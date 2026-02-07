Referendum giustizia, intervista all’Avvocato Giuseppe Schiuma

Incontro l’avvocato cassazionista Giuseppe Schiuma, materano, a capo del noto Studio legale Schiuma con sede a Bologna e a Milano, specializzato in diritto societario e commerciale, che periodicamente torna a Matera per lavoro e per affetto.

L’occasione per ascoltare la sua opinione da uomo di legge sulla separazione delle carriere voluta dal governo in carica e soggetta a prossimo referendum, è ghiotta e ne approfitto.

Avvocato, a breve saremo chiamati a esprimerci con voto referendario su un tema complesso quale quello della separazione delle carriere dei giudici. Come ci possiamo orizzontare fronte a quesiti di questa natura? Il problema è che pochissimi sanno di cosa si tratta. Lo spacciano come referendum sulla separazione delle carriere, mentre si tratta, purtroppo, dello stravolgimento del sistema giurisdizionale e della lesione del principio di indipendenza della magistratura, senza alcun beneficio per la giustizia che continuerà ad essere afflitta dai problemi di sempre che affliggono i cittadini. La carenza di organico nei Palazzi di giustizia, per esempio, fa sì che i processi durino molto a lungo e le conseguenze sulla vita dei cittadini sono enormi. Per non parlare della insufficienza del sistema carcerario.

Qualche chiarimento sul tema referendario?

Ci provo. Volentieri. Con una premessa: la separazione dei poteri è principio fondamentale della democrazia liberale e dello Stato di diritto. Serve a evitare la concentrazione del potere in un unico organo, e garantisce libertà e legalità. La nostra Costituzione prevede la assoluta indipendenza della magistratura, il potere giudiziario che, accanto a quello legislativo (il parlamento) e esecutivo (il governo) costituisce la architettura del nostro ordinamento. Indipendenza vuol dire che non è il governo a perseguire i reati, ma la magistratura senza ingerenze da parte degli altri poteri, seguendo solamente quanto previsto dai codici civile e penale. Senza la separazione dei poteri, torniamo alla monarchia assoluta.

Se la riforma non serve a risolvere i problemi della giustizia, perché è stata approvata?

Il governo sostiene che appartenendo alla stessa carriera PM e giudice si possano “accordare” nel perseguire determinati imputati. Non c’è nulla di vero: basta guardare quante iniziative giudiziarie promosse dal PM, vengono respinte da GIP o finiscono poi con un’assoluzione o una richiesta di archiviazione.

E allora?

Si ha tutta l’impressione che lo scopo finale sia arrivare ad un controllo diretto del Governo, del Ministro di Giustizia sul Pubblico Ministero che oggi è il promotore delle indagini e da lui dipendono le indagini affidate alla polizia. Questo ruolo del PM è previsto nell’impianto costituzionale vigente che prevede debba essere un magistrato indipendente (dal governo e dal parlamento) a esercitare l’azione penale anche nell’interesse del cittadino, senza alcuna influenza sul giudicante. Proprio non si capisce l’esigenza di questa riforma, se non quella di annientare un potere indipendente dello Stato e portarlo sotto il controllo dell’esecutivo. Se consideriamo che quello legislativo è quasi inesistente essendo invalso l’uso di legiferare con decreti governativi che il parlamento deve solo ratificare, pensiamo cosa succederebbe se poi si arrivasse, come potrebbe accadere, alla elezione diretta del capo dello stato, attribuendogli poteri esecutivi, come programmato dalla Meloni con il suo “premierato”. Una involuzione storica dello Stato, un pericoloso abbandono della democrazia liberale.

E circa la Magistratura?

Al di là dei tecnicismi, basti pensare che oggi vi è un unico organo di autogoverno che è il CSM (Consiglio superiore della magistratura) presieduto dal Presidente della Repubblica. Il CSM rappresenta il “collante” fra i tre poteri dello Sato e assomma in tutti i poteri sia di assunzione che di promozione che disciplinari. Con la separazione delle carriere avremmo un triplice organo di “autogoverno”: i due CSM, per ciascuna “carriera”, requirente e giudicante, sempre presieduti dal Presidente della Repubblica, con la componente laica (1/3) scelta fra un elenco di soggetti indicati dal Parlamento ed una componente togata (2/3) scelta mediante *sorteggio* fra i rispettivi magistrati (PM e giudicanti) senza alcuna indicazione (cioè sorteggio libero, stile tombola). A questi si aggiungerebbe il terzo organismo (l’Alta Corte di Disciplina) che non è presieduta dal Presidente della Repubblica (e questo è un vulnus incredibile) composto da quindici soggetti, di cui tre indicati dal Presidente della Repubblica, tre scelti a sorte da un elenco stilato dal Parlamento e nove (sei per la giudicante e tre per la requirente) scelti sempre a sorte fra magistrati facenti parte della Cassazione o che ne abbiano fatto parte. Il presidente dell’alta corte deve essere uno fra i nominati dal Presidente della Repubblica o sorteggiati dal Parlamento (quindi un laico) ed i provvedimenti disciplinari assunti sono reclamabili solo davanti alla stessa corte di disciplina. Risulta evidente che non si potrà può parlare di indipendenza della magistratura e che la mira della riforma non è la separazione delle carriere, ma della magistratura intera. E tutto questo con una lacuna incredibile sulle regole applicative che sono rimesse alla legislazione ordinaria di futura emanazione e quindi alla mercè della maggioranza di governo.

In che modo?

La regola del sorteggio è quanto di più barbaro e grezzo si possa immaginare per nominare un proprio rappresentante: voi vi fareste amministrare il condominio da uno scelto a sorte fra tutti i condomini? E dico ai miei colleghi avvocati: voi vi fareste rappresentare nei consigli dell’ordine da altri avvocati estratti a sorte? E lo stesso potrebbe valere per qualsiasi altro ordine o ente.

C’è una corretta informazione su questi temi?

Devo dire proprio di no, si fanno riunioni da salotto in cui si parla un linguaggio solo per gli addetti ai lavori: se chiedi a uno perché’ ha intenzione di votare SI, in genere non sa rispondere; e chi dice di essere orientato a votare NO, difficilmente darà una risposta motivata.

Come si può risolvere?

Bisognerebbe organizzare dei sistemi di informazione con metodi semplici ed efficaci, anche con gazebo e materiali di stampa a larga diffusione usando un linguaggio accessibile a tutti.

Votiamo NO?

Certo. Votiamo NO.

Molte grazie avvocato Schiuma. Aspettiamo la sua prossima visita a Matera per un’altra intervista.