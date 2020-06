Le nozze con i fichi secchi si possono anche fare, ma i convitati, andranno via con il malumore perchè l’impresa è stata inferiore all’attesa. Il parallelismo con l’antico detto popolare ci sta tutto quando si mette alla pianta organica del Comune di Matera, fortemente contratta con i prepensionamenti a ”quota 100”, con le pensioni a scadenza naturale,il trasferimento ad altro Ente per concorso del segretario generale con la perdita al 31 marzo scorso delle 41 professionalità assunte in via temporanea per Matera 2019, a fronte di 25 assunzioni tra personale di polizia municipale e di impiegati di diversa funzione e tipologia. Così come è la macchina comunale viaggia a tre cilindri e rischia di bloccarsi. Concorsi a tempo determinato per i dirigenti(è il caso di quello per l’Ufficio Ambiente) ma non basta e poi c’è la sofferenza di una quota di lavoratori ”part time” e non solo, oltre una quarantina, che attende un riconoscimento per le mansioni svolte e con spirito di abnegazione. Ce ne siamo occupati in altri servizi. Servirebbe una ricognizione sul campo e conseguente avanzamento delle progressioni. Ma finora…si è posso poco o nulla e con l’inevitabile ”malumore” se in corso d’opera altri, magari dall’esterno, arrivano per coprire un ruolo o una funzione svolta da quanti già la svolgono all’interno, ma senza che ci sia un oggettivo riconoscimento funzionale. Un problema del quale si sono fatti carico i consiglieri comunali Angelo Bianco e Augusto Toto, con una nota e con una interrogazione al sindaco Raffaele De Ruggieri, che detiene la delega al personale, e ad altre figure dirigenziali dell’Amministrazione comunale. E con tanto di richiesta di mettere mano alla pianta organica, tema sul quale tante amministrazioni si sono mosse con ”discrezione e cautela” vuoi per l’inevitabile confronto con i sindacati e vuoi perchè alla vigilia del voto è bene non rompere equilibri e creare divisioni. Concorsi da gestire con calma, per ovvi motivi. Ma c’è la questione dei dipendenti part time che attende una risposta. E non solo loro…



Comunicato stampa

PRESA DI POSIZIONE DEI LAVORATORI DEL comune di Matera – OCCORRE INTERVENIRE NELLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANGELO BIANCO E AUGUSTOTOTO

E’ stata recapitata a tutti i consiglieri comunali e ai vertici burocratici dell’Ente una lettera a firma di un nutrito gruppo di lavoratori “part-time e non” del comune di Matera.

Essi sostanzialmente chiedono equità e valorizzazione del proprio lavoro oltre a “denunciare” il perdurare della loro condizione di lavoratori di serie “B” perché ancora ad oggi costretti a subire un inquadramento contrattuale ingiusto rispetto alla qualità e quantità del lavoro profuso in favore dell’Amministrazione e della comunità locale.

La loro attività è sotto gli occhi di tutti ed è apprezzabile poiché dislocati in diversi uffici. Attraverso costoro transita ogni tipo di attività amministrativa e tecnica con impeccabile professionalità sin da tempi lontani.

Di questi, una importante quantità di lavoratori, da oltre un decennio, risulta ancora strutturata con contratti di tipo part-time nonostante svolga attività delicate e strategiche e siano stati esperiti nuovi concorsi per il reclutamento di personale.

A costoro si unisce un ulteriore accorato appello da parte di un’altrettanta parte di lavoratori già professionalizzati perché impegnati in compiti e mansioni superiori senza alcun riconoscimento dell’attività di fatto praticata.

Un bagaglio di professionalità che va rispettato in primis oltre che tutelato al pari delle recenti assunzioni che il Comune ha introdotto nel suo organico per colmare i pensionamenti.

Questa iniziativa che parte soprattutto dal basso merita tutta l’attenzione del caso poiché lede i diritti fondamentali dei lavoratori.

Non è ammissibile che questa Amministrazione neghi al personale part-time già in organico il passaggio a tempo pieno in caso di nuove assunzioni e non consenta il riconoscimento del lavoro di quanti svolgono con spirito di servizio e professionalità attività e compiti ben al di sopra del loro inquadramento contrattuale. A tal fine i sottoscritti consiglieri comunali hanno presentato al Sindaco e agli organi competenti una interrogazione comunale per conoscere le determinazioni che l’amministrazione comunale intende adottare per la definitiva risoluzione del problema

I consiglieri comunali

Angelo Bianco

Augusto Toto



INTERROGAZIONE

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

al sig. sindaco

avv. Raffello Giulio DE RUGGIERI

All’Assessore al personale

al dirigente

settore personale

comune di Matera

oggetto: interrogazione a risposta orale NEI CONFRONTI DEL SINDAC0, dell’assessore al personale e del dirigente del settore personale sul seguente argomento:

“STABILIZZAZIONE E/O REGOLARIZZAZIONE DELLE UNITA’ DI PERSONALE PART-TIME DEL COMUNE DI MATERA E CONSEGUENTI PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE INQUADRATO NELLE CATEGORIE “A” E “b” – RICHIESTA INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI.”

Premesso che:

– con lettera assunta al protocollo generale del Comune in data 25 maggio 2020 è stata recapitata a tutti i Consiglieri Comunali e ai vertici burocratici dell’Ente una lettera a firma di un nutrito gruppo di lavoratori “part-time e non” del comune di Matera che si allega alla presente;

– essi rappresentano un bagaglio di professionalità che va rispettato in primis oltre che tutelato al pari delle recenti assunzioni che il Comune ha introdotto nel suo organico per colmare i pensionamenti;

– la missiva vede la necessità di trasformare molti dei rapporti di lavoro da part-time a full time ultradecennali in ragione delle recenti assunzioni e di procedere con le progressioni verticali di ben note categorie professionali.

Ciò premesso, in ordine a tale questione, lo scrivente Consigliere Comunale

interroga

il signor Sindaco di Matera, l’Assessore al Personale e il competente Dirigente al fine di conoscere le determinazioni che si intendono adottare per la risoluzione definitiva dell’intera problematica.

Matera, 03 giungo 2020

I Consiglieri Comunali

Angelo Bianco

Augusto Toto