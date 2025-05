Referendum e sostegno a Cifarelli. Due certezze per Magi ( +Europa)

E il segretario di un partito che porta avanti il rilancio delle istituzioni europee lo ha fatto dopo avere soffiato nel ‘cuccù’ quel fischietto di terracotta, dal suono beneagurante donatole da Cinzia Scarciolla, capolista per + Europa al Comune di Matera nella coalizione guidata dal candidato sindaco Roberto Cifarelli.”Per le Comunali di Matera sosteniamo il candidato sindaco Roberto Cifarelli” ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, in occasione di un incontro pubblico sul referendum dell’8 e del 9 giugno.

“Sosteniamo Cifarelli – ha detto Magi – e lo facciamo con la nostra lista, con Cinzia Scarciolla come nostra candidata di punta. Pensiamo che a Matera ci sia una necessità di portare avanti una amministrazione che sappia cogliere tutte le opportunità, anche quelle che l’Europa ci dà con il Pnrr, i fondi per le infrastrutture, per la digitalizzazione, che significa lavoro: cioè significa dare la possibilità ai giovani di queste terre di non dover andare necessariamente all’estero e quindi siamo impegnati anche su questo”.



Quanto ai referendum Magi ha detto che quel voto è un appuntamento con la democrazia. ” I cittadini si devono riappropriare del voto referendario-ha detto il segretario di +Europa- che è un voto con il quale non danno mandato a un partito o a un leader ma possono esprimere direttamente cosa pensano delle leggi. E’ importantissimo in questo momento: c’è un problema di copertura informativa e di spinta all’astensione da parte del governo: noi vogliamo contrastarla in tutti i modi”.

“Noi in particolare – ha concluso Magi- siamo promotori del referendum sulla cittadinanza perché

pensiamo che sia arrivato il momento di cambiare una legge vecchia di 30 anni che impedisce a bambini e bambine e ragazzi nati o cresciuti in Italia di diventare cittadini italiani a tutti gli effetti. Sono persone regolari che lavorano, che pagano le tasse che non hanno precedenti penali ed è ingiusto

restare con questa legge”