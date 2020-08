Una delle cose più indecenti della politica attuale è l’assenza di coerenza di chi la interpreta. Vale quando si passa da un partito all’altro come fosse cosa normale, quando ci si candida prima con una coalizione e poi con quella esattamente all’opposto, quando prima voti una legge ed un’attimo dopo la disconosci e inviti gli elettori a cancellarla.

Di salti della quaglia in Parlamento ne abbiamo visti tanti ed anche in queste elezioni locali ci si può divertire a spulciare personaggi che saltano di qua e di la fiutando migliori fortune per se stesso (altro che interessi generali).

Ma assume una particolare rilevanza la vicenda a cui stiamo assistendo con riferimento alla riforma di riduzione dei parlamentari votato a larghissima maggioranza in Parlamento, rispetto al referendum confermativo (o meno) della stessa che si terrà il prossimo 21 e 22 settembre.

Dopo decenni in cui il sistema politico e istituzionale italiano si è sfinito a riflettere e discutere reiteratamente su come tagliare il numero dei parlamentari (Bicamerali, singoli schieramenti, gruppi di tecnici, saggi, fallendo sempre) la Camera -l’8 ottobre 2019, in quarta lettura- l’ha approvata definitivamente a larghissima maggioranza (553 voti a favore, 12 contrari e 2 astenuti) con il voto favorevole del M5S, PD, Italia Viva, Liberi e Uguali, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Ha dell’incredibile vedere questi parlamentari, in modo così massiccio, che hanno deciso di tagliarsi le poltrone da sotto il sedere da soli (alla Camera da 630 a 400 e al Senato da 315 a 200.), roba da far gridare al miracolo e mettere a tacere i populisti anticasta.

Eppure è accaduto…….

Ma immediatamente dopo sono cominciate le prime giravolte e mano a mano che ci avviciniamo al 21 e 22 settembre in cui con il referendum si chiede agli italiani di confermare o rifiutare questa riforma, aumentano i malpancisti, i ripensamenti, i dubbi con chi invita apertamente a votare contro ciò che lui stesso ha votato in Parlamento.

Una Babele, roba da neuro o da oggi le comiche, fate voi. Cosa che dimostra la scarsa affidabilità di tanta parte del ceto politico che purtroppo sta al vertice del Paese. E questo, ripetiamo, indipendentemente da come la si pensi sul problema specifico.

La palma della velocità nella piroetta spetta a Roberto Giachetti (Italia Viva) che quasi in contemporanea con l’approvazione della riforma disse “Voto il taglio dei parlamentari, ma un minuto dopo raccoglierò le firme per cancellarlo con un referendum“. Minchia signor Giachetti, che campione di coerenza!

Ma ora contrari alla riforma spuntano in tutti i partiti (alcuni sono espliciti, altri meno) come: i grillini Andrea Colletti, Elisa Siracusa, Andrea Vallascas e Maria Lapia; Nicola Fratoianni di LeU; Matteo Orfini, Fausto Raciti e Laura Boldrini del PD; Giorgio Mulè, Deborah Bergamini e Osvaldo Napoli di Forza Italia. Così giusto per citarne alcuni.

Ma l’imbarazzo è palpabile in quasi tutti i partiti che l’hanno approvata il PD, IV, la Lega, FI, FdI, ArticoloUno, ecc. dimostrando sia una incapacità ad elaborare un ragionamento politico strutturato da proporre al proprio elettorato a giustificazione del proprio operato in Parlamento, che la non tanto segreta speranza che la riforma venga bocciata e i seggi per loro così vengano salvati. Olè.

Ripetiamo, indipendentemente dalla convinzione di ognuno sulla bontà del Si o del NO a tale riforma, dovrebbe indignare tutti questo basso livello politico e morale che emerge su questioni così importanti per il Paese.

Toccherà ancora una volta agli elettori studiare, capire, fare scelte che altri hanno fatto ma che non hanno il coraggio di sostenere come nel classico lanciare la pietra e nascondere la mano.

Se ancora serviva una dimostrazione, ma ne avremmo fatto volentieri a meno, è tutto questo che mina la rappresentanza, la democrazia più che 100 parlamentari in più o in meno.

In tutto questo baillame, coloro che avendola prima approvata la riforma e oggi non la sostengono più lasciano il testimone in mano al solo M5S che- sia in caso di sconfitta che di vittoria- si intesterà il risultato.