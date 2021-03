In merito alla recente approvazione in Consiglio Comunale di Matera del nuovo Regolamento Urbanistico. diventato nel tempo una storia infinita, riportiamo a seguire il comunicato del M5S:



FINALMENTE MATERA SI DOTA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Dopo oltre 14 anni di attesa l’amministrazione Bennardi ha approvato il Regolamento Urbanistico della città dei Sassi.

Un risultato storico che mette fine a decenni di caos e varianti che hanno devastato urbanisticamente la città e che grazie al voto compatto della maggioranza che sostiene Domenico Bennardi, ha respinto i maldestri tentativi di una parte dell’opposizione che avrebbe preferito invece continuare a discutere in eterno, prestando la città a possibili altre richieste di varianti.

Il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle ha collaborato a strettissimo contatto con l’assessore Rossella Nicoletti alla quale va riconosciuto il grosso merito di aver lavorato senza sosta in questi 4 mesi per portare a casa un risultato storico; si perché in soli 4 mesi questa maggioranza ha messo fine a decenni di discussioni costruttive e non; non ci sono state le “manine” che ricordiamo avevano modificato pesantemente nel 2019 l’articolo 69, quello riguardante l’area “ex Barilla”, rispetto a quanto adottato nel 2018, modifiche che avrebbero creato, a livello urbanistico ma non solo, disastri irreparabili.

Anche questo provvedimento è passato con una maggioranza più ampia di quella uscita dalle urne, il che sancisce una convergenza di veduta con l’area costruttiva e rinnovata del csx materano

Stendiamo infine un velo pietoso sui tentativi last minute del centro destra di stoppare e rinviare ancora una volta l’approvazione dello strumento, forse perché avrebbero preferito lasciare tutto invariato rispetto al passato. Le proposte fantasmagoriche sull’ex Barilla fornite ​ senza dati oggettivi ci fanno capire che molti sono ancora fermi alla campagna elettorale e che i materani hanno fatto benissimo a scegliere come loro sindaco Domenico Bennardi e la coalizione che lo sostiene.

Questo grande risultato pero’ non deve essere considerato come punto di arrivo ma, come ribadito da tutti i capigruppo che sostengono Domenico Bennardi, deve essere invece il punto di partenza per pianificare seriamente e qualitativamente il futuro di Matera.”

…….di Campo Democratico, dietro la cui sigla ci sono i consiglieri comunali Paterino e Visaggi, da poco separatisi da Volt:

“Dopo un lunghissimo percorso, che ha attraversato più amministrazioni e visto più assessori all’urbanistica, il Consiglio comunale ha finalmente approvato il Regolamento Urbanistico.

Si mette così un punto alla gestione del territorio. Si stabiliscono finalmente delle regole per rispondere alle esigenze di cittadini ed imprese, contemplando allo stesso tempo l’interesse della comunità.

Va riconosciuto il merito all’assessore Rossella Nicoletti per la sua determinazione ed all’intero Consiglio comunale che è stato, questa volta, capace di concludere l’analisi delle osservazioni e controdeduzioni e quindi votare il provvedimento. Il perché sia stato necessario un tempo così lungo per approvarlo è leggibile nelle notevoli trasformazioni urbanistiche approvate, non senza forzature, negli anni passati con varianti o strumenti in deroga che hanno soddisfatto gli interessi di pochi senza contribuire ad una migliore qualità urbana e senza soddisfare il fabbisogno abitativo di edilizia popolare o dei giovani. Alla fine di questo intenso lavoro delle commissioni e del Consiglio che ha valutato ed approvato le osservazioni e le controdeduzioni, il Regolamento Urbanistico è stato adottato, confermando sostanzialmente il lavoro presentato dal pianificatore.

Vanno evidenziate, per opportuna chiarezza, alcune importanti scelte che attraverso gli emendamenti ed il lavoro di alcuni consiglieri di Campo Democratico sono state recepite dal Consiglio in fase di approvazione.

Nello specifico, trattasi della positiva scelta di stralciare dal R.U. l’asse commerciale di Matera Nord, l’aver privilegiato per le aree di compensazione acquisite dal Comune la costruzione di alloggi di edilizia popolare di cui la città necessita grandemente ed infine, quanto alla “discussa” area ex Barilla (già Pastificio Padula) l’aver definito un giusto equilibrio tra diritto della proprietà ed esigenze della comunità. In quest’ultimo caso, il più complesso per la posizione strategica e per la dimensione dell’area, si è affermato il principio che dovrà regolare il processo di trasformazione che prevede, con un percorso condiviso, l’utilizzo di un piano operativo.

Ora è indispensabile ed urgente dare gambe allo strumento adottato ed è quindi indifferibile il rafforzamento dell’ufficio urbanistico con la costituzione dell’ufficio di piano. Tanto anche al fine di proseguire nel lavoro di pianificazione urbanistica con la predisposizione e l’adozione del Piano Strutturale.

A latere della manifestata soddisfazione per l’adozione del R.U. e delle partecipate e consapevoli modalità di discussione ed approvazione dello stesso, non possiamo tuttavia esimerci dall’evidenziare con dispiacere e rammarico le modalità con cui è stata organizzata la conferenza stampa dedicata alla approvazione del R.U., nella quale mancavano il Presidente del Consiglio comunale e le altre rappresentanze di maggioranza in Consiglio. Abbiamo accertato che non è stata una scelta del Sindaco, ma una inopportuna scelta dell’addetto stampa che continua, benché svolgente la citata funzione, ad avere una visione inadeguata poiché di parte.

Matera 14 marzo 2021

I consiglieri comunali

Paterino Michele

Visaggi Maria Cristina

……quindi, dall’opposizione la posizione di Matera Civica :

Il voto negativo di Matera Civica al Regolamento urbanistico

Con le premialità, le compensazioni e le volumetrie a favore del privato, non certo del pubblico, ha prevalso il volto edilizio del Regolamento urbanistico 2021, non a caso, in discussione dal 2007.

Quando tutte le grandi aree disponibili hanno ormai subito la raffica di oltre 50 varianti al Piano regolatore, è giunta la volta della presentazione di singole schede al Comune, di cui non una è risultata migliorativa (come ha lamentato anche il pianificatore).

Di contro, ha prevalso l’intensificazione urbana che soddisfa soprattutto alcuni privati (amici?), ma non certo la comunità e con esso il principio del bene comune. Adesso, aree destinate a verde e a servizi, una parte della città pubblica diventeranno tante palazzine, altro cemento ancora.

Secondo una stima al ribasso perderemo un altro 10 per cento secco di verde, quote contemplate nelle trasformazioni ormai prossime degli ambiti urbani di cui si è discusso in Consiglio comunale. E a nulla vale la scorciatoia per il soddisfacimento degli standard territoriali, ormai, al di sotto dei 6 metri quadrati per abitante.

I conti non tornano, specialmente lì dove spuntano circa 351 mila metri quadrati di verde locale in più quale risultanza delle aree intorno ai borghi e ai parchi urbani di valenza territoriale. Un pareggio che non regge. La vecchia pratica della superficie agricola utile ha evidentemente subito una metamorfosi, ma solo quella.

Per queste e altre ragioni, il movimento politico Matera Civica ha espresso il suo diniego anche in aula nei confronti di un regolamento che ha trascinato da lontano, almeno dagli ultimi 30 anni, tutti i suoi peggiori difetti e li ha scaricati contro la città pubblica contemporanea.

Lo diciamo per quanto, l’atteggiamento in Commissione non è mai stato pregiudiziale, nessun tono alto, ma di leale confronto onde evitare ulteriori strappi a detrimento del territorio, ne è buona testimone l’assessora, che ha accolto anche in aula i nostri emendamenti.

Bisogna aggiungere, tuttavia, che secondo la migliore tradizione locale non si trova una sola parola spesa in delibera sui rioni Sassi e, di più, non potrà essere certamente il prossimo Piano strutturale a occuparsi di servizi e collegamenti per questa fondamentale e trainante parte di città.

In ultimo, se non si scrive la parola fine al famigerato Piano casa, la pratica più che abusata di scavalcare la volontà delle comunità locali espressa dalla sovranità dei Consigli comunali, la cementificazione continuerà all’infinito, provocando danni pesanti e duraturi sulla qualità finale dell’abitare e del vivere a Matera.

Occorre indire una Conferenza dei sindaci per recuperare orgoglio e quote di civiltà condivise.”

….e ancora di Matera 2.0 con Cinzia Scarciolla:

“L’approvazione del regolamento urbanistico della città di Matera rappresenta, dal punto di vista amministrativo, un traguardo importante poiché indica una strada: la volontà della maggioranza di salvaguardare quel principio secondo il quale l’attività amministrativa debba svolgersi secondo regole definite e certe. Non è accettabile, infatti, che l’adeguamento a norme nazionali avvenga in un lasso di tempo indefinito, tanto da determinare disparità e sperequazioni non solo a danno di alcuni, ma, nel complesso, a danno della città. In questo senso la responsabilità di coloro i quali in passato non hanno raggiunto questo obiettivo è sotto gli occhi di tutti: in assenza di pianificazione lo sviluppo urbano è stato disordinato, disomogeneo, qualitativamente non soddisfacente. Nell’ottica di un ritardo inaccettabile, l’obiettivo raggiunto da questa maggioranza politica è certamente meritorio, tanto più per aver caricato su di sé un onere gravoso nel portare avanti un lavoro faticoso e ristretto nei tempi, con l’obiettivo di completare un percorso che si è ritenuto di non potersi fermare. Non si può rimediare agli errori del passato ma si può evitare di perpetuarli.

Gli obiettivi di interesse pubblico, i servizi alla collettività, la qualità urbana, non possono realizzarsi senza una pianificazione organica ed ampia che interessi l’intero territorio urbano. La sfida che attende questa amministrazione sarà quella di realizzare questi obiettivi scongiurando quanto avvenuto in modo troppo disinvolto in passato, quando l’urbanizzazione ha preceduto la pianificazione. Pertanto, occorre continuare affinché gli strumenti di pianificazione ancora da approvare non arrivino più a valle di un percorso di urbanizzazione sostanzialmente realizzata, ma a monte di un percorso di scelte chiare che guardino alla sostenibilità. Prossimi obiettivi dovranno, perciò, essere quelli dell’approvazione di un Piano Strategico e di un Piano Strutturale, in cui le sensibilità e la volontà di cambiamento di questa amministrazione potrà esprimersi con maggiore autonomia, prescindendo dagli strascichi di un passato ancora troppo ingombrante.

Entrando nel merito del RU, si tratta di un documento che ha sostanzialmente fotografato l’esistente e definito parti residue dell’ambito urbano, il cui perimetro è stato già definito dalla sua adozione.

Matera 3.0 ha contribuito a definire elementi migliorativi dello stesso, con la presentazione di emendamenti aventi l’obiettivo di rafforzare l’interesse pubblico e la tutela dell’ambito urbano. Difatti, il testo adottato nel 2018 e redatto già nel 2013 necessitava di adeguamenti che rispondessero alle norme nazionali intervenute, come il Regolamento Edilizio Tipo, nonché ad una visione di città quanto più vicina possibile alle sensibilità politiche presenti nel gruppo: non tutte le nostre istanze, ispirate a principi di equità nelle compensazioni tra interesse pubblico e privato, sono state prese in considerazione, probabilmente il fattore tempo non ha consentito ulteriori approfondimenti. Particolare attenzione si è posta all’area Ex Barilla: al fine di tutelare la valenza strategica di quell’area e consentire la realizzazione di un progetto quando più condiviso e partecipato è stato proposto ed adottato l’emendamento che prevede l’utilizzo dello strumento del Piano Operativo, come disciplinato dalla L.R. 23/99, che prevede necessariamente l’approvazione dello stesso in Consiglio Comunale; inoltre, al fine di salvaguardare la specificità del progetto dell’area è stata scongiurata la possibilità di estendervi le destinazioni d’uso previste nell’area circostante, notoriamente, prevalentemente residenziali. Tuttavia, permane comunque, nostro malgrado, l’eventualità di intervenire in assenza di Piano Operativo, modificando le destinazioni urbanistiche fino al 25% dei volumi. Non ci sono pregiudiziali sulla residenzialità, ma è forte la convinzione che l’area Barilla possa rappresentare un volano per lo sviluppo di questa città se ne viene salvaguardata la funzione in termini di servizi. In questo senso c’è ancora molta strada da fare e sono state poste solo condizioni di partenza che tuttavia non possono escludere che la medesima area venga, attraverso altri strumenti normativi, sottratta alla pianificazione e agli obiettivi di interesse pubblico. L’iniziativa pubblica deve avere, e continuare ad avere, un ruolo centrale, deve far sentire la propria capacità progettuale e di indirizzo, se vuole scongiurare quel rischio, manifestando in tempi certi la propria visione in termini di obiettivi pubblici irrinunciabili. Fondamentale sarà, nella definizione delle scelte, il ruolo della politica che dovrà valorizzare la partecipazione pubblica ma anche e soprattutto la maggioranza consiliare tutta, con pari dignità, anche nelle fasi intermedie di analisi e di studio, sia attraverso le commissioni consiliari sia attraverso un confronto politico interno funzionale alla formazione di quella intelligenza collettiva che può scongiurare l’autoreferenzialità della politica, pericolo sempre dietro l’angolo.”

Cinzia Scarciolla, capogruppo della Lista Civica Matera 3.0