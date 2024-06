Regolari le elezioni ad Altamura. Conferma dal consiglio di Stato

Non ci furono irregolarità nelle elezioni comunali del 2023 che portarono ad Altamura alle elezioni del sindaco Vitantonio Petronella. Confermato il giudizio di primo grado- come informa la nota del Comune- davanti al Tribunale amministrativo regionale, in relazione al ricorso presentato dalla coalizione Polis 2023, ritenuto ‘’infondato’’ già in quella sede di giudizio. Chiuse le vicende giudiziarie attenzione rivolta ai problemi di tutti i giorni, di gestione, e di risposte da dare ai cittadini e all’economia locale



Pronuncia Consiglio di Stato su sentenza TAR

Il Comune di Altamura rende noto che con sentenza n. 5555/2024, pubblicata il 24 giugno 2024, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, in sede giurisdizionale ha definitivamente pronunciato sull’impugnazione della sentenza del TAR Puglia, presentata da alcuni esponenti della coalizione Polis 2023. La pronuncia conferma integralmente le statuizioni del primo grado, ritenendo le doglianze sollevate nel ricorso totalmente infondate.

Con questa pronuncia si conclude l’iter giudiziario relativo all’elezione del Sindaco Prof. Vitantonio Petronella e alle presunte irregolarità che si sarebbero verificate durante le elezioni amministrative dell’estate del 2023. Il Consiglio di Stato ha, infatti, confermato la regolarità delle operazioni elettorali e la legittimità dell’elezione, fugando ogni dubbio sulle procedure adottate.

A tal proposito, il Comune di Altamura coglie l’occasione per ringraziare l’Avvocato Giovanni Vittorio Nardelli che ha brillantemente difeso l’operato e la legittimità delle operazioni elettorali dell’Ente.

Si ringrazia, altresì, l’Avvocatura dello Stato, che ha patrocinato ex lege il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari, garantendo un’assistenza legale di altissimo livello, nonché tutti i legali che hanno composto il collegio difensivo delle parti costituite in giudizio, il cui impegno e professionalità hanno contribuito a dar vita a un contraddittorio chiaro e trasparente su tutte le questioni sollevate.

Questa sentenza rappresenta un importante momento di chiarezza e conferma per la comunità di Altamura, riaffermando la fiducia nelle istituzioni e nelle procedure democratiche. Il Comune di Altamura continuerà a lavorare con trasparenza e dedizione per il bene della collettività, rafforzando il dialogo e la collaborazione con i cittadini.

Il Sindaco Petronella e l’Amministrazione Comunale rinnovano il loro impegno a proseguire nel percorso di sviluppo e crescita della città, garantendo sempre la massima correttezza e legalità nelle proprie azioni.

26 giugno 2024