Questione Israele-Palestina, 40 anni fa Romualdi scriveva…

Cinque pagine del leader missino, Pino Romualdi, sulle pagine de ”L’italiano” con tanto di numerazione romana ”Anno XXIII” del numero di ottobre novembre 1982, dedicate ad una analisi senza sconti sui rapporti tra Israele e Palestina, partendo da quella risoluzione dell’immediato dopoguerra mai attuata, con le grandi potenze dentro o intorno a un territorio (dal Sinai in giù) circondato da paesi arabi con diversi interessi o impegnati nella a politica dei due forni . E con una Italia ”andreottiana” abile nei bizantinismi e nelle mediazioni in quello che era stato il ”Mare Nostrum” e che, nella politica dei due blocchi, reggeva ed era utile per mantenere gli equilibri tra Oriente e Occidente. E quanto al Belpaese, mutuando un termine del passato, legato alla presenza del Ventennio in Africa, auspica ”rapporti buoni” rispetto al presente con il mondo arabo.



” Ma guai a credere di poter ragionare nello spirito e nei termini della politica della ”Spada dell’Islam- scriveva Romualdi. Quella della ”Spada dell’Islam è una politica eccellente, ma soltanto quando della spada si ha l’elsa in pugno. Non il taglio, come fatalmente accade ora. Per viltà dei nostri governi, certo. Per viltà politica dell’Europa, forse. Ma non solo per questo. Il mondo arabo è cresciuto, come ora si dice. A modo suo, giustamente, e per sua fortuna ,ma è cresciuto. Ha immense ricchezze in atto e potenziali,socialmente mal distribuite, con sacche di sottosviluppo e di miserie enormi, ma ricchezze tuttavia operanti nel senso di potenza”. E a ben vedere quella analisi è ancora valida dopo 40 anni, con i dovuti riposizionamenti e con un peso contrattuale diverso, che consente ad alcuni Paesi di quell’area di due avere piedi in più scarpe, come sta avvenendo negli schieramenti e nelle mediazioni di tregua da Israele e Hamas, per il rilascio degli ostaggi o per tutelare quel che resta della popolazione indotta a fuggire dalla ”striscia” di Gaza. Analisi attuale, ma con una Unione Europea sempre più evanescente, inconcludente , schiacciata su posizioni di stretta coerenza atlantista e priva di autonomia decisionale. Il nodo resta lo stesso ma con un fallimento oggettivo, dopo i massacri nei campi palestinesi di Sabra e Chatila in Libano.



” Un fatto -scriveva Romualdi- che ha messo il governo di Israele con le spalle al muro, costringendolo non ad accettare subito un nuovo piano americano, cosa impossibile e già largamente scontata, ma non a respingerlo sdegnosamente nonostante la sua durezza: sgombero di tutte le truppe straniere dal Libano, ovviamente incominciando da quelle israeliane: sgombero da parte di Israele dalla Cisgiordania e di Gaza, per far posto alla popolazione palestinese e offrirle, nel quadro di un accordo con la Giordania, la possibilità reale di una sua autodeterminazione”. Il resto è storia degli ultimi 40 anni, tra incursioni, attentati, tentativi di pace fino agli attentati e all’eccidio e del rapimento di giovani, bambini, anziani della componente palestinese di Hamas dell’ottobre 2023. La reazione di Israele, denominata ‘Operazione Spada di ferro”, è stata e continua ad essere rabbiosa pur di raggiungere l’obiettivo di far terra bruciata di Hamas, i cui leader sono ospitati in Qatar. Niente tregua, nulla sorte degli ostaggi e tante vittime tra la popolazione civile. Resta appesa quella indicazione del 1947 sul riconoscimento dei due Stati. Onu immobile tra veti e volontà delle diverse potenze, alla ricerca di un nuovo equilibro mondiale tra sfruttamento delle materie prime, finanza palese o sommersa e popolazioni che subiscono gli effetti di conflitti spesso dimenticati. “Le guerre sono, comunque, una sconfitta “continua a ripetere Papa Francesco. E nè possono pesare le ideologie, citate da Rauti, nella parte finale di un analisi che lascia poco spazio al tema della volontà à su ” Chi? come ? e che fare?” che ha visto mutare protagonisti e situazioni, ma non le aspettative di popoli- israeliano e palestinese- che hanno lo stesso diritto a esistere. Ma in un clima di reciproco rispetto che non può esserci senza un nuovo ordine mondiale. Serve la ”spada” della responsabilità e del buon senso…