Referendum autonomia differenziata con 10164 firme nel Materano

Il dato è stato fornito in un sabato contrassegnato da tanti eventi e da un clima agostano, con tanta voglia di mare, nel corso di un incontro promosso dal Comitato referendario provinciale di Matera contro la legge di ”Autonomia differenziata”. Un appuntamento, come hanno ricordato Eustachio Nicoletti (Cgil) nel ruolo di coordinatore del comitato e da Bruno Di Cuia ( Uil), che continuano a monitorare rapporto e iniziative con le oltre 60 realtà che hanno dato vita a una esperienza comune, destinata a continuare in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale. Interessante il dato delle firme raccolte : ben 7485 ai banchetti e in luoghi fissi, come i sindacati, con una percentuale del 3,94 per cento. Le adesioni on line sono state 2679 con una percentuale dell’1,41 per cento. Totale 10164 firme con una percentuale del 5,35 per cento, con una percentuale superiore a quella nazionale.In Basilicata le firme on line raccolte sono stata 7523, delle quali 4843 in provincia di Potenza e 2679 in quella di Matera. Ora al lavoro, in relazione a quanto accadrà a livello nazionale, per una campagna di informazione e di iniziative .