 2005 al regista americano Oliver Stone. Ma chiunque abbia conosciuto anche superficialmente Cuba, l’abbia amata nella sua gente incantevole, può avere pochi dubbi sul fatto che Fidel Castro avrebbe stravinto un’elezione autentica, un referendum non taroccato, contro qualsiasi concorrente si fosse liberamente candidato. Neppure nei momenti più amari, quando la Mosca di Gorbaciov scaricò lui e Cuba come un sacco di sassi i cubani avrebbero tradito colui che li aveva insegnato a leggere, a non sentirsi più colonia degli Stati Uniti, e che aveva riscattato la loro dignità nazionale. Persino quando negli anni 90′ l’economia dell’isola precipita perchè vengono a mancare le sovvenzioni del Cremlino e gli USA invece inaspriscono l’embargo, Fidel rimane sempre una guida intoccabile, perchè i cubani si guardano attorno e scoprono che ad Haiti, Santo Domingo, Guatemala o Salvador, squadre della morte e favelas con i piedi nelle immondizie sprofondano nella disperazione folle senza nome. Fidel Castro ha consacrato tutta la sua vita alla causa della rivoluzione comunista: il contributo che egli ha dato allo sviluppo dell’organizzazione e alla diffusione delle idee socialiste in America Latina è immenso. Uomo di pensiero e di azione trovava la sua forza nel carattere morale; la popolarità che gode ancora oggi tra le masse proletarie è spontaneo omaggio alla sua rigida intransigenza verso il regime capitalista: egli non si è mai lasciato abbagliare dalle apparenze superficiali della società moderna, che altri hanno scambiato con la realtà, precipitando quindi di errore in errore. Si capisce allora perchè anni dopo la caduta del Muro di Berlino, su Gorbaciov il giudizio del leader cubano è lapidario: “era animato da buone intenzioni, ma ha commesso gravi errori politici.” Il primo gennaio del ’59 l’avvocato Fidel si avvicinava al trionfo dell’Avana con la barba nera e il mito del rivoluzionario che aveva sconfitto il dittator e Batista, compagno di lotta il medico argentino Ernesto Guevara incontrato per caso in una pensione di Città del Messico. Entrambi scappavano da qualcosa: Fidel dall’assalto fallito il 26 luglio 1953 alla caserma della Moncada , 22 mesi di carcere durissimo alle spalle; il “Che” dall’egoismo di una società che non amava.

Due giovani intellettuali, « un avvocato idealista e un medico col mal di rivoluzione» come li definiva Rossana Rossanda che nell’America Latina delle ingiustizie militari, stavano cercando l’utopia. Alla fine l’hanno trovata e hanno cambiato la faccia e l’entusiasmo di intere generazioni di militanti comunisti. Dopo la vittoria della rivoluzione Fidel Castro iniziò subito a operare su Cuba mosso da spinte moralizzatrici: processi agli uomini di Batista, chiusura delle case di tolleranza, lotta al traffico di droga, riduzione drastica dei canoni d’affitto fino al 30- 50% , calmieramento dei prezzi di libri, medicine, corrente elettrica e trasporti. Nel 1959 Fidel varò la riforma agraria stabilendo che le tenute agricole non potessero superare i 402 ettari di superficie: un duro colpo ai latifondisti della canna da zucchero, per lo più yankee, che si videro espropriati dietro un indennizzo modesto. Grazie a un’intensa campagna di alfabetizzazione la quota di analfabeti scese dal 25 al 4 % . Alla cultura fu dedicata particolare attenzione: ne è prova la creazione della “Casa de las Amèricas”, che divenne un punto di riferimento per il mondo intellettuale latinoamericano. Tutti ebbero accesso gratuito alle cure mediche e la speranza di vita passò da 59 anni a 76, un record nell’America latina. L’egualitarismo ridusse il divario tra il tenore di vita nelle città e quello nelle campagne. Nel 1960 si avviò un processo di nazionalizzazione delle banche, dei lavori pubblici e dei trasporti e la crisi con Washington divenne inevitabile dato che gran parte delle aziende colpite dai provvedimenti erano americane. Il colpo di grazia fu la nazionalizzazione delle raffinerie americane a Cuba che si erano rifiutate di lavorare il petrolio di origine sovietica. L’embargo venne proclamato il 20 ottobre: un colpo durissimo per l’economia dell’isola perchè gli Usa assorbivano il 74% delle esportazioni cubane sopratutto zucchero, e fornivano il 65% delle importazioni. Ma era solo l’inizio della ininterrotta aggressione americana contro la Cuba di Fidel : il 17 Aprile 1961, 1400 anti-castristi addestrati dalla Cia sbarcarono alla Baia dei Porci per rovesciare Fidel Castro. Fu un fallimento: la prevista insurrezione popolare anti-castrista non scoppiò e gli invasori rimasti isolati, furono costretti alla ritirata. Fidel decise allora di chiedere la protezione dell’URSS contro future minacce americane. Il segretario del partito comunista sovietico, Nikita Kruscev, accettò e chiese di installare missili a testata atomica sull’isola. Quando vennero scoperti dagli americani, il mondo fu sull’orlo della Terza guerra mondiale. Le trattative dirette tra i due capi di stato Kennedy e Kruscev scongiurarono il peggio, ma Fidel non fu nemmeno interpellato, e Cuba venne completamente tagliata fuori dagli accordi. Da questo momento in poi i rapporti tra il leader cubano e la superpotenza sovietica si raffreddarono notevolmente, e non tornarono mai più come erano stati prima del 1962. Più in generale, i legami con Mosca non distolsero Fidel dal tentativo di mantenere la propria indipendenza propositiva nello scacchiere internazionale. Il leader maximo continuò, così, a sostenere i movimenti rivoluzionari in tutto il mondo nel corso degli anni Sessanta e Settanta. Il successo maggiore fu ottenuto in Nicaragua dove, nel 1979, il Fronte sandinista di liberazione nazionale rovesciò la quarantennale dittatura della famiglia Somoza.



E Nelson Mandela dopo la scarcerazione dalla sua prigione sud- africana, avvenuta nel 1990, si recò a Cuba per ringraziare di persona l’amico Fidel Castro, che diede un contributo importante per sconfiggere il regime dell’apartheid. Dopo il 2000 la salute del leader maximo peggiorò e nel 2006 dovette cedere la guida del governo di Cuba al fratello Raul per un grave intervento intestinale. Ulteriori complicazioni lo costrinsero negli anni successivi ad abbandonare progressivamente tutte le cariche pubbliche. Tuttavia questi ultimi anni di vita furono per Fidel anche quelli del suo trionfo personale sull’imperialismo americano in America Latina che in un decennio aveva cambiato volto da giardino di casa degli Usa ad avanguardia politica. Così all’alba del nuovo secolo con l’affermarsi delle nuove rivoluzioni socialiste in Venezuela, Bolivia, ed Ecuador con le presidenze di Hugo Chavez ( 1999-2013), Evo Morales/(2006-2019) e Rafael Correa( 2007-2017) e considerando anche le vittorie di Lula in Brasile nel 2002 e di Pepe Mujica in Uruguay nel 2009, l’onda lunga progressista aveva travolto quasi tutti i corrotti regimi militari del continente sudamericano, con le masse mobilitate da leader politici amici e alleati di Fidel Castro e inspirati all’eredità della Rivoluzione Cubana. La stampa borghese di tutti i Paesi ha sempre rappresentato Fidel Castro come l’ultimo «dittatore» comunista che opprimeva ferocemente il popolo cubano. I borghesi non riescono a concepire la società che inquadrata nei loro schemi dottrinari: la dittatura per loro è Lenin, o sia pure Ugo Chavez, è il dispotismo accentratore di tutto il potere politico nelle mani di uno solo, ed esercitato attraverso una gerarchia di servi armati di fucile o emarginatori di pratiche burocratiche. Perciò la borghesia capitalista ha tripudiato alla notizia della morte di Fidel: sparito il «dittatore» insostituibile, tutto il «regime castrista», secondo la loro concezione, dovrebbe miseramente crollare. E invece Cuba non intende crollare e continuerà a essere l’avanguardia nella lotta al colonialismo e al neoliberismo a un braccio di mare di soli 140 chilometri dalla super potenza Usa. E’ lo stesso Comandante Fidel Castro a ribadirlo in uno dei suoi ultimi discorsi prima di morire: “Il giorno in cui morirò sarà la fine di un lavoro a cui ho dedicato tutta la mia esistenza. Sul futuro di Cuba sono fiducioso, perchè le idee della rivoluzione sono talmente radicate nel popolo cubano che sarà impossibile estirparle”. Venerdi 25 novembre 2016, con il leader maximo se ne è andato per sempre non solo un pezzo di Storia di cui era l’ultimo protagonista vivente, ma anche l’ultimo grande baluardo del Novecento contro un capitalismo avido e mostruoso che continua a divorare tutto e tutti finanche se stesso, e forse sarà troppo tardi quando un giorno, il mondo si renderà conto che i dollari non si possono ne bere e ne mangiare. Ecco perchè dopo quattro anni piango ancora la morte di Fidel.