Rete 25 aprile sempre. Ad Altamura meglio piazza o strada a vittime terrorismo politico

Niente corsie preferenziali, come quella giunta nella commissione toponomastica del Comune di Altamura per ricordare il giovane Sergio Ramelli,al quale è dedicato anche un francobollo, militante del fronte della gioventù ucciso da militanti di Avanguardia operaia a Milano il 13 marzo 1975. Ma piuttosto, come chiede la Rete 25 aprile,è meglio dedicare una una piazza o strada, dedicata alle vittime del stagione del terrorismo degli anni Settanta, che presenta ancora tante pagine buie per le responsabilità dei servizi segreti deviati del Belpaese e di forze internazionali con un ruolo preciso nel creare un clima di paura e di violenze, finalizzato a evitare ”scelte e governi” non graditi ai poteri forti. La lettera inviata al sindaco Vitantonio Petronella, dopo la richiesta venuta in consiglio comunale dal consigliere Berloco (Fdi), impone scelte precise, non divisive anche in relazione ad altre priorità che la toponomastica cittadina deve esaminare. E poi la stagione del terrorismo ha ancora ”tristi” date da ricordare sulle quale, come si diceva sopra, c’è ancora il segreto di Stato o si è ancora all’ennesimo processo ripreso, annullato o con tante voci prescritte. E il Governo in carica sulla strage della Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, ma ce ne sono altre, in linea con il passato, non ha avviato ancora alcuna azione di trasparenza. E> poi come non ricordare, ero un giovane studente universitario, la morte di Benedetto Petrone giovane militante della Fgci vittima di mano missina a Bari il 28 novembre del 1977 . A Bari una strada lo ricorda. Altamura non ancora. Al comitato Rete 25 aprile, l’invito a provvedere qualora non dovesse essere accettata la richiesta di un luogo da dedicare alle vittime del terrorismo.



La Rete “25 Aprile sempre” propone un’alternativa inclusiva per la toponomastica di Altamura

Altamura – Il 16 aprile 2025, il Consiglio comunale ha votato, a maggioranza, la proposta di intitolare una strada o un luogo a Sergio Ramelli, militante diciottenne del Fronte della gioventù ucciso a Milano nel 1975 da esponenti di Avanguardia operaia. Il 18 giugno prossimo, la mozione sarà esaminata dalla Commissione Toponomastica. In base al parere della Commissione, si procederà o meno alla delibera della Giunta comunale.

La Rete “25 Aprile Sempre”, costituita da partiti, sindacati, associazioni e cittadini che si riconoscono nei valori della Resistenza e della Costituzione, durante un’assemblea ha espresso unanime contrarietà all’iniziativa.

Esistono già numerose proposte per intitolare strade o luoghi, anche a illustri personaggi legati alla storia locale, e questa non dovrebbe avere corsie preferenziali. Se è intenzione dell’Amministrazione comunale ricordare le stragi politiche, suggeriamo di intitolare una strada o un luogo a tutte le vittime del terrorismo politico in Italia. Questa ipotesi ci appare la più inclusiva.

Si riporta di seguito l’appello inviato dalla Rete “25 Aprile Sempre” al Sindaco, alla Presidenza del consiglio comunale, alla Giunta, alla Commissione Toponomastica e a tutti i Consiglieri comunali.



LA LETTERA INVIATA AL SINDACO VITANTONIO PETRONELLA

Alla cortese attenzione di:

Prof. Vitantonio Petronella

Sindaco del Comune di Altamura

Dott. Luigi Lorusso

Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori componenti la Giunta Comunale

A tutte le Consigliere e a tutti i Consiglieri Comunali

Ai membri della Commissione Toponomastica

Oggetto: Una strada per Sergio Ramelli. La rete “25 aprile sempre” di Altamura propone

un’alternativa alla Commissione Toponomastica: «Si commemorino tutte le vittime del terrorismo

politico»

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Altamura del 16 aprile scorso, il Consigliere Comunale di

Fratelli d’Italia, avv. Gianfranco Berloco, ha proposto di intitolare una strada, piazza o parco cittadino a

Sergio Ramelli, giovane milanese militante del Fronte della Gioventù — organizzazione giovanile del

Movimento Sociale Italiano — morto il 29 aprile 1975 a seguito di una brutale aggressione da parte di

militanti legati ad Avanguardia Operaia. La proposta sarà esaminata dalla Commissione Toponomastica

il prossimo 18 giugno.



Pur riconoscendo la gravità e il dramma umano dell’episodio, che si inserisce nel contesto violento degli

anni di piombo — segnati da feroci contrapposizioni ideologiche e da vittime in entrambi gli schieramenti

— riteniamo che l’intitolazione di uno spazio pubblico a Ramelli ad Altamura risulti fuori contesto,

rischiando di assumere un significato politico divisivo e strumentale. Un simile gesto potrebbe apparire

come un tentativo di rivalutazione simbolica di una stagione storica che condanniamo con assoluta

fermezza, in quanto segnata da odio politico e pulsioni antidemocratiche.

Per queste ragioni, la rete “25 Aprile Sempre” — composta da partiti, sindacati, associazioni e cittadini

che si riconoscono nei valori della Resistenza e dell’antifascismo — lancia un appello al Sindaco, alla

Presidenza del Consiglio Comunale, alla Giunta, alla Commissione Toponomastica e a tutti i

Consiglieri Comunali, affinché venga presa in considerazione una proposta più inclusiva, coerente con i

principi costituzionali e rispettosa della memoria collettiva del nostro Paese.

Proponiamo, infatti, che si intitoli una via o uno spazio pubblico a tutte le vittime del terrorismo politico

in Italia, senza distinzioni di parte, di ideologia o appartenenza. Un gesto dal forte valore civile e morale,

capace di unire e non dividere, e di onorare chiunque abbia perso la vita a causa della violenza politica.

Solo una memoria equa, consapevole e non strumentale può contribuire alla costruzione di una coscienza

storica matura, che trasmetta alle nuove generazioni il significato più profondo della democrazia, della

libertà e del rifiuto di ogni forma di estremismo e intolleranza.

Chiediamo che l’amministrazione comunale rifletta questi valori, diventando esempio di educazione

civica e memoria viva, e non terreno di scontro ideologico o revisionismo.

f.to: ANPI, Auser, Spi-Cgil, CGIL, Cobas Altamura, Associazione il Vagabondo, Coordinamento della

Democrazia Costituzionale (CdC), Giovani, Democratici (GD), Alleanza Verdi e Sinistra ( AVS )

Movimento 5 Stelle, Partito Democratico Altamura, Torre di Nebbia.