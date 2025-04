Referendum. Insediato il Comitato ad Altamura. Il 15 aprile incontro con Voza

Cinque validi motivi per andare alle urne nei giorni 8 e 9 giugno per esercitare la democrazia, ripristinare diritti che hanno eroso lo Statuto dei Lavoratori, contrastare il precariato, lo sfruttamento che colpisce soprattutto i giovani con sempre meno tutele e riconoscere il diritto a essere cittadini italiani a quanti questa condizione potrebbero averla se la nostra legislazione fosse simile a quelle europea. Ad Altamura il Comitato referendario, nella composizione riportata nel comunicato, si è insediato per portare avanti una attività di sensibilizzazione continua per andare avanti. E’ una battaglia di democrazia, per la legalità e i diritti . Il 15, intanto, è in calendario l’incontro con un esperto il professor Roberto Voza dell’Università di Bari.



COMUNICATO STAMPA

Lo scorso 8 aprile si è costituito ad Altamura, nella sala consiliare del Palazzo di Città, il Comitato Referendario per il SÌ ai 5 referendum dell’8 e 9 giugno 2025 su lavoro e cittadinanza.

Dopo il saluto del Sindaco Vitantonio Petronella, ha coordinato l’incontro Biagia Ventura, segretaria dello SPI-CGIL di Altamura, che ha sottolineato l’importanza del voto referendario come espressione di partecipazione diretta e democratica.

Hanno già aderito i seguenti partiti, sindacati e associazioni (in ordine alfabetico): Alleanza Verdi e Sinistra, ANPI, Auser, Camera del Lavoro, Cobas, Coordinamento per la democrazia costituzionale, FILLEA Cgil, FLC CGIL, Giovani democratici, Partito Democratico, Puglia Europa Med, SPI Cgil.

Il comitato ha lo scopo di informare la cittadinanza sui quesiti, offrire occasioni di approfondimento, incoraggiare al voto in tempi di astensionismo, allo scopo di portare alle urne il 50% +1 degli aventi diritto, e orientare al SÌ.

Tre quesiti infatti propongono di abrogare norme che creano disparità tra lavoratori di piccole e grandi aziende, tra lavoratori precari e stabili, tra lavoratori assunti prima o dopo il 7 marzo 2015, questi ultimi penalizzati da una legge che ne impedisce il reintegro anche quando licenziati senza un fondato motivo.

Il quarto quesito invece mira a dare più sicurezza ai lavoratori, in un Paese che ogni giorno conta vittime di morte o infortunio sul lavoro.

Il quinto quesito, infine, accorcia i tempi per ottenere la cittadinanza italiana, allineando la

legislazione italiana a quella dei maggiori Paesi europei.

Si tratta, quindi, di referendum che mirano a dare uguaglianza di diritti e tutele ai lavoratori e alle lavoratrici.

Il prossimo incontro sarà all’ex monastero Santa Croce, il 15 aprile alle ore 18:30, con ospite il Prof. Roberto Voza, docente di Diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Bari.

Il comitato resta aperto ad altre adesioni di soggetti organizzati e singoli cittadini.

È possibile aderire o chiedere informazioni scrivendo a:

ref.com2025@libero.it

Partecipa anche tu! Il voto è la nostra rivolta!

Il Comitato Referendario cittadino di Altamura