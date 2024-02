Renzi: ”Torno a Matera in ferrovia…”

E del resto, come ha ricordato, prima di parlare in Casa Cava per la presentazione del libro ” Palla al centro”, https://giornalemio.it/politica/renzi-a-matera-e-mette-palla-al-centro-in-casa-cava/, il suo governo aveva messo in bilancio 210 milioni di euro nella Finanziaria 2016 per il completamento della linea ferroviaria Ferrandina – Matera che oggi, con l’adeguamento prezzi, e grazie al Pnrr ha raggiunto 430 milioni di euro. L’ex presidente del consiglio l’ha ripetuto in più di una occasione, ricordando di essere stato ”stalkerato” dall’ex senatrice Maria Antezza che, come si dice in dialetto materano, si era ”messa alla recchia” per raggiungere quell’obiettivo.



E poi come non ricordare gli incontri con il presidente dell’associazione Matera ferrovia nazionale, Nicola Pavese, presente in Casa Cava che ha insistito per il prolungamento della linea in direzione adriatica, argomento del quale non si dice e non si sa ancora nulla. Matteo Renzi, comunque, a Matera intende tornarci, oltre che per la campagna elettorale per le europee dove si presenterà capolista un po’ ovunque e, soprattutto nel 2026 o giù di lì per il viaggio inaugurale. E di viaggi Matteo Renzi, passato dai successi del 40 per cento del Pd alla polvere del deludente risultato referendario del 2016 alla nascita di Italia Viva che intende portare al 4 per cento,al divorzio con Azione di Carlo Calenda, intende farne parecchi. Ma prima deve giocare la partita centrista, dove si affollano in tanti ma senza che si arrivi a sintesi tra le parti. Forse, e Renzi ne accenna nel libro, se avesse accettato l’invito di Silvio Berlusconi- avanzato dall’ambasciatore Denis Verdini- di passare in Forza Italia, il progetto di un centro moderno e dinamico avrebbe preso un’altra piega. Ma con i sè e i ma la storia non si fa. E Renzi è andato dritto per la sua strada, alla ricerca – per dirla con Franco Battiato- di un centro di gravità permanente fuori della stazione Leopolda. Altro binario, ma sempre di treni si parla…



E allora tornando alla stazione centrale, dei tanti passeggeri e conduttori di locomotori del centro della politica, Renzi intende fare da locomotiva. “Vediamo se ci sarà affollamento o no-ha detto il leader di Italia viva.Lo vedremo soprattutto pensando all’unico affolamento che ci interessa che è quello degli elettori. Io sono convinto che ci sia uno spazio per chi non vuole votare la destra sovranista ma non può nemmeno votare questa sinistra populista. Perché alla fine Meloni e Salvini da una parte, Schlein e Conte da un’altra lasciano uno spazio e noi lo colmeremo”. Idee chiare, ma occorre dare uno scossone agli elettori. Come aveva fatto tre lustri fa girando l’Italia in tour, con un camper, per illustrare il suo progetto di rottamazione. Lo ricordiamo concreto, in quel primo tour a Matera, incontrando la gente, dopo la Messa a Santa Lucia, una visita a Palazzo Lanfranchi e poi il progetto illustrato al cinema Comunale. Con tutta una serie di indicazioni, percorsi, avviati e interrotti nel vecchio Pd per una ”sterzata centrista e riformista” che provocò una frattura interna con quel che restava della vecchia Sinistra e una ‘speranza’ di alternativa per il Paese. Il resto è storia di una incompiuta, con quel referendum istituzionale a valle della riforma Del Rio del jobs act, bocciato ‘trasversalmente” che ha finito con il complicare le cose e alla nascita di Italia Viva.



Un percorso fatto di entusiasmi ma anche di tante sofferenze, anche giudiziarie, del quale parla nel libro, e di un ruolo di rapporti di consulenze con Russia ed Arabia Saudita. Normale? Non è il solo visto che altri nel BelPaese, che hanno ricoperto o ricoprono ruoli istituzionali lo hanno fatto. Quello che conta è quello che si porta a un Paese che, purtroppo, non ha un disegno di politica industriale e di autonomia decisionale. E sotto questo aspetto Matteo Renzi, spaziando da un argomento all’altro, attingendo a quanto descritto nel libro ( ha cominciato con Adesso!Un viaggio per cambiare l’Italia, passando per il Mostro a Palla al Centro e altri) e alle sfide della politica e dell’economia che incombono. Un invito a darsi una mossa ”altrimenti – ha detto- resteremo indietro, perchè altri guardano avanti”. Il riferimento a Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, alla locomotiva Cina e a Paesi Emergenti, che con innovazione e progetti concreti decideranno le sorti del Pianeta. E l’Italia, terra di arte e bellezza, non deve restare indietro. Renzi è sempre in partenza, sorride e tira dritto, dalla stazione ”Leopolda” a quella di Matera (quando sarà) da Roma a Bruxelles. E attende che i passeggeri, numerosi, dalle prossime regionali ( la Basilicata eterodiretta attende indicazioni e intese dalla Capitale) a quelle europee. Buon viaggio, Matteo Renzi.