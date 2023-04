Questo 25 Aprile divisivo…sempre e solo per i fascisti

Sono passati 78 anni da quel 25 Aprile del 1945 ed ancora l’Italia non riesce a festeggiare questa data che segna l’inizio della sua rinascita, dopo la tragedia nazifascista, in un clima di unità nazionale. Anzi oggi c’è l’aggravante di un pezzo di rappresentanti delle istituzioni (provenienti dalle fila del partito che esprime la presidente del consiglio e dichiaratamente erede della storia del ventennio, quindi con un evidente blocco psicologico verso la festa della Liberazione a causa della nostalgia per il Movimento sociale italiano degli anni ’70) che manifesta la propria reticenza a riconoscere e a riconoscersi in questa ricorrenza, a dichiararsi antifascisti. In queste ultime settimane c’è stato un elenco di parole dal sen fuggite gravissime, prima dalla Presidente del consiglio Meloni, poi dal Presidente del Senato La Russa e quindi dal ministro Lollobrigida, che hanno restituito agli italiani la distanza che divide costoro dai valori fondanti della Repubblica e della Costituzione su cui pure hanno giurato. Insomma, ancora una volta, come dice un centratissimo slogan, emerge con nettezza che : “Il 25 Aprile è divisivo, solo se sei fascista“. Infatti, occorre anche registrare che a fronte di questa ostinata enclave nera, numerose sono le prese di distanza fatte da esponenti di governo e di maggioranza non appartenenti ai Fratelli d’Italia. Esponenti della Lega e Forza Italia che riconoscono il valore e la centralità della ricorrenza. Qualcuno ricordava in questi giorni che in altre nazioni che hanno pur vissuto una sanguinosa guerra civile (USA, Francia, Sudafrica) le forze politiche e i cittadini si riconoscono ora tutti nei valori fondanti del nuovo Stato e della Carta costituzionale. Cosa che ancora non si riesce di fare in Italia. E allora ben venga l’esortazione di uno che quella destra l’ha guidata e poi riformata, senza evidentemente riuscirci fino in fondo al punto che è costretto ad invitare la leader attuale a compiere definitivamente il passaggio del Rubicone. Parliamo di Gianfranco Fini che ha dichiarato: “La destra i conti li ha fatti, Giorgia Meloni dica, perché so che ne è convinta, che libertà e uguaglianza sono valori democratici, sono della Costituzione, sono valori antifascisti: non capisco la ritrosia a pronunciare questo aggettivo. Non la giustifico”. Dalla trasmissione TV “In mezz’ora in più“, ha chiesto a Fratelli d’Italia dunque di chiarire pubblicamente una volta per tutte che il partito si riconosce nei valori antifascisti. “Ancora una volta abbiamo un 25 aprile di divisione, all’insegna delle polemiche e delle risse, per fortuna solo verbali”. “Tutti si devono chiedere perché e fare quello che possono per evitare che nei prossimi anni si possa tornare nelle stesse condizioni. E deve farlo soprattutto la destra che oggi governa forte di un voto indiscutibile”. L’ex leader di Alleanza Nazionale puntualizza che “pacificazione non è parificazione, ma avere una memoria condivisa di quello che abbiamo vissuto”. Perché è necessario “essere intellettualmente onesti. Tutti i caduti per i loro valori vanno onorati ma si deve saper distinguere anche quale era la parte giusta e quella sbagliata.” Ecco. Detto questo, detto tutto….direbbe Pappagone. Ma, il fatto è che a Meloni e i suoi non si possono fare nemmeno i disegnini per farglielo capire più in fretta….nemmeno sembra vogliano comprendere. Ma mai dire mai….Nel frattempo ora e sempre W il 25 Arile!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.