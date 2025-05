Referendum? Bolognetti per ‘’ 5 Sì’’ e un invito a votare

E il Segretario di Radicali Lucani, già membro del Consiglio Nazionale dei “Club Pannella” e iscritto all’ODG Basilicata, fa bene a ricordare che ai ‘’referendum’’ c’è una tradizione purtroppo negativa, antidemocratica, di disinformazione per lasciarli decadere. E ogni volta occorre protestare pe parlarne. Anche questa volta che il Paese è chiamato a pronunciarsi l’8 e 9 giugno, per quattro quesiti in materia di lavoro e uno sul diritto di cittadinanza. Come non ricordare quella protesta attuata nel lontano 1978 dai radicali Mauro Mellini, Emma Bonino, Gianfranco Spadaccia e Marco Pannella



che si presentarono con un bavaglio bianco alla bocca, durante una Tribuna del Referendum della Rai, in materia di abrogazione della legge del finanziamento pubblici ai partiti e per la legge sull’aborto. Una protesta silenziosa che potrete rivede sul web . Di seguito il post di Maurizio Bolognetti che invita a condividere.



IL POST

l’8 e il 9 giugno io voterò 5 sì.

Non fatevi convincere a disertare le urne.

Come al solito l’informazione referendaria è stata minima.

L’istituto referendario fu previsto dai costituenti attraverso l’art. 75 del Dettato Costituzionale.

La cosa incredibile è che per 22 anni la “terza scheda” fu inutilizzabile a causa della mancanza dei decreti attuativi.

