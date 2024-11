Resta incompiuta ”La grande ambizione” del compagno Enrico

E riguarda la democrazia del Belpaese, con una Costituzione antifascista, nata dalla Resistenza con la lotta partigiana e il sostegno degli ”alleati”, ancora da applicare ma oggetto di forzature per una svolta divisiva(l’autonomia differenziata) e autoritaria (il premierato) che ignorano la stagione delle riforme per riavvicinare e coinvolgere i cittadini nelle Istituzioni. Per farlo occorrono buon senso e il coinvolgimento di forze ”popolari” che consolidino quel percorso, ma il Belpaese non ha autonomia decisionale per i tanti poteri interni e stranieri che continuano a tenerci nel limbo. Il film di Andrea Segre, in programmazione a Matera al Red Carpet e al Piccolo, è di quelli da non perdere perchè aiuta a comprendere i motivi per cui la nostra resta una democrazia incompiuta. Con tante spaccature, ruggini negli ingranaggi, tanto sommerso, vendette (spiate e dossieraggi ne sono la conferma) protagonismi e una questione morale che era e resta la ”cancrena” della politica italiana.



E così torna di attualità il film interpretato da Elio Germano, calato in toto nella parte del segretario sardo del Pci, che cita in più occasioni il fondatore del partito Antonio Gramsci passando per il suo rapporto con la base degli attivisti, i successi elettorali riportati con enfasi nella prima pagina de L’Unità, le Feste dell’Unità come quella di Firenze a Campi Bisenzio. E poi con i protagonisti della direzione comunista (Natta, Jotti, Barca, Ingrao e altri) tra Botteghe Oscure e i rapporti con la grande Madre Russia, perplessa sulla scelta italiana. Rapporti culminati con uno strappo, nel discorso al XXV congresso a Mosca dove risuona l’Internazionale cantata dai giovani pionieri. Ma Berlinguer, che era sfuggito a un attentato in Bulgaria, è deciso ad andare avanti dopo aver fatto tesoro della esperienza cilena delle forze di sinistra di ” Fronte Popolare”, stroncata nel sangue da un colpo di stato di militari sostenuti dagli Stati Uniti. Una scelta non facile da spiegare ai militanti, che della Dc proprio non si fidano o almeno di gran parte dei politici di primo piano che la guidano: da Amintore Fanfani che aveva proposto il referendum contro il divorzio , bocciato dalle italiane e dagli italiani, a ”Belzebù” Giulio Andreotti ‘eminenza grigia” del potere e dei rapporti internazionali.



Una strada in salita, seguita passo passo dalle intercettazioni telefoniche dei servizi segreti, con un voto di ”non fiducia” , la caduta del governo scudocrociato e il passaggio a una maggioranza con il Pci che non vide mai la luce a seguito del rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Mentre nel Paese crescono gli episodi delittuosi della lotta armata, la strage di Brescia, gli scioperi, la contestazione in piazza e nelle fabbriche verso il partito della falce e del martello. Con i terroristi non si tratta ed Enrico Berlinguer chiede alla sua famiglia di fare altrettanto, qualora fosse accaduto anche a lui. Fu coerente con la sua visione di Paese e di democrazia. Non ebbe rimpianti 50 anni fa quando , alla guida del più grande Partito comunista di Occidente tentò, sulla strada dell’eurocomunismo e poi del compromesso storico, di lavorare insieme alla Democrazia cristiana del presidente Aldo Moro. Sappiamo come finì, con la morte dello statista scudocrociato, rapito dalle Brigate rosse e poi giustiziato, con il suo corpo fatto trovare in una Renault 4 rossa in via Caetani, a pochi metri dalle sedi del Pci e della Dc. Un monito e con tante interrogativi su quel clima di omissioni, deviazioni, presenze ‘internazionali” che attendono risposte. Resta la sua eredità consegnata al partito e all’Italia l’11 giugno 1984, quando fu colto da malore durante un comizio a Padova. A salutarlo, ai funerali a Roma, con il pugno chiuso, commozione e gratitudine tanti militanti (un milione e mezzo di persone) per quanto aveva fatto per il partito, il BelPaese.



”La grande ambizione” si conclude con quelle immagini di volti comuni cittadini e noti come l’ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini, il presidente dell’Urss Michail Gorbacev che aveva portato avanti i progetti di perestrojka (riforme) e di glasnost ( trasparenza). Quasi un omaggio all’eredità lasciata da Berlinguer e dissipata velocemente verso una ”Cosa” che ha lasciato senza ”Casa” il popolo della Sinistra. Chissà che il film di Segre non favorisca ”mea culpa” tra quanti hanno tradito o ignorato l’eredità di Enrico Berlinguer, che seppe chiedere perdono a sua moglie Maria, per i tanti momenti non vissuti insieme. Ma ringraziandola per la vicinanza e l’azione di stimolo che aveva avuto nei suoi confronti nei momenti difficili. Un uomo, un grande partito, e una storia da rileggere e non dimenticare.





