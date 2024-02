Renzi a Matera e mette ”Palla al centro” in Casa Cava

Per i patiti di pallone la Palla al centro è all’avvio di una partita, in attesa del fischio di inizio. Ma quando l’arbitro è Matteo Renzi e allora c’è da attendersi un ”Calma, ragazzi…non è il calcio in costume fiorentino, dove per la caccia (il goal) si va avanti con il corpo a corpo…ma per il BelPaese si riparta da dove eravamo rimasti…” E il ricordo non può non andare alle tante occasioni perse, rimaste a metà con la bocciatura ”trasversale” del referendum di riforme istituzionali del 2016 e della deriva che ne è seguita. Niente riforme necessarie, ma senza equivoci, fino alla vittoria del centro destra e con un centro sinistra, privo di Sinistra, balbettante che finora non è riuscito a costruire alleanze alternative. Del resto senza idee e volontà chiare non si va da nessuna parte. Del resto, ed è un dato di fatto, gran parte di movimenti e partiti sono ammassati al centro e la cosa non schioda gli elettori delusi, gli astensionisti, ma fa il gioco degli opportunisti. Con il ”Palla al centro di Renzi” , a Matera sabato 17 febbraio, in Casa Cava, l’occasione per ricominciare a giocare. Scegliete pure la formula di gioco che vi pare. Il risultato non è scontato, ma provate a tirare fuori un argomento e giocate a testa alta, facendo movimento e costruendo una azione (non quella di Carlo Calenda, che è finita a bordo campo per Italia Viva) buona per tentare con pazienza, lungimiranza e tanta credibilità, a vincere la partita delle riforme e della ripresa del nostro Paese. Si dia il fischio di inizio.



Matteo Renzi, leader di Italia Viva, torna a Matera e in Basilicata in occasione della presentazione del suo ultimo libro ’Palla al centro’. L’appuntamento è previsto per il 17 febbraio 2024 alle ore 15 presso Casa Cava in via San Pietro Barisano, a Matera. Il libro, edito da Piemme, narra tanti aneddoti e rivelazioni sulle vicende politiche degli ultimi dodici mesi e una riflessione sul momento storico che l’Italia sta vivendo. L’incontro sarà occasione per rilanciare le battaglie di Italia Viva e per condividere riflessioni, in vista degli appuntamenti elettorali per le regionali e le europee. Per prenotare la partecipazione prenota.matteorenzi.it

Lo annunciano i Consiglieri Regionali Luca Braia e Mario Polese, insieme al Presidente regionale di Italia Viva Basilicata Fausto De Maria e ai Presidenti provinciali Nicola Scocuzza e Antonio Rubino.