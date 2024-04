Questione morale, riforme e trasparenza. Ma i politici non ci sentono…

…E poi si meravigliano se la gente che decide di non andare a votare o di astenersi è in aumento, come continua ad accadere in una Basilicata che continua a perdere abitanti (siamo sulla carta in 530.000) e autonomia decisionale, finita nelle cabine di regia di Roma per scelte e decisioni che riguardano risorse e futuro di questo territorio. Non meravigliamoci se i ragazzi vanno via, se si sprecano risorse con una inutile facoltà di medicina, dimenticando le priorità dei servizi a Matera come a Potenza sollecitate dai turisti, e se i cittadini- soprattutto dal Materano- si recano fuori regione per farsi curare. Problemi datati, incancreniti, e sciorinati in campagna elettorale da ricandidati dell’usato garantito,compresi quanti hanno fatto il salto della quaglia, cambiando casacca, e da quanti si cimentano per la prima volta . Auguri. Ma tenete conto della disaffezione al voto e della delusione di elettori ed elettrici, che cinque anni fa, vide recarsi alle urne appena il 53,5 per cento degli aventi diritto. Alla politica viene chiesto di cambiare rotta, a cominciare dalla questione morale sollevata quasi mezzo secolo fa da Enrico Berlinguer e sostenuta da Aldo Moro, in una fase difficile del Paese. Classe politica sorda sempre, nonostante Mani Pulite e i casi di corruzione senza posa, di voto di scambio in cambio di favori e di danaro, con connivenze malavitose, che vanno avanti senza sosta. A pagarne le conseguenze è il Paese, sempre meno credibile, e con la Costituzione alle prese con forzature continue. Antonio Serravezza ha tirato fuori un lungo esempio di richieste, di cose da fare per invertire la rotta, raccolte in un ‘sondaggio’ tra concittadini. Una sintesi, ma anche un libro dei sogni, visto che nemmeno l’attuale Governo ha avviato un confronto con il Parlamento per mettere le mani alle riforme, a partire dalla questione morale. Fatta eccezione… per autonomia differenziata e premierato: il potere per il potere. Efficienza? Siamo perplessi. Per il resto, cittadini andate a votare, ma prima guardatevi intorno e ripassate quello che abbiamo sintetizzato nel servizio https://giornalemio.it/politica/al-voto-al-voto-che-confusione-tra-indecisi-e-delusi/. Dieci giorni al voto per le regionali…



IL SONDAGGIO DI SERRAVEZZA

Gli amministratori spesso cercano di guadagnare il sostegno dei cittadini durante la legislatura, ma alle elezioni regionali, pretendono di essere ascoltati dai cittadini. Questo può creare una sensazione di disillusione e frustrazione tra gli elettori, ciò che sta succedendo a Matera. È importante che i politici siano trasparenti e rispettino le aspettative dei cittadini in entrambi i contesti.

La fiducia tra politici e cittadini è fondamentale per il buon funzionamento della democrazia. Ecco cosa manca e cosa che i cittadini ‘da sempre chiedono’:

” I politici dovrebbero essere trasparenti riguardo alle loro azioni, decisioni e finanziamenti. La responsabilità per le promesse e gli impegni presi è essenziale per guadagnare la fiducia dei cittadini.

Creare spazi di partecipazione attiva per i cittadini, come consultazioni pubbliche, assemblee cittadine o sondaggi. Coinvolgere i cittadini nelle decisioni che li riguardano direttamente.

I politici dovrebbero comunicare in modo chiaro e accessibile. Evitare il linguaggio tecnico e spiegare le ragioni dietro le scelte politiche.

I politici dovrebbero ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e rispondere alle loro domande. Creare canali di comunicazione aperti e accessibili.

Dimostrare integrità personale e professionale. Evitare comportamenti scorretti o corruzione.

Valutare e riformare le istituzioni per renderle più efficienti, trasparenti e responsabili

Investire nell’educazione civica per i cittadini, in modo che comprendano meglio il funzionamento del sistema politico e i loro diritti.

Lavorare per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche, poiché queste possono influenzare la fiducia nei confronti delle istituzioni.”

In sintesi, la fiducia tra politici e cittadini richiede uno sforzo collettivo per creare un ambiente di trasparenza, partecipazione e responsabilità reciproca.

Questo in sintesi è il risultato di un mio sondaggio tra amici e cittadini incontrati casualmente nella città dei Sassi. E’ molto difficile riconoscere il personaggio giusto che possa essere il nostro rappresentante alle prossime elezioni regionali?