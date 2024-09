Quelli di Israele sono atti di terrorismo…o no? Quando lo si ammetterà?

Assassinare a freddo esponenti militari o politici in altre nazioni, collocare esplosivi in dispositivi civili come cercapersone, walkie talkie o pannelli solari e farli esplodere a centinaia ammazzando e ferendo decine e decine di persone…sono o non sono atti di terrorismo? E allora perchè non definire così la ulteriore deriva del governo israeliano che dopo aver raso al suolo ed occupato il territorio palestinese, ammazzando oltre 40 mila persone di cui 20 mila bambini, è passato allo stragismo indiscriminato praticato con l’utilizzo di oggetti di uso civile ripieni di esplosivo? E’ un ulteriore stadio della ipocrisia del cosiddetto mondo civile occidentale tutto ammantato di diritti e diritto internazionale quando gli conviene (vedi Russia), salvo dimenticarsene quando si tratta di amici degli amici, come Israele. E’ un ulteriore stadio del degrado e della assenza di governanti che abbiano solo lontanamente l’ambizione di essere anche statisti. Di fare in modo che le regole internazionali di cui ci si riempie la bocca possano avere ancora un senso e le sedi in cui esso dovrebbero essere praticate tornare ad avere autorevolezza. Ed invece, nel momento in cui l’ONU approva a stragrande maggioranza l’ennesima risoluzione (tutte disattese da Israele) in cui si intima allo stato sionista di ritirarsi (non immediatamente ma entro un anno) dai territori palestinesi illegalmente occupati, l’Italia cosa fa? Si astiene! Pensate quanto il nostro governo ha a cuore la pace, la giustizia, il rispetto del diritto internazionale e tutto il bla, bla, bla di cui ci si riempie la bocca. Infatti, come dicevamo, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato oggi (124 voti favorevoli, contrari sono stati, invece, 14 e gli astenuti 43, tra cui Italia, Germania, Regno Unito e Polonia. Tra i contrari troviamo Stati Uniti, Ungheria e Argentina) una risoluzione (per giunta non vincolante, ma politicamente significativa) per chiedere a Israele di lasciare entro un anno “i territori palestinesi illegalmente occupati”. E’ vergognoso, che si continui a fischiettare di fronte a una occupazione illegale ed indifferenti al barbaro massacro in corso a Gaza, rendendosi complici di tutto questo orrore. A quanto embargo di armi e sanzioni per Israele?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.