“Grande partecipazione per il primo incontro tematico di Matera 2029 che si è svolto nella Palestra Area 8 e in cui si è discusso di “Sport: promozione, cultura, benessere” con federazioni e società sportive.”

A renderlo noto è un comunicato di Matera 2029 a firma del portavoce Pasquale Lamacchia in cui si legge ancora:

“Lo sport come strumento educativo e di coesione sociale ma anche come fonte di economia e promozione per il territorio, quest’ultima una delle più grandi scommesse perse del 2019. Sono stati questi alcuni dei temi trattati, nella serata di lunedì 20 gennaio, nel primo degli incontri tematici promossi dal movimento “Matera 2029” per elaborare una serie di proposte mirate alla definizione di un programma per la città, in vista delle prossime elezioni comunali. Sul tema ”Sport: promozione, cultura, benessere” sono state invitate a confrontarsi federazioni e società sportive, ritrovandosi insieme in un momento di dibattito che ha portato numerosi spunti di riflessione e proposte per il futuro della città.

I rappresentanti della FIPAV, Santomassimo; della FIP, Galante; della FIGC, Comanda; di Federciclismo, Acquasanta; di Federginnastica, Montemurro; della Federazione Pugilistica, Panettieri; e di quella della kickboxing, Tralli, alla presenza dell’assessore comunale allo Sport, Tragni, hanno tutti espresso la necessità di pianificare un percorso di confronto tra amministrazioni, scuole e mondo dello sport per lavorare congiuntamente ad uno sviluppo coerente del settore.

Occorre ripartire da una ricognizione delle strutture e degli impianti presenti, alcuni carenti altri non utilizzati, soprattutto nelle periferie; concordare le giuste modalità di gestione che ne permettano la capitalizzazione – e la semplificazione amministrativa – e, successivamente, comprendere dove prevederne di nuovi, ragionando sui modelli di centri polifunzionali in grado di attrarre investimenti privati e imprenditoriali. Dalla platea, sono intervenuti al dibattito Maria Merlino del centro Light; Tommaso Barbaro, dell’asd Baser; Massimo Mele dell’usd Matera Calcio 2019, e Carlo Grieco dell’asd Arcieri Matera. Tutte queste istanze, a breve, confluiranno sulla piattaforma matera2029.it, dove diventeranno oggetto di ulteriore dibattito tra gli utenti, nella logica della proposta costruttiva.

Il prossimo incontro tematico avrà come tema il “Welfare tra sanità, politiche sociali e terzo settore” e si svolgerà, in data ancora da definire, sempre a Palestra Area 8, a febbraio.”