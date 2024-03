Quelli che… per Chiorazzo lacrimano e lottano ancora e ancora, oh yeh!

Nel mentre siamo in attesa della evoluzione dell’ennesima puntata di questa pessima sceneggiata da viale del tramonto di quello che una volta era il partito regione ed ora non sembra esserlo nemmeno della ragione. Nel mentre è ripreso il pianto delle prefiche per il passo di lato dell’angelico Chiorazzo, ma che ora sperano in un suo ripescaggio (e magari ci conta pure lui), causa invasione di campo di coloro che protestano per quel tal Lacerenza che da Roma hanno osato porre dinanzi ai loro occhi increduli ed ora lacrimanti. Ecco, nel frattempo che la commedia/farsa si compia…. godetevi la musica rilassante di questa bellissima canzone del grande Enzo Jannacci “Quelli che….“. E declinate il testo come vi pare, lasciate libera la fantasia di volare, di spunti in questa vicenda ce ne sono a iosa. Ad esempio…..“Quelli che vanno dal medico, oh yeh…Quelli che vanno solo dal farmacista, oh yeh…Quelli che vanno dallo specialista, non importa quale, oh yeh! …Quelli che Quelli che, dopo aver appreso di Domenico Lacerenza, non ci vedono più…Quelli che, Chiorazzo è dentro di noi, oh yeh… Quelli che, da gladiatori voglio arruolarsi con il generale Bardi….Quelli che, per Chiorazzo lacrimano e lottano ancora, oh yeh…Quelli che, non si candideranno perchè con Lacerenza si perde….Quelli che, minacciano di votare scheda bianca per non sporcarsi, oh yeh…Quelli che, poverino Lacerenza non sa niente, ma Chiorazzo è un portento di esperienza….Quelli che, Lacerenza si ritiri e lasci il campo all’unico vero candidato in campo, Angelo Chiorazzo, oh yeh….Quelli che non possono credere ancora che questa sceneggiata possa avere una fine, oh yeh, No yeh! …Quelli che, lo scacchiere è a Roma e le pedine in Basilicata. E il cervello? Boh!… Quelli che organizzano la marcia per la guerra, oh yeh…Quelli che organizzano tutto, oh yeh…Quelli che perdono la guerra per un pelo, oh yeh, no yeh…. Quelli che hanno un sistema per perdere alla elezioni, oh yeh…. Quelli che tirano la prima pietra, ma anche la seconda e la terza e la quarta e dopo…E dopo se sa no! Quelli che non c’erano, quelli che c’erano ma non hanno ancora finito e non sanno che cavolo fanno, oh yeh…Nobody else…Quelli lì! Quelli che qui è tutto un casino, oh yeh

Quelli che per principio non per i soldi, oh yeh, oh yeh….Quelli che l’ha detto il telegiornale, oh yeh… Quelli che lo status quo, che nella misura in cui, che nell’ottica, oh yeh…

Quelli che hanno una missione da compiere, oh yeh, nobody else…Quelli che, siamo nella merda fin quì, oh yeh…”

Metteteci dentro tutto ciò che è successo dal momento in cui da Roma è arrivata la notizia che sarebbe stato Domenico Lacerenza a guidare il centro sinistra (con l’esposizione dei massimi esponenti nazionali di PD e M5S, in accordo -è stato scritto- con lo stesso Angelo Chiorazzo che -per il “bene della casa comune”- ha fatto il cosiddetto passo di lato)…e apriti cielo! Da quel momento di generale smarrimento all’insegna del “Carneade chi è costui?“, aggravato da qualche infelice dichiarazione a caldo dell’interessato….dopo di chè si è scatenato l’inferno! Senza che nessuno, apparentemente, abbia dato il prescritto segnale…gladiatore lucano compreso, ma che acconsente. Con lacrimatori per il Chiorazzo perduto che si sono scatenati sul web, e addirittura una rivolta (ancora in corso) con annesso documento per raccolta firme e tanto di out out incorporato a Schlein: via Lacerenza, arridateci Chiorazzo, il meglio che ci sia! (https://giornalemio.it/politica/la-minaccia-ritirate-lacerenza-o-promuoviamo-il-polo-dellorgoglio-lucano/). Con un chiorazziano della “prima ora“, Fausto De Maria, che si è dimesso da presidente di Italia Viva ripudiando il suo leader nazionale di cui pure era stato a suo tempo “renziano della prima ora“, dopo aver lasciato il PD e prima ancora Forza Italia e prima ancora non sappiamo cos’altro abbia abbandonato. Uno tutto ad horas! E poi quel Peppino Brescia (un passato da parlamentare e da sindaco di Melfi) che scrive una lunga addolorata lettera aperta ai “Carissimi Schlein e Conte…” per richiedere anch’egli l’abiura di Lacerenza e la riabilitazione di Chiorazzo. Persino una componente della segreteria regionale dei dem, Ida Leone, ha diffuso una lettera di dimissioni in contrasto con la scelta di Lacerenza, pur senza fare il nome di Chiorazzo. Forse è sottinteso. Insomma, tutti quelli che “Chiorazzo è il migliore e con lui si vince“… e non si è mai capito in base a quale prova provata, se non per mero atto fideistico in quello che sembra essere un novello “unto dal signore“. Quelli a cui non sembra vero di poter tornare alla carica per far rimanere in sella il proprio condottiero. Perchè Lacerenza è uno inesperto, non capisce niente di politica….mentre Chiorazzo ha militato in….., scusate al momento non ricordiamo dove e con chi…. ma è uno espertissimo per il ruolo di presidente a cui si è autocandidato…..infatti, ha avuto impegni istituzionali lì….si proprio lì, in quel posto lì….che però ora non ricordo. Ma…. con lui si vince sicuro. Basta crederci! E chi non salta con noi, uno sfigato grillino è! E con Chiorazzo a cui tutto questo sembra essere gradito, come musica celestiale. Infatti, se ne sta zitto, lascia fare e aspetta….chissà che….dopo il passo da un lato, poi dall’altro, magari uno indietro….non se ne facciano due davanti. Speranza è ultima a morire. Adda passà a nuttata? Passerà, passerà…. Per chi volesse c’è pure una petizione in corso “Vogliamo Chiorazzo Presidente” su change.org….adelante, adelante!