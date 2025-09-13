Ranoia:Sdegno e coraggio… per la speranza della pace

E Giuseppe Ranoia, attore, regista lucano, ”coltivatore” come pochi con passione e coerenza della storia e della memoria dei popoli e dei luoghi, non poteva far tacere la propria coscienza dopo quanto accaduto nei giorni scorsi ad Aliano ( Matera)- il paese dell’antifascista Carlo Levi e del festival della Paesologia- con l’arrivo della direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, accolta dal sindaco Luigi De Lorenzo. Evento che ha destato non poche polemiche circa l’opportunità di quell’incontro, https://giornalemio.it/cronaca/parlare-di-turismo-da-israele-ad-aliano-e-viceversa-e-il-genocidio-in-corso/ , in pieno clima di genocidio nella striscia di Gaza , seguito dalla precisazione del primo cittadino https://giornalemio.it/cronaca/il-sindaco-aliano-prova-a-mettere-una-toppa-sul-buco-che-invece-si-allarga/. E Ranoia affida alla nota che segue alcune riflessioni, che invitano a non dimenticare e a non restare indifferenti. ” Un paese – conclude Ranoia- si riconosce quando è patria, cioè radice viva che genera legami e responsabilità, e non quando si riduce a nazione, semplice entità politica pronta anche al conflitto e alla violenza verso ciò che, per etimo, diventa altro, nemico.Perché la cultura non si lascia ridurre a statistica di consenso o a fragile punteggio digitale.La cultura non si misura nel rumore dei social, ma nel silenzio fecondo dei gesti che cambiano la vita e si fanno esempio.

«La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio.Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle.» (Sant’Agostino)

La scena non regge il falso: il sangue innocente spegne ogni applauso” . Sangue innocente che continua ancora a scorrere sotto i bombardamenti, la fame, la sete, le malattie tra la gente di Gaza. La realtà è questa. Non dimentichiamola, mai.



LE RIFLESSIONI DI GIUSEPPE RANOIA

L’accoglienza riservata dal sindaco di Aliano alla delegazione del governo sionista di Israele non può passare sotto silenzio. Non si tratta di una posizione contro un popolo, ma di una riflessione profonda su ciò che significa oggi fare cultura.

Ho già avuto modo di scrivere che la cultura, se ridotta a mero strumento di marketing territoriale, perde il suo senso più autentico. Correre dietro a qualunque occasione pur di “portare gente” nei propri luoghi significa svilire il valore stesso della cultura. E quando questo avviene ignorando i drammi della storia e dell’attualità, il rischio non è l’ingenuità: è quello di diventare complici, con le mani sporche di sangue, profittatori.

Non possiamo tacere sul conflitto israelo-palestinese, fondato sul sionismo e ormai trascinato in una deriva estremista di destra, violenta ed escludente. Ricordiamo che già la Risoluzione 181 dell’ONU (1947) prevedeva la creazione di uno Stato di Palestina accanto a quello di Israele. Ma quella prospettiva è stata costantemente negata, mentre oggi assistiamo al consumarsi di un vero e proprio genocidio del popolo palestinese, vittima di barbarie inaccettabili.



Proprio ad Aliano, durante le giornate del Festival della Paesologia, sventolava la bandiera palestinese come gesto di solidarietà e di vicinanza. Oggi, invece, si è scelto persino di condurre la delegazione israeliana sulla tomba di Carlo Levi: gesto stridente, se pensiamo che Levi fu tra le voci più alte contro le dittature nazifasciste, fondate su discriminazioni razziali e religiose. Levi lo fece a prescindere dalle proprie origini ebraiche, e con ogni probabilità oggi sarebbe accanto al popolo palestinese, non certo tra coloro che ne giustificano l’oppressione.

La cultura deve costruire ponti, sì, ma non su terre intrise del sangue degli innocenti; deve unire comunità che cercano la pace, non legittimare mani sporche di sangue. Quando intere nazioni bloccano i rapporti commerciali con Israele, quando le Regioni sospendono iniziative congiunte e persino organizzazioni internazionali come la Fiera del Levante hanno scelto di non ospitare padiglioni e delegazioni ufficiali israeliane, appare grave e inspiegabile che un piccolo comune scelga invece di aprire un canale di dialogo commerciale con un governo corresponsabile di crimini di guerra. Questo è un gesto che rischia di apparire non solo controcorrente, ma perfino al limite dello sciacallaggio.

Infine, voglio ricordare la posizione netta espressa dall’ANPI, che ha duramente criticato questa iniziativa. Mi unisco pienamente a quella voce: la memoria della Resistenza ci insegna a riconoscere e condannare ogni forma di oppressione, e non possiamo permettere che in nome di una “cultura” svuotata di senso si legittimino violenze e ingiustizie.

E non si dica che questo è agone politico. Con sdegno mi ritraggo da quella verbosità sterile, priva di contraddittorio, che oggi ammanta ogni parte. Qui non c’è politica, ma un atto culturale ed etico: un richiamo alla responsabilità, un monito che nasce dalla storia, una voce che, se tace, diventa complice.



Per questo invito non solo gli uomini e le donne di cultura, ma anche il direttore artistico del Festival “La Luna e i Calanchi” e gli artisti che vi partecipano, a esprimersi con chiarezza. Perché quando la vita stessa è in pericolo, è calpestata e l’umanità un concetto vuoto, il silenzio degli artisti pesa come un macigno.

E invito il sindaco di Aliano a una riflessione più profonda, che resti coerente con quanto finora costruito e con ciò che cultura significa davvero. Perché un paese non è un marchio da lanciare sul mercato, né un contenitore da riempire di eventi: è un luogo di memoria e di visione che vive in dialogo con il mondo e con i suoi abitanti. Ma un dialogo autentico non è mai incondizionato: un paese che custodisce dignità e giustizia sa aprire ponti verso chi cerca la pace, ma deve avere anche la forza di chiudere le porte a chi porta con sé oppressione e violenza.

Un paese si riconosce quando è patria, cioè radice viva che genera legami e responsabilità, e non quando si riduce a nazione, semplice entità politica pronta anche al conflitto e alla violenza verso ciò che, per etimo, diventa altro, nemico.

Perché la cultura non si lascia ridurre a statistica di consenso o a fragile punteggio digitale.

La cultura non si misura nel rumore dei social, ma nel silenzio fecondo dei gesti che cambiano la vita e si fanno esempio.

«La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio.

Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle.» (Sant’Agostino)

La scena non regge il falso: il sangue innocente spegne ogni applauso.

