Quell’inchiesta di Gaetano Ambrico su Grassano va ri-pubblicata

Fu un lavoro corposo e rivoluzionario – quello sulla povertà realizzata negli anni Cinquanta dal parlamentare grassanese – per l’Italia del secolo scorso, che aveva avuto in Carlo Levi e in Rocco Scotellaro, per citarne alcuni tra i più impegnati, tanti spunti e denunce per intervenire con efficacia sui temi della questione meridionale, della povertà e dell’arretratezza delle popolazioni e dei territori. E un appassionato di vicende locali, come il giornalista Giovanni Spadafino, ritorna su quel lavoro affinchè tanti- sopratutto a Grassano- possano leggere, capire, approfondire con una copia di quegli atti parlamentari che sono la storia di quella comunità. Opera che si è procurata e due volumi sono per l’appunto dedicati a quella esperienza, portata a termine da un ”democristiano” vicino ai poveri. E in una nota, inviata ad amministratori locali, e tra questi il presidente della giunta regionale Vito Bari e della Provincia di Matera Piero Marrese e per conoscenza al consiglio comunale, guidato dal sindaco Filippo Luberto, chiede che vengano ristampati i volumi di quel lavoro, Un lavoro meticoloso, che fotografò realtà e bisogni e indicato per quanto possibile le strade da prendere per invertire la rotta. Una ricerca, quella della commissione di inchiesta, vera, realizzata da un parlamentare meticoloso, anche scomodo, che non esitò a dichiararsi ”insoddisfatto” sulla ricostruzione dei fatti di Montescaglioso durante la gestione dal ministro degli Interni il democristiano Scelba, che portarono nel 1949 alla repressione degli insorti del movimento della terra e alla morte del contadino Giuseppe Novello. Ambrico era un ”dossettiano” abituato a stare in trincea, accanto e tra gli elettori, e legato ai principi della Costituzione da difendere, anche e sopraTtutto oggi, con le forzature dell’autonomia differenziata, le derive presidenzialistiche e in presenza di un clima di forte astensionismo al voto. Ristampare quel lavoro sarebbe un contributo anche in questa direzione e un investimento per la memoria, e non solo di Grassano, da tramandare alle nuove generazioni che continuano a emigrare.



LA RICHIESTA DI GIOVANNI SPADAFINO

richiesta ristampa Inchiesta sulla miseria

IL LAVORO

Camera dei Deputati, Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. XIV-I, Inchiesta a carattere comunitario, Relazione a cura di Gaetano Ambrico – Roma 1954.