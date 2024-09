Questa mattina ho temuto che mi scoppiasse il telefonino…

Questa mattina, mettendo sotto carica il telefonino, accendendo la radio, ho temuto che mi deflagrassero fra le mani. In Libano e capitato a migliaia di persone innocenti, nel loro normale vivere quotidiano, lontane dall’immaginare una insidia del genere. In un non lontano passato di guerra si avvelenavano i pozzi. L’assetato che vi si avvicinava per bere, inconsapevole, ne rimaneva ucciso. Si diffondevano gas velenosi nell’aria. Si respirava e si moriva. Non consentito, brutale, bestiale – si disse e si dice. Sono armi di morte che colgono alla cieca, in un modo abietto. Si è ad un passo dalla bomba atomica; è strage, è olocausto. Che dice la Meloni? Che dice il nostro governo tutto? Come si organizza la Schlein? Non si può tacere, né a destra né a sinistra né al centro. Urge una mobilitazione generale, prima che qualcuno si ricordi che l’ Italia è schierata con Netanyahu e Zelensky.