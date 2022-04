Ripartiamo dalla ‘’Z’’ quella di Angelo Ziccardi facendocela raccontare con la ‘’A’’ che accompagna ricordo, operato e buone pratiche, dell’Architetto Amerigo Restucci, legato da tanta ‘’amicizia’’ vera con un figlio della Basilicata che, quasi mezzo secolo fa, aveva lanciato in tempi non sospetti la ‘’deriva di un territorio’ e indicato la ricetta per evitarla. Peccato che la sordità cronica, di quanti avrebbero dovuto ascoltare e fare tesoro di pochi concetti da mettere in pratica, abbia portato ai numeri in rosso…che istat e altri Studi riportano su popolazione,lavoro , emigrazione e carenza di servizi.



‘’Io ho sempre riconosciuto un filo rosso nelle attività che hanno guidato l’attività di Angelo Ziccardi- ricorda Amerigo Restucci, in occasione della assemblea di ricostituzione delle Autonomie locali italiane (Ali) in Basilicata. Un impegno Riconoscibile. All’inizio del suo protagonismo politico. Giovane, a Irsina,era in consonanza con le tematiche che dovevano permettere l’emancipazione del bracciantato, dalla sudditanza dei lavoratori nelle campagne. E quindi il ‘’senatore’’ si era sempre aggrappato alla necessità di far crescere la capacità dei Comuni di saper bene amministrare. E quando ha scoperto, già da quando era molto giovane, che la Lega poteva essere il collante, che poteva aiutare soprattutto i piccoli Comuni,a gestire la propria storia, ha spiegato come la Lega poteva essere l’elemento di riconoscibilità di molte delle attività dei Comuni -grandi e piccoli. Non a caso cito il fatto che la Lega, costituita con il socialismo di fine Ottocento nel 1916 fu ricostituita a Firenze nel 1947, soprattutto con la spinta di figure che avevano un ruolo nell’assemblea Costituente. Come l’ex sindaco di Firenze Giorgio La Pira, e personaggi che si parlavano – non come adesso- Moro (dc),Licata (pci), Morandi (psi). E dettero spazio al fatto che la Costituzione italiana garantiva, attraverso il lavoro, l’emancipazione della socialità nazionale. Su questo tema Ziccardi lavorò per anni. Sia per la breve parentesi da consigliere regionale e poi al Senato, portando avanti l’idea che ‘i Comuni ben amministrati’ potevano vedere nella Lega delle autonomie il motore dell’emancipazione. Per quanto riguarda la socialità, l’economia e anche per la messa a dimora degli strumenti urbanistici ‘’.

Un aspetto importante per il futuro di una comunità, di un territorio, che deve guardarsi intorno per non perdere peculiarità, prospettive e possibilità di programmare il proprio futuro.



‘’Non a caso – continua Restucci- Ziccardi ha sempre lavorato sulla tematica che la buona urbanistica garantisce la qualità anche del saper vivere bene nelle città e nei piccoli centri. Ovviamente furono tematiche che furono riprese dai grandi Comuni. Penso alla Bologna del sindaco Renato Zangheri ( Pci). Ricordo la stagione del saper bene amministrare nel capoluogo emiliano non si pagava il biglietto sulle linee bus urbane. Salivo in stazione per il gusto di viaggiare senza pagare e riflettevo sul fatto che, sapendo ben amministrare il Comune, potevi anche garantire i servizi. Lo stesso hanno fatto i piccoli Comuni . Pesaro per esempio nel solco della logica che si sa ben amministrare la Lega può essere il braccio operativo dei piccoli enti locali’’

Non potevano non mancare il ricordo personale, gli insegnamenti ricevuti, la misura nelle cose e a non sovrapporle o incrociarla, come può accadere tra professione e impegno politico.

“Lui aveva grande affetto per me, anche stima, ricambiata, perché gli riconoscevo la lucidità politica- dice ancora Amerigo Restucci-Però diceva sempre : ‘’…Cerca di sottolineare, nelle tue cose, che uno dei problemi per il Sud, in generale, sono lo spopolamento, l’abbandono, sono elementi su cui insistere. Per fare cosa? Per dare linfa vitale alle attività dei Comuni e la Lega delle Autonomie puo’ svolgere, ancora oggi, soprattutto in un momento difficile come questo.



Un aneddoto ? ‘’ Mi diceva sempre che Tricarico e Irsina si sono sempre guardate…E poi diceva sempre che aveva cercato di governare l’emigrazione da Irsina a Sassuolo ( Modena) che è sempre stata un punto di identità, di una capacità di esportare non solo persone ma anche la buona politica. Chi arrivava a Sassuolo, proveniente da Irsina, era forte della capacità di fare politica . Ancora oggi gli irsinesi di Sassuolo mantengono questa identità. Un altro. Mi diceva che la politica è importante ma mi stimolava a mantenere la mia identità professionale, di ricercatore, docente universitario e quindi portare avanti che portassi avanti il mio contributo’’ A contatto con una figura di spicco della politica della Prima Repubblica, quando c’erano i partiti ad ascoltare la gente e a cercare di risolvere i problemi, anche per l’architetto-urbanista c’è stata occasione per ‘’pensare’’ a una candidatura alle elezioni politiche.

“Proposta di entrare in politica? Beh… Mi ha fatto degli stimoli – ricorda il professor Restucci, professore ordinario di Storia dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università IUAV di Venezia e Rettore della stessa Università. C’è stato a un certo punto che potessi fare l’onorevole e risposi che ci avrei dovuto pensare. Mi rispose e mi consigliò di mantenere distinte le posizioni . Era lui che interpretava questa condizione. La politica, la bella politica, è l’humus. Quella che era stata richiamata nella Costituente da figure come Moro, Morandi, Licata e da quel Giorgio La Pira con i grandi convegni a Firenze’’.



Un riferimento a un progetto incompiuto, che avrebbe potuto essere un modello di nuova agricoltura per l’impiego di giovani, come l’esperienza di Borgo Taccone. Un grande progetto, rimasto sulla carta. Un rammarico anche per Ziccardi, perché ci fu una grande partecipazione, ma non si misero in ascolto i governi nazionali, a creare borghi- come Taccone- realtà agricola, che andava riconnesso alla politica economica e agraria del Paese. Per una nuova proposta di sviluppo dell’agricoltura. Si potrebbe riprendere ancora oggi. Basti pensare che il Pnrr sostiene progetti dei borghi presentati dalle Regioni’’ E c’è una commissione ministeriale che fornisce indicazioni sul programma’’. Ma i ricordi di un amico ‘’senatore’’ e impegnato sui temi delle autonomie locali va lasciato a quanti ne stanno raccogliendo l’eredità, magari con una pubblicazione.

“Ci ho pensato e ci sto lavorando- conclude Restucci.Ne avevo parlato quando era presidente, con Giorgio Napolitano, Emanuele Macaluso, che mi avevano dato un loro contributo , e si pensava a un libro con testimonianze. Alcune di oggi altre di ieri, con persone che si sono già impegnate a farlo come il sindaco di Lavello, Sabino Altobello,e altri, per un libro che più che ricordi riporti il ‘che cosa hanno detto queste persone’’nell’epoca in cui Angelo Ziccardi faceva la sua battaglia politica’’. Attendiamo il ‘’visto si stampi’’ e la presentazione. Probabilmente entro l’anno.