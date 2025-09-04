Se fosse stato possibile, mi sarei imbarcato sulla Global Sumud Flotilla. Mi sono limitato a dare del danaro. Nessuno può impedire di portare alimenti a chi muore di fame. Nella flotilla sono imbarcati italiani che Netanyahu non può e non deve né fermare né colpire. Ha promesso di farlo. Il papa ha convocato il presidente d’Israele; un passo del genere avrebbero dovuto fare il Presidente Mattarella e la signora Meloni. Ovviamente nessuno vuole svegliare, dal suo plumbeo sonno, Taiani. Lui si accoda. Che se gli italiani dovessero subire violenze, il governo italiano deve scendere in loro vigorosa difesa, rompendo con Israele, come già hanno fatto altri governi più dignitosi. Che se ancora una volta condiscendesse al cinismo perfido di Trump e Netanyahu e rimanesse fermo nella pusillanime supplica, bisogna che le forze cattoliche, che, in nome di Dio, Patria e famiglia, sostengono il governo, e gli spiriti ancora liberi, se ci sono, bisogna che chiamino il governo al redde rationem, in Parlamento. Questo governo deve andare a casa, come indegno di rappresentare l’Italia, incapace di indipendenza autonomia, schierato, com’è, fin dal suo nascere, con la violenza e il genocidio in atto.

Bisogna che l’Italia esprima la sua dignità sul terreno della giustizia, della solidarietà e della pace, e non su quello della fame e della guerra. Questo governo, eletto da una minoranza di Italiani, non rappresenta l’Italia vera. Bisogna chiudere.