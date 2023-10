Raddoppio della S.S. 7 Matera – Ferrandina? Un miraggio lontano!

Chiunque transiti sulla SS7 Matera- Ferrandina non può che rilevare ogni volta le enormi responsabilità della politica lucana e materana in particolare, di qualsiasi colore politico si sia succeduta alla guida della Regione (ma anche è stato rappresentante in Parlamento a Roma), per non aver programmato dieci, quindici, venti anni fa, la realizzazione del raddoppio di questa vitale arteria che ogni giorno sopporta un traffico nettamente superiore alle sue capacità. Un’opera che da tempo avrebbe dovuto essere considerata prioritaria e che oggi avrebbe dovuto essere già realtà. Ed invece, ciclicamente, se ne parla. Spesso sotto elezioni. Con qualche parlamentare o consigliere regionale pronto ad intestarsi chissà quale prodezza. Mentre come al solito si tratta di sola fuffa. E proprio per questo, avevamo cestinato, l’inutile comunicato stampa diffuso ieri dal deputato di FdI Aldo Mattia che tutto soddisfatto dava conto della risposta del sottosegretario Tullio Ferrante (Forza Italia) ad una sua interrogazione sull’annosa questione della SS7 e da cui aveva avuto conferma di taluni interventi di messa in sicurezza del tracciato attuale (il minimo sindacale), con diverse ipotesi in campo, ma con la collocazione in uno sfondo lontano ed indefinito del tanto agognato e necessario raddoppio. Comunque Mattia, che si dichiara “soddisfatto” delle risposte ricevute dal sottosegretario sottolineava (come se fosse una impresa titanica la sua) che “si tratta della seconda interrogazione sul medesimo tema, e altre ne seguiranno al fine di vigilare sul percorso dell’opera e sulla sua velocità di realizzazione”. State tranquilli, allorta: erano o non erano Pronti, questi della squadra della Meloni? Come no, lo si vede in tutta l’attività di questo governo! Ma non volevamo sparare sulla Croce rossa. Invece, ci è toccato riesumare la prosa di Mattia e sottoporvela intregralmente più avanti, per completezza di informazione, dovendo dare conto anche di un nuovo comunicato stampa ad esso riferito diffuso dal consigliere regionale del M5S Gianni Perrino. Eccoli nell’ordine.

Quello di Perrino : “Il raddoppio della S.S. 7 Matera – Ferrandina? Forse, in un futuro indefinito!”

“I Fratelli di Italia nostrani e quelli di importazione si guardano dall’esultare a seguito della risposta ad una interrogazione del deputato Aldo Mattia sullo stato dell’arte dei lavori sulla S.S. 7 Matera-Ferrandina. Sebbene siano stati confermati gli interventi di messa in sicurezza, appare poco chiaro il futuro assetto di un’arteria di fondamentale importanza che necessita adeguamenti dal punto di vista strutturale per far fronte al traffico a cui è giornalmente sottoposta. Una delle alternative al vaglio consisterebbe in un’ipotesi in variante totale con una carreggiata unica con due corsie, una per senso di marcia ma con caratteristiche tali da consentirne il futuro raddoppio.

Apprendiamo quindi che il raddoppio della Matera – Ferrandina è ancora un miraggio visto che si parla di un non meglio precisato futuro raddoppio. Ricordiamo che l’arteria fa parte di uno dei progetti più ambiziosi e efficaci per lo sviluppo della rete stradale regionale, il cosiddetto corridoio Murgia – Pollino, ovvero il corridoio trasversale tra l`autostrada A3 in prossimità dello svincolo di Lauria sud e l’autostrada A14, in prossimità dello svincolo di Gioia del Colle. Nulla di nuovo sotto il cielo della Basilicata: alle lungaggini sorte in questi anni si aggiungono anche i tentennamenti sul raddoppio di corsia di una strada che ha mostrato tutti i suoi limiti nel corso degli anni, presentando anche un conto drammatico in quanto a vittime della strada.”

…..e quello di Mattia: “Viabilità: Mattia (FdI), dal sottosegretario Ferrante conferma interventi statale 7, Matera Ferrandina”

“Per quanto concerne la strada statale 7 ‘Appia’ dall’ interconnessione con la provinciale 3, svincolo Metaponto, all’ innesto con la statale 407 Basentana, l’intervento, che si sviluppa in continuità con il previsto bypass di Matera, ha origine presso lo svincolo di Metaponto e raggiunge la strada statale 407 presso Ferrandina dopo circa 16 chilometri. L’obiettivo dell’opera è incrementare il livello di sicurezza dell’infrastruttura esistente”. E’ quanto fatto sapere il sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, Tullio Ferrante, che in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, ha risposto all’interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, il deputato Aldo Mattia, in merito alle iniziative previste sull’asse viario Murgia – Pollino, con particolare riferimento alla tratta Matera – Ferrandina. “Gli studi preliminari stradali di progetto sono stati ultimati ed hanno portato all’individuazione di tre diverse alternative comprensive di soluzioni di messa in sicurezza o varianti di tracciato. In particolare – ha spiegato Ferrante – la messa in sicurezza prevede la concentrazione di numerosi accessi, fonte di pericolo per la circolazione e l’adeguamento di vari svincoli esistenti con particolare riferimento alle rampe di immissione e uscita ed all’allungamento delle corsie di arrampicamento esistenti. Come alternativa è stata anche considerata un’ipotesi in variante totale che prevede una carreggiata unica con due corsie, una per senso di marcia ma con caratteristiche tali da consentirne il futuro raddoppio. La stesura del progetto di fattibilità tecnico economica è stata formalmente avviata. Per quanto attiene alla strada provinciale 3 del mare, ex strada statale 175, per la quale Mattia ha chiesto anche chiarimenti, Ferrante ha aggiunto che “la Prefettura di Matera interessata per tramite del ministero dell’Interno, ha manifestato l’importanza del suddetto tratto viario maggiormente percorso dagli automobilisti per raggiungere le località costiere della fascia jonica e per il transito di veicoli industriali e la conseguente necessità di periodici interventi di manutenzione”. Mattia, che si è detto soddisfatto ha evidenziato che “si tratta della seconda interrogazione sul medesimo tema, e altre ne seguiranno al fine di vigilare sul percorso dell’opera e sulla sua velocità di realizzazione”.