Referendum giustizia. Gratta gratta…ha ragione Gratteri.

Non truccate la bilancia della Giustizia, con usi strumentali di dichiarazioni estrapolate ad arte per non ”disturbare i manovratori” di pseudoriforme con evidenti o subdoli disegni autocratici, che contrassegnano l’operato statunitense di Trump e nel Belpaese quello dei Flagelli d’Italia di governo, ne va del futuro della nostra Costituzione repubblicana che quest’anno compie 80 anni e l’equilibrio tra poteri che la sostiene. Così, citando quanto accaduto, con l’intervista al Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, https://giornalemio.it/cronaca/lanatomia-di-quellintervista-a-gratteri-di-giornalisti-del-sud-e-che-fa-parlare-litalia/, l’avvocato Leonardo Pinto per Autonomia Forense ribadisce che sul referendum del 22 e 23 marzo occorre chiarezza, senza inganni, e annuncia una iniziativa per parlarne, oltre la difesa dei pesi e dei contrappesi.



REFERENDUM, OCCORRE CHIAREZZA SENZA INGANNI: OLTRE I CONDIZIONAMENTI IDEOLOGICI*

La posta in gioco si fa sempre più alta. Lo dimostrano le pesanti critiche di Gian Domenico Caiazza, già Presidente delle Camere Penali, al magistrato di Cassazione Alfredo Guardiano, “reo” di aver sollevato dubbi sulla chiarezza del quesito referendario originario. È bene ricordare che, secondo la Consulta, un magistrato può legittimamente evidenziare carenze tecniche di una riforma o contrasti con i principi costituzionali. Opporsi a questo significa scivolare verso una deriva in cui l’eletto non può essere soggetto a controlli, una visione che stride con l’assetto della nostra democrazia.



*IL CASO GRATTERI E LA POLEMICA STRUMENTALE*

Si è assistito a un attacco virulento e a un travisamento dei fatti riguardante le dichiarazioni del Procuratore Nicola Gratteri. Il quale, rispondendo a una domanda specifica di Lucia Serino (direttore del Corriere della Calabria) sul riflesso della riforma in territori di frontiera come la Calabria, ha affermato:

” _Voteranno per il ‘no’ le persone perbene che credono nella legalità […]. Voteranno per il ‘si’, ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata.”_

È evidente che la risposta fosse circoscritta al contesto calabrese e alle dinamiche di potere locale. Affermare che Gratteri volesse etichettare tutti gli elettori del “Sì” come criminali è un’operazione maldestra e falsa, ad opera di disonesti intellettualmente, utile solo a polarizzare lo scontro in atto.



*OLTRE DESTRA E SINISTRA: LA DIFESA DEI PESI E CONTRAPPESI*

Le categorie politiche nate nel 1789 sono state superate da mondialismo e capitalismo senza regole. Il vero discrimine attuale è la tenuta della divisione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), che rappresenta il sistema dei “Check and Balances” (pesi e contrappesi).

Lo Stato moderno non ammette poteri “soli”:

• Il precedente del PCI: Togliatti, in Costituente, si oppose alle Regioni e alla Corte Costituzionale temendo un indebolimento del primato parlamentare.

• Il precedente del MSI: Almirante, nel 1981, propose il sorteggio per i membri del CSM per recidere il legame tra magistratura e partiti.

Queste posizioni, seppur figlie di contesti passati, ci ricordano che la gestione del potere è una materia delicata che non può essere lasciata a una sola fazione. La riforma attuale non può e non deve essere uno scontro tra opposte tifoserie, come sta accadendo, ma una valutazione laica sui suoi effetti reali.

*APPUNTAMENTO A MATERA*

Per analizzare testo, finalità e conseguenze di questa riforma in modo oggettivo, ci incontreremo presto a Matera in un dibattito pubblico aperto alla cittadinanza.

Avv.Leonardo Pinto – Consigliere “Autonomia Forense”