“Aveva ragione…il cancro dell’Italia è la questione morale…Abbiano avuto Tangentopoli, ma si continua a intrallazzare come se nulla fosse…e se qualcuno, tra i colletti bianchi, viene pizzicato con le mani nel barattolo della marmellata se ne frega e tira dritto…Non siamo un Paese credibile’’. Sono i commenti che si susseguono quando si parla di questione morale e della denuncia fatta dal segretario del Partito comunista italiano, Enrico Berlinguer, durante e dopo la stagione degli anni di piombo, interloquendo con Aldo Moro (ucciso dalle Brigate rosse e vittima di disegni nazionali e internazionali ancora non del tutto rivelati) sul futuro del Paese e all’interno dello stesso partito, finito nella involuzione identitaria della filiera che ha portato a una formazione “né carne e né pesce’’ come il Pd. E alla comparsa di opportunisti – come accaduto nella stagione renziana- che hanno finito con lo svendere o cancellare esperienze di una lunga tradizione politica incentrata su diritti, democrazia, lavoro, solidarietà. Ricordare,pertanto, Enrico Berlinguer, nel giorno di quel ferale comizio di Padova, dell’11 giugno 1984, che lo portò alla morte, è un doveroso tributo a una figura importante della storia, e non solo comunista del XX secolo, rispetto a quanti parlano a vuoto o per protagonismo da lacrime di coccodrillo dopo essere passati sui banchi del potere. A farlo con la passione di un compagno “fedele alla linea’’ è Francesco Calculli, direttore di un museo identitario che a Matera ospita la memoria reale della resistenza italiana, del comunismo e della ex Ddr. Ed Enrico Berlinguer, sempre pronto ad andare a fondo ai problemi, alla ricerca di cause e soluzioni ritorna di stretta attualità in situazioni difficili, di crisi come quella economica procurata dall’epidemia da virus a corona o della sanità pubblica, con gli inevitabili casi di corruzione, smantellata ad arte per favorire la speculazione privata e gli interessi di posizionamento della politica.



Le foto in bianco e nero che pubblichiamo, le pagine dell’Unità ( cancellata dal Pd in epoca renziana)che ne descrissero impegno politico e opera fino ai funerali, e le riflessioni di ritorno che portano a un inevitabile “Lo aveva detto…’’ ne confermano l’attualità di un pensiero e di una serietà politica che non ha avuto eredi. Purtroppo per l’Italia e per quanti, spesso a parole, parlano di Sinistra. Un muro è caduto, quello di Berlino, ma non quello dell’ipocrisia…



ENRICO BERLINGUER 36 ANNI DOPO ANCORA CON NOI

Alle ore 12:45 dell’11 giugno 1984 moriva un grande protagonista del mondo contemporaneo, il compagno Enrico Berlinguer. Un ictus lo aveva colpito durante un comizio tenutosi a Padova il 7 giugno. Il 13 giugno, ai suoi funerali, una folla immensa (forse 2 milioni) giunta da tutto il Paese con ogni mezzo disponibile «invase» Roma per dare l’estremo saluto al segretario comunista più amato e stimato anche da chi comunista non lo era mai stato, al leader più importante della sinistra europea, all’intellettuale cardine di un decennio.



Sono passati 36 anni, e il mondo come lo aveva conosciuto Berlinguer non esiste più. L’Unione Sovietica si è dissolta, la gloriosa storia del PCI di cui egli fu il segretario generale per dodici anni si concluse all’ultimo Congresso di Rimini il 3 Febbraio 1991, e la diffusione di internet e dei suoi servizi dagli inizi degli anni 90′ hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione tecnologica e socio culturale con l’avvento di una nuova «società liquida» di cui parlava il sociologo Bauman , caratteristica della postmodernità, nella quale l’uomo si trova a vivere in una situazione incerta e caratterizzata dall’individualismo, dalla violenza, e dall’ingiustizia. Eppure la straordinaria massa di popolo ai funerali di Enrico, e l’eccezionale manifestazione di passione civile in quei drammatici giorni di giugno del 1984, ci hanno insegnato qualcosa che non si cancellerà mai dalla nostra mente e dal nostro cuore. Abbiamo imparato e riscoperto che ci sono parole e sentimenti che possono essere veri e possono essere veramente vissuti, che si può davvero vivere e anche morire per una causa giusta. Viviamo in tempi in cui sembra che la politica debba essere per forza lontana da ogni tensione morale e ideale, e spesso ridotta a vili mercanteggiamenti e ai selfie di rito scattati nelle piazze vicino a politici malati di protagonismo, e che esercitano un monopolio di fatto sulla gestione di pseudo partiti di tipo personalistico. Per questo è cosi grande il debito che portiamo ad Enrico Berlinguer. Egli è stato un grande dirigente del movimento comunista, ma noi gli dobbiamo sopratutto di averci insegnato il significato stesso dell’impegno politico. Egli non aveva mai smesso di credere che non ci può essere grande politica se non c’è una grande ispirazione ideale e morale. C’è una grande differenza tra le generazioni di oggi e quelle di ieri, quando Berlinguer dirigeva il più grande partito comunista che ci sia mai stato nel mondo occidentale. Differenti sono i linguaggi, i problemi, differente è la situazione in Italia e in Europa.



Ma queste differenze solo apparentemente hanno spento la sete di idealità. Per questo è cosi grande e cosi forte l’esempio di Berlinguer ancora oggi, e la sua memoria è incredibilmente vivida tra tanti giovani che fanno politica, ma anche fra tantissimi che non militano nei partiti di sinistra o in nessun altro partito. Abbiamo imparato da lui che una grande forza, che voglia rappresentare il bisogno di trasformazione della realtà, deve riferirsi a valori ideali che paiono antichi ma che rinnovano continuamente il loro senso. E’ per queste idealità che molti distruggono credendole soltanto dei sogni, che Antonio Gramsci ha dato la vita e che si sono battuti i comunisti di tutte le generazioni, dai tempi di Palmiro Togliatti sino al sacrificio di tanti con Guido Picelli, Eugenio Curiel, Peppino Impastato, Pio La Torre, e l’elenco sarebbe infinito… Berlinguer ci ha insegnato che al primo posto dovevano esserci la difesa della pace e delle libertà costituzionali conquistate con il sacrificio e lo spargimento di sangue dei partigiani. L’indicazione di Togliatti per unire tutte le forze progressiste al di là delle divisioni culturali e di classe al fine di anteporre a tutto la salvezza delle istituzioni democratiche dinanzi al pericolo di una svolta golpista da parte della destra più reazionaria, trovò nuovo sviluppo nella opera sua con la politica del “Compromesso Storico”. La sua azione per la pace è stata quella di un vero e grande uomo di Stato, consapevole delle difficoltà dei rapporti internazionali, capace di iniziativa diplomatica, sostenitore di proposte realistiche e realizzabili. Berlinguer ci ha insegnato anche che non c’è solo la diplomazia degli Stati, ma è necessario sempre l’intervento delle masse, una nuova «diplomazia dei popoli» come la teorizzava Gramsci. Il compagno Enrico fu il primo che capi la necessità di porre al centro del confronto politico l’importanza della «questione morale» dinanzi al dilagare della corruzione nella società italiana, e a ricordacelo restano le sue memorabili parole: «Due categorie di persone temono l’avanzata dei comunisti in Italia, i corrotti e i prepotenti.» In lui era costante l’esigenza di parlare alla coscienza di milioni di donne e di uomini, e di sapere ascoltare le loro esigenze, la loro voce. Viene da qui la sua attenzione costante ai movimenti di opinione e di lotta, e in particolare a quelli che vedevano nei giovani i principali protagonisti. Vedeva in questi movimenti una speranza per il futuro, il segno evidente di una generazione che in forme nuove tornava ad essere protagonista. E ha saputo insegnare, perchè aveva la pazienza di ascoltare. Quando innanzitutto tra le nuove generazioni femminili, iniziò una nuova fase della lotta delle donne, egli seppe guardare ai temi nuovi e alle idee che entravano in campo, senza cedimenti a mode occasionali, ma con l’attenzione a quello che di nuovo si muoveva. Non più solo la ricerca di una eguaglianza con il modello maschile ma una spinta insopprimibile a una liberazione autentica, alla creazione e invenzione di nuovi valori e di nuovi modelli di vita. In una fase storica in cui tra le nuove generazioni di militanti sembrava affievolirsi la volontà di una trasformazione socialista per i drammi di quel mondo sovietico in cui si erano riposte tante speranze, la voce di Berlinguer non ha cessato di richiamare all’esigenza di una società nuova. Questo non sarebbe stato possibile se egli non avesse avuto il coraggio di guardare alla realtà, di non ripercorrere strade ormai rivelatesi senza sbocco, se non avesse avuto il coraggio di esortare a cercare vie nuove, la via di un comunismo radicato nelle libertà, e non solo rispettoso di quelle che già ci sono, ma proteso a conquistarne di nuove, la via di un nuovo socialismo da costruire attraverso il grande progetto democratico dell’Eurocomunismo. Molti hanno giustamente detto e scritto in questi anni della grande statura politica, culturale e umana di Enrico Berlinguer. Per noi comunisti Enrico è e sarà sempre prima di tutto un compagno da cui abbiamo imparato a sapere che cosa può essere il Marxismo come strumento di liberazione umana, abbiamo imparato che quando il mondo in cui viviamo è attraversato da profondi cambiamenti epocali, come l’attuale scenario legato alla pandemia da Coronavirus, bisogna trovare in noi stessi la capacità e la forza per scoprirne i motivi, per rinnovarsi, per andare avanti. Ed è per questo che ci ha insegnato a capire, a non ragionare astrattamente, ad evitare ogni atteggiamento dogmatico e conformistico rispetto alla complessità dei problemi con cui siamo chiamati a misurarci. Caro compagno Berlinguer, noi ti ricorderemo per il tuo sorriso, ma anche per quel tuo sguardo un pò triste che non dava mai rassegnazione ma forza. Sentiamo ancora quella tua voce a Padova rotta, sofferente mentre con un ultimo tremendo sforzo chiamavi tutti noi alla lotta. Oggi ci manchi tantissimo, ma andremo avanti, il tuo esempio ci guiderà sempre! ( dir. F. Calculli)