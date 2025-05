Questa sera a Matera: “La carica dei 100+1 La serata dei giovani per i giovani”

“Un momento di aggregazione e confronto per presentare le proposte per il futuro per i giovani della città. -E’ quanto riportato in una nota in cui si specifica che – Si terrà questa sera -sabato 17 maggio, a partire dalle ore 22 in via Ridola, “La carica dei 100+1” un’iniziativa dei giovani di Progetto Comune Matera dedicata ai… giovani. A promuoverla, oltre cento ragazze e ragazzi che hanno deciso di metterci la faccia per restare a Matera e costruirne il futuro insieme. Durante la serata, i giovani protagonisti illustreranno ai loro coetanei le idee contenute nella loro proposta: azioni concrete su casa, lavoro, studio, cultura e partecipazione. Il tutto in un clima informale, con musica, socialità e dialogo, per raccontare una visione nuova di Matera: una città in cui sia possibile restare, tornare e progettare il proprio futuro.” “Molti di noi – spiegano gli organizzatori – sono dovuti partire per cercare altrove quello che qui non hanno trovato: lavoro, casa, opportunità. Ma oggi vogliamo invertire la rotta. La carica dei 100+1 è un’energia collettiva che guarda avanti, un invito a costruire dal basso una città più giusta e giovane”. Tutti i nomi dei 101 protagonisti dell’iniziativa a questo link: https://progettocomunematera.it/la-carica-dei-100-uno/

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.