Quelli della ‘’Materdomini’’ di corsa per Matera

Domenica mattina, dopo la maratona per la consegna delle 18 liste, con 520 candidati e 5 concorrenti sindaci, la Matera podistica accoglie anche quelli che di devono dare da fare per tenersi in forma in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio. Con un porta a porta e un social su social da ‘’bussare’’ in continuazione per arrivare o tornare in via Aldo Moro per il traguardo del Municipio. Ed è così per Antonio Materdomini, già presidente del consiglio comunale, assessore all’urbanistica e allo sport passato davanti al Parco del Campo del quale attendiamo – come tanti concittadini- il progetto definitivo, che abbiamo incrociato lungo via San Biagio prima di un passaggio beneagurante davanti alla chiesetta della Materdomini…o dei Cavalieri di Malta. Una battuta per dire ‘’sto correndo, sto lavorando…’’ lungo un percorso pentastellato tinto di giallo. Giallo? Niente misteri e uno slogan ‘’ Matera e Basta!’’. Sondaggi? Nessuno. ‘’ Conta il voto degli elettori- dice Materdomini, prima di scappare. Le cose che abbiamo avviato e fatto stanno lì. Non siamo stati con le mani in mano. Impegno per Matera e basta…’’ E via con le motivazioni di questa corsa. La terza verso il Municipio…



MATERA E BASTA!

Sono pronto ad affrontare questa importante e complessa campagna elettorale, perché credo nel valore di Matera e nel suo futuro. Sono candidato nella lista del Movimento 5 Stelle, a sostegno di Domenico Bennardi, perché vogliamo cambiare davvero, con passione e determinazione.

La tentazione di restaurare il potere, di tornare alle vecchie logiche di spartizione e interessi di pochi, si è manifestata ancora una volta in un agglomerato informe che si nasconde dietro il centro-centrodestra. Un sistema che si è imbarcato su un carro di persone che sperano di ottenere qualcosa in cambio, a spese della nostra città, delle sue radici e dei suoi cittadini.

Matera viene ancora una volta messa sul piatto per interessi di pochi, tra Potenza, Lauria e Roma, che giocano una partita a discapito di chi vive e lavora qui, di chi ama questa terra. Questa operazione, questa ammucchiata indegna, serve solo a pochi soggetti per stabilire chi dovrà ottenere i posti in prima fila alle prossime elezioni politiche, per ottenere un assessorato regionale o magari una candidatura alle probabili elezioni regionali anticipate.

Ma noi abbiamo un sogno, un progetto di rinascita. Abbiamo ancora tanto da fare: completare il lavoro iniziato cinque anni fa sugli impianti sportivi, che devono essere gestiti con trasparenza e merito, attraverso bandi pubblici. I locali comunali sono pronti per essere messi a disposizione di tutti, senza favoritismi o rapporti di amicizia.

Abbiamo messo in campo un numero incredibile di cantieri e opere pubbliche, come mai negli ultimi 30 anni, con una differenza fondamentale: la concretezza. Viale Italia, Via Collodi, il Parco del Campo, Piazza della Visitazione, la nuova Torraca al posto della ex centrale del latte, e la riqualificazione della viabilità della Zona 33, chiusa dopo 30 anni. Sono solo alcuni esempi di ciò che abbiamo realizzato con passione e impegno.

Ora i cittadini materani hanno due strade: o permettere al sistema basilicata con le sue vecchie logiche di riprendere il controllo della città, come dimostra la gestione della Fondazione Matera-Basilicata2019, dove tutti gli artefici dello “scippo” sono ancora insieme, o scegliere di puntare su chi vuole lavorare con onestà, senza condizionamenti, per far crescere questa meravigliosa città.

Non possiamo permettere che chi ha contribuito al depotenziamento dell’Ospedale Madonna delle Grazie, con decisioni votate da chi ha creato questo agglomerato informe, continui a decidere per noi. La nostra Matera merita di più, di meglio.

Per questo il Movimento 5 Stelle ha deciso di partecipare alle prossime elezioni comunali con totale trasparenza e libertà. E io, ancora una volta, voglio contribuire a questo sogno iniziato nel 2010: un sogno di cambiamento, di speranza, di rinascita per Matera.