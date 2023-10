Quell’antenna 5G in Via Gravina a Matera continua a far discutere

Continua la discussione tra i cittadini e le forze politiche la costruenda antenna per telecomunicazioni a Matera, all’interno della rotatoria di via Gravina in prossimità del centro commerciale “Il circo”. A tornare sul tema è il Partito Democratico con una nota in cui si legge che “I cittadini della zona Nord della città di Matera stanno assistendo alla costruzione di un’antenna per il 5G in una aiuola pubblica, a ridosso di centinaia di abitazioni e vicino ad alcune scuole senza che sia stata fornita alcuna informazione al riguardo e con dubbi sul rispetto delle normative vigenti. Il cantiere è collocato nel cuore di una vasta zona abitata da migliaia di persone che hanno il sacrosanto diritto di conoscere cosa si sta realizzando vicino alle loro case.

Nessuna forma di condivisione e di partecipazione è stata sviluppata dal Comune, in barba ai tanti proclami di cui si imbellettano gli attuali amministratori mossi evidentemente solo da ragioni demagogiche.

Neppure dal cartello di “inizio lavori” è possibile ottenere informazioni essenziali che a norma del regolamento sono obbligatorie: le opere in corso di realizzazione; la natura dell’atto abilitante all’esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo; il titolare dell’atto abilitante; il progettista; il direttore dei lavori; l’esecutore dei lavori; il nome del calcolatore delle strutture (ove prescritto); il direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto); il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto); il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto); ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.

D’altronde fin dal 2013 il Comune di Matera si è dotato un’indagine dettagliata dei valori di esposizione a campi elettromagnetici e della localizzazione degli impianti di trasmissione presenti in ambito urbano al fine di pianificare le localizzazioni delle antenne telefoniche e radiotelevisive, per evitare l’istallazione selvaggia in luoghi non idonei oppure in zone con criticità dovute alla alta concentrazione di impianti radiotelevisivi.

È proprio il caso di chiarire se il cantiere in fase di realizzazione in via Gravina abbia rispettato tutte le disposizioni vigenti. E in ogni caso pensiamo che quel luogo non appare idonea alla realizzazione di una infrastruttura del genere.

Il Partito Democratico di Matera è per l’innovazione, la tecnologia ed il progresso, ma è al fianco dei cittadini che hanno il diritto di pretendere ogni spiegazione e rassicurazione su questo tipo di opere.”

Sulla vicenda l’amministrazione comunale lo scorso sette ottobre aveva diffuso un proprio comunicato (https://giornalemio.it/ambiente/antenne-libere-in-citta-che-leggi-e-che-paradossi/) nel quale affermava, in quanto “organo politico” di non avere “alcuna competenza nei processi decisionali e autorizzativi per l’installazione di nuovi impianti e antenne per la telefonia mobile in città“, confessando una sorta di impotenza rispetto alle norme nazionali in vigore.

Sempre sull’installazione di questa antenna il consigliere comunale di Forza Italia Nicola Casino si è fatto promotore, insieme ad altri consiglieri, di un ordine del giorno con cui si è richiesto “la convocazione urgente di una commisione nella quale sarà effettuata una verifica accurata e tempestiva di tutta la documentazione amministrativa concernente l’installazione del traliccio elettromagnetico in Via Gravina. Dopo tale attenta verifica, se sarà necessario, chiederemo all’amministrazione di assumere – anche in via d’urgenza – i provvedimenti necessari volti a tutelare la salute dei cittadini materani. “