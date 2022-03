Emancipazione, parità uomo-donna? Temi sempre di stretta attualità…Laura Boldrini torna dopo sei anni a Matera per parlare e approfondire , con la coerenza di sempre, di temi per i quali si è sempre battuta. E venerdi 25 marzo, alle 18.00, sarà a Casa Cava per discutere con la collega Antonella Ciervo dei contenuti, delle riflessioni e delle proposte del suo libro ” Questo non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne” edito da Chiarelettere. E prima di entrare nel merito di fatti, personaggi, situazioni, obiettivi mancati o da raggiungere ci saranno i saluti del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, del presidente della Provincia Piero Marrese, dell’assessore comunale alla cultura e pari opportunità Tiziana D’Oppido e del presidente della commissione pari opportunità della Regione Basilicata Margherita Perretti. E non mancheranno i riferimenti a quella visita che Laura Boldrini,allora presidente della Camera dei deputati, fece a Matera il 5 giugno 2016 per partecipare ai lavori della commissione regionale per le pari opportunità.



Fu un un intervento a tutto tondo su violenza e discriminazioni contro le donne, impegno che non è mai cessato, con la coerenza di sempre nel solco di quella difesa per i diritti umani che ha contraddistinto da sempre il suo operato. Sia nei ruoli istituzionali, che di quelli nel mondo del volontariato, dell’associazionismo. Un impegno di coerenza, con la schiena dritta, guardando negli occhi quanti gli stanno davanti, a cominciare dagli uomini che a parole, e con tanta ipocrisia, non trattano con rispetto, considerazione, pari opportunità, donne, colleghe, compagne sul posto di lavoro, in famiglia, nella società dove le discriminazioni sono un dato oggettivo. Senza dimenticare la violenza, continua, che sfocia in fatti di sangue . E in Italia è uno stillicidio di vittime, che non si arresta. Ma lei, Laura Boldrini, sa bene che c’è tanto da fare nella società, nelle istituzioni, nei confronti degli uomini ma anche delle donne, affinchè prendano coscienza di una situazione che le penalizza e che penalizza l’intera società. Se ci fossero più donne a denunciare, a chiedere di contare di più e a candidarsi nella gestione della cosa pubblica aldilà del contingentamento delle ”quote rosa” avremmo una società più equilibrata, con quella sensibilità e quel pragmatismo che le donne hanno. L’incontro in Casa cava del 25 marzo è anche questo; per quanti hanno già letto il libro o vorranno far tesoro di spunti, suggerimenti,soluzioni, percorsi di confronto, aldilà della ritualità delle giornate dedicate alla violenza sulle donne o all’ 8 marzo.