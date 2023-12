Regionali nel silenzio. Angelino: “Datevi una mossa. Per Matera nessuna Speranza…”

Ultimatum di fine anno, nel calderone di auguri, bilanci, cene, cenoni e tanti balletti sulla giostra delle candidature alla presidenza della Regione Basilicata, che finora hanno fatto maturare le scelte decise dalle cabine di regia romane ( e non da ora) come quella per il centrosinistra ( ma di Sinistra non c’è nulla, vista la corsa al centro di partiti e movimento) con Angelo Chiorazzo e quelle da maturare per il centrodestra, per la riconferma ancora in bilico di Vito Bardi ( Forza italia) o in subordine di Cosimo Latronico ( Fratelli d’Italia). L’unica certezza è assoluta è quella del materano Eustachio Follia ( Volt) che ha incassato la condivisione di Europa +. Un quadro che continua a destare le rinnovate perplessità di Giovanni Angelino (Matera nel cuore) che insiste per un candidato materano e ricorda, riferendosi chiaramente al centrosinistra, le scelte antimaterane sulla sanità dell’ex ministro di articolo 1 Roberto Speranza, che continua ad essere eletto fuori regione. Interrogativi che dovrebbero interessare gli elettori di quell’area, ma che a detta di Angelino si riflettono negativamente sulle scelte politiche della Basilicata, tanto più decise altrove. Ma a essere onesti anche chi dovrebbe rappresentare, battendo i pugni sul tavolo, il nostro territorio continua a brillare per silenzi sia per l’Ospedale che, per esempio,per la Biblioteca provinciale ” Tommaso Stigliani” che ad oggi non ha ancora ricevuto i fondi regionali per il 2022. L’esponente di Matera nel cuore insiste e ricorda che l’unico a essersi espresso per una candidatura materana è stato Marcello Pittella di Azione, partito che al momento non si è ancora espresso su candidature e schieramenti. Sotto l’albero materano non c’è nulla e non vediamo nulla nemmeno sotto al presepe dell’Epifania, nonostante il barlume della stella cometa. Matera ancora una volta messa da parte, per colpe proprie e di quanti sono in campagna elettorale da tempo, pensando a sè stessi. Angelino, comunque, non molla tenendo occhi e orecchie sintonizzati su Roma e Potenza, visto a che a Matera c’è il silenzio della vigilia preelettorale. Preparatevi alle richieste di voto…



ULTIMO APPELLO DI ANGELINO

“Ultimo appello alla politica lucana per un candidato presidente materano alle prossime elezioni regionali”

Mentre i partiti continuano a giocare a scacchi una partita infinita in vista delle prossime elezioni regionali,per quanto riguarda la scelta del candidato presidente mi permetto di lanciare l’ultimo appello a coloro che hanno a cuore le sorti della Basilicata affinché si possa puntare su un candidato presidente del territorio di Matera e provincia. Tutti sanno che Matera è diventato un brand a livello mondiale, tutti riconoscono che Matera è il motore del turismo lucano, tutti hanno compreso quanto sia importante riconoscere alla città dei Sassi quel ruolo che merita per le scelte strategiche che portano benefici a tutta la regione ma nessuno è passato dalle parole ai fatti nella politica lucana e alla fine del 2023 nessuno ha manifestato concretamente la volontà di voler affidare ad un materano la possibilità di vincere le prossime elezioni regionali. Ricordando che l’unico politico che ha dimostrato sensibilità per un candidato presidente materano è stato Marcello Pittella, già governatore della Basilicata, ribadisco che se la mia richiesta non sarà accolta l’associazione “Matera nel cuore” si regolerà di conseguenza. Di sicuro Matera non può restare ancora una volta ai margini delle scelte politiche regionali, Matera non può essere ancora una volta umiliata dalla politica che accentra tutto su Potenza. Eppure Matera dispone di profili che hanno tutte le carte in regola per poter svolgere il ruolo di presidente della Regione Basilicata, mi riferisco a Piero Marrese, che sta amministrando nel migliore dei modi la Provincia di Matera e ai consiglieri regionali Piergiorgio Quarto e Roberto Cifarelli.



Devo anche ricordare che il segretario regionale del PD Giovanni Lettieri non ha mai sostenuto la candidatura di un materano alla presidenza della Regione Basilicata e questa ovviamente non è una scelta politica che posso condividere. Anzi. Probabilmente nel PD conta molto quello che pensa l’ex Ministro della Salute Roberto Speranza a tal punto da incidere sulle scelte politiche della Basilicata, almeno per quanto riguarda il centro-sinistra. Ma tutti sanno che Speranza non ha mai preso una decisione a favore di Matera e del territorio materano, a partire dalla Sanità, basta osservare in che condizioni si trova l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Dunque, è arrivato il momento della verità. Adesso che il tempo sta per scadere e la politica deve scegliere il candidato presidente vedremo se il mio appello sarà accolto o meno. In ogni caso noi di “Matera nel cuore” non ci piegheremo alle logiche della vecchia politica e continueremo a lavorare affinché il territorio materano sia rispettato sempre e comunque, chiunque vinca le prossime elezioni regionali. Perché noi di “Matera nel cuore” non abbiamo alcun interesse personale ma solo la volontà di tutelare un territorio, quello materano, che da oltre venti anni, deve sottostare alla politica che decide tutto a Potenza. Noi non ci rassegneremo mai a questa logica e resteremo in campo con orgoglio e senso di appartenenza, per dimostrare che la politica non può ridursi ad un “gioco” di poltrone da conquistare.