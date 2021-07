Come Spartaco e tanti altri che nella storia svolsero un ruolo rivoluzionario, rimettendoci la vita pur di tener fede alle proprie idee, correndo sul filo pericoloso e ricco di insidie di lusinghe, ipocrisie e tradimenti, la ”compagna” Rosa Luxemburg a 150 anni dal suo omicidio su commissione ( perchè di questo si trattò) viene letta, rivalutata e apprezzata per la lucidità di una analisi e di una coerenza davvero esemplari. A ricordarla con un impegno e una ricerca storica davvero ammirevoli un ” fedele alla linea” di mille letture rivoluzionarie…come Francesco Calculli, direttore del Museo della Resistenza e del comunismo di Matera. E per comprendere fino in fondo la grandezza e l’attualità di una Rosa, mai sfiorita per pensiero e azione, occorre inquadrare quel periodo storico del Novecento che portò gran parte dell’Europa a ribollire di fermenti rivoluzionari e di resistenze reazionarie e riformiste. Per la Luxemburg, più volte arrestata e perseguitata, ma che arringava tutta quando c’era da segnalare errori e incomprensioni, non fu facile muoversi e farsi ascoltare. Fu una fiera propugnatrice del socialismo rivoluzionario e tra le principali teoriche del marxismo consiliarista tedesco. Non aveva mezze misure . Si oppose , con tutte le forze e tanta ostinazione, sia alle posizioni moderate e in parte revisioniste del Partito Socialdemocratico tedesco e della II Internazionale nella quale fu esponente di spicco, e sia al centralismo democratico leninista e bolscevico. Un personaggio come lei, mai domo, ma con una analisi lucida dei fatti non poteva durare perchè pronto a mettere in discussione cosa non andava e cosa fare per non compiere altri errori. Nel 1919 il tragico epilogo, dopo aver fondato con Karl Liebknecht, la Lega Spartachista, promotrice di una insurrezione armata contro la neonata e fallimentare Repubblica di Weimar. Rosa e Karl vennero trucidati dai sicari dei Freikorps , organizzazioni paramilitari anticomuniste, sostenute dal governo socialdemocratico al potere per poter reprimere i rivoltosi. Un delitto per certi versi che ricorda l’omicidio del parlamentare Giacomo Matteotti, del quale il capo del Pnf Benito Mussolini si assunse ogni responsabilità. In entrambi i casi opposizioni messe a tacere per sempre. Ma nel primo caso l’intolleranza viene da una parte della Sinistra del tempo, popolata da personaggi sinistri, fedeli a una ortodossia ottusa e vendicativa che usa metodi sottili o sbrigativi per contrastare ogni tipo di opposizione. E a guardare bene tra parlamento, partiti, sindacato, fondazioni e associazioni di oggi quel modus operandi continua. Ma il sacrificio della battagliera Rosa Luxemburg non è stato vano. Leggetela, rileggetela e ne scoprirete l’attualità.



ROSA LUXEMBURG INDOMITA RIVOLUZIONARIA NELLA TEMPESTA.

A 150 ANNI DALLA NASCITA I SUOI SCRITTI HANNO ANCORA UN POTENZIALE ESPLOSIVO.

di Francesco Calculli

Non so se accadrà a qualche distratto osservatore di porsi la domanda per quale ragione il 150° anniversario della nascita di Rosa Luxemburg, è passato inosservato, (quasi) dimenticato: il 5 marzo scorso per celebrare questa straordinaria figura di grande rivoluzionaria marxista, è stato organizzato poco o niente, neanche da parte dei movimenti femministi. Forse la miglior risposta consisterebbe nel rovesciare la domanda e porsi il quesito come mai soltanto ora, a oltre cent’anni dalla sua nascita, si cominci ad affrontare seriamente lo studio del pensiero della Luxemburg, la cui importanza non era certo sfuggita ai contemporanei, se lo storico Franz Mehring la definì, vivente Kautsky che era da tutti considerato come il “papa”del marxismo, « il cervello più geniale fra gli eredi scientifici di Marx e di Engels», se un bolscevico militante come Radek la definì, vivente Lenin, « il più profondo cervello teorico del comunismo», se un altro grande intellettuale comunista, il filosofo Lukàcs, nello stesso periodo, la qualificò come « la sola discepola di Marx che abbia prolungato realmente l’opera della sua vita», se lo stesso Lenin infine, che pure su parecchi problemi aveva avuto occasione di polemizzare con lei, auspicò subito dopo la sua morte che i comunisti tedeschi ne raccogliessero e pubblicassero le opere complete. Le lotte interne del Partito comunista tedesco prima e poi le vicende della Terza Internazionale, con il trionfo del dogmatismo staliniano, non soltanto resero impossibile l’adempimento dell’auspicio di Lenin, ma fecero sì che dopo il 1930 non solo gli scritti ma il nome stesso della Luxemburg fossero banditi dal novero delle pubblicazioni “ortodosse”.



Se questa sorte doveva essere riservata da parte dei comunisti staliniani a Rosa Luxemburg, che del Partito comunista tedesco era stata fondatrice e che tante battaglie aveva combattuto a fianco di Lenin, figuriamoci quale doveva essere l’atteggiamento dei socialdemocratici, che essa aveva aspramente combattuto e pubblicamente denunciato, e che erano stati, se non proprio i mandanti materiali ( questo rimarrà forse per sempre un segreto della storia, anche se io propendo per l’affermativa), certo i responsabili morali del suo assassinio. Ci sono voluti tutti questi decenni perchè il clima cambiasse e i suoi scritti tornassero a poco a poco ad essere letti e studiati, non più soltanto, come forse era accaduto nel corso della sua vita ai suoi stessi seguaci, come scritti di polemica contingente, ma come contributi importanti a un’interpretazione viva ed attuale del pensiero di Marx, tanto più importanti e necessari nella situazione attuale del movimento operaio internazionale che non è poi così brillante da permettersi di lasciar disperdere un patrimonio così ricco di intelligenza quale è quello costituito dal retaggio di Rosa Luxemburg. Non ho certo la pretesa neppure lontana di dare in questo articolo di poche righe una sintesi del suo pensiero e neppure un’esposizione sommaria del suo lavoro teorico: chi voglia conoscere questi aspetti dovrà necessariamente consultare i lavori già esistenti e, sopratutto, i volumi delle sue Opere Complete conservate nella Biblioteca del nostro museo, i quali anch’essi, del resto, costituiranno più un punto di partenza che di arrivo nel lungo lavoro necessario per dare a Rosa Luxemburg il posto che veramente le spetta nella storia del pensiero marxista. Qui voglio dare soltanto i momenti essenziali di una biografia, ricca di eventi pur nel corso piuttosto breve degli anni ( meno di cinquanta), e indicare i principali temi con cui si è confrontata.

Nacque il 5 marzo del 1871 a Zamosc, nella Polonia russa, ma già nel 1873 la famiglia si era trasferita a Varsavia. Il padre era un commerciante ebreo, benestante, che aveva fatto i suoi studi in Germania e anche la madre aveva una buona formazione culturale. Rosa frequentò a Varsavia le scuole elementari e secondarie e ne uscì con un’ottima votazione nel 1887. Poco si conosce della sua attività di quegli anni; si sa che essa si orientò verso le correnti rivoluzionarie di sinistra, pare sotto la diretta influenza del leader Marcin Kasprzak, che doveva poi morire impiccato nel corso della prima rivoluzione russa. Non si sa esattamente per quali motivi, dovette espatriare clandestinamente dalla Polonia, probabilmente verso la fine del 1888, e nel semestre invernale 1890-91 si iscrisse alla Facoltà di Filosofia dell’ Università di Zurigo, per poi passare alla Facoltà giuridica e dedicarsi a studi, oltre che di diritto pubblico, principalmente di economia. Prese il suo dottorato nel 1897, “magna cum laude,” con una tesi su “Lo sviluppo industriale della Polonia”, che l’anno dopo fu pubblicata da un editore tedesco: il suo maestro, il professor Julius Wolf , ne parla nelle sue memorie come « della più dotata fra i miei allievi di Zurigo.» Ma gli anni universitari erano stati anni d’intensa attività politica. Nel 1892 veniva fondato il Partito socialista polacco, ma un gruppo di giovani emigrati polacchi, considerato che questo partito poneva eccessivamente l’accento sulla priorità dell’indipendenza nazionale polacca, e con ciò allontanava gli operai polacchi da quelli russi anzicchè cercare di affratellarli nella comune lotta di classe contro il capitalismo russo – polacco, davano vita nel 1893 ad una nuova formazione socialista, che s’intitolava “Socialdemocrazia del regno di Polonia” (SDKP).



Il gruppo che aveva dato vita al nuovo partito era formato principalmente da giovani emigrati polacchi e Rosa Luxemburg, poco più che ventenne, ne era il principale cervello, mentre il talento organizzativo era un giovane ebreo lituano, Leo Jogiches, che divenne il compagno della sua vita. Il partito aveva fondato nel 1893 a Parigi un suo organo di stampa, “La causa operaia”, e Rosa dovette in quegli anni trascorrere molti mesi a Parigi per occuparsi del periodico di cui era la principale redattrice. Nel 1893 tentò di ottenere dal Congresso socialista internazionale di Zurigo il riconoscimento della legittimità della nuova formazione a rappresentare gruppi di lavoratori polacchi organizzati, ma l’aperta ostilità dei leader socialisti polacchi e la tradizionale inclinazione del movimento operaio in favore dell’indipendenza polacca, le chiusero la strada.

Tre anni dopo, al congresso di Londra, ebbe invece partita vinta contro le stesse opposizioni, e da allora partecipò sempre attivamente e intensamente alla vita dell’Internazionale, sia in rappresentanza del suo partito polacco, sia in rappresentanza del partito tedesco in cui andò poco dopo a militare, sia infine in rappresentanza del partito russo, di cui la SDKP costituiva una componente autonoma. La vittoria ottenuta a Londra era stata però preceduta dalla pubblicazione di alcuni articoli della Luxemburg sulla massima rivista teorica marxista, “Die Neue Zeit”, diretta da Kautsky, che avevano avuta larga eco e le valsero di essere internazionalmente conosciuta. Terminati i suoi studi a Zurigo, decise di scegliere per la sua attività militante la Germania, che in quel momento era all’avanguardia del movimento operaio, sia sul piano pratico della forza organizzata, sia per la vivacità delle discussioni teoriche. Per assicurarsi contro i pericoli d’espulsione acquistò la cittadinanza tedesca mediante un matrimonio celebrato con Gustav Lubeck, nell’aprile 1898. Si era allora in Germania in pieno dibattito fra “ortodossi” e “revisionisti”, a seguito della pubblicazione di una serie di articoli del revisionista Bernstein, che aveva attaccato i principi fondamentali del marxismo. Alla polemica partecipavano contro Bernstein i più grossi calibri del marxismo ortodosso, come Kautsky e Plechanov, e tuttavia gli articoli della Luxemburg, poi raccolti nel 1899 nell’ opuscolo “Riforma Sociale o Rivoluzione?” furono pressocchè unanimemente giudicati la miglior risposta a Bernstein e costituiscono tuttora un modello di metodo dialettico.



Il merito principale di questo scritto della Luxemburg è di aver posto l’accento sul principale aspetto della dialettica marxiana: la società vista come totalità concreta, come insieme di relazioni organicamente collegate e non come nude serie di fatti, che possono essere separatamente analizzati.

Alla società capitalistica concepita come totalità si contrappone il movimento operaio anch’esso concepito come totalità, per cui le singole azioni , le lotte quotidiane, gli obbiettivi parziali, le riforme sociali hanno un senso solo se entrano in un contesto generale che li collega, come momenti di un processo unitario, allo scopo finale della rivoluzione socialista. Lukàcs riconoscerà vent’anni dopo, in questo saggio polemico della Luxemburg un contributo fondamentale allo sviluppo del pensiero marxista. In questa visione generale rientra anche un problema particolare che sarà grande merito della Luxemburg di aver portato in primo piano nelle discussioni del movimento operaio: il problema del militarismo e dell’imperialismo. Riconobbe infatti la Luxemburg che nel sistema capitalistico, visto come totalità, il militarismo e l’imperialismo erano momenti necessari e insopprimibili come risposta del capitalismo alle proprie contraddizioni. Del militarismo indicò, prima fra i marxisti, accanto alla funzione di politica internazionale : politica di potenza, e di politica interna : repressione, anche la funzione di politica economica, quella cioè di creare a carico dello Stato, e quindi a spese della collettività, un mercato sussidiario solvibile per assorbire la produzione capitalistica e assicurare il meccanismo del profitto ( funzione che è stata messa in particolare evidenza dall’economia postbellica degli Stati Uniti); dell’imperialismo vide chiaramente l’analoga funzione di creare continuamente nuovi mercati esterni, un tema a cui dedicò, poco prima della prima guerra mondiale, una delle sue opere fondamentali: “L’accumulazione del capitale”, che reputò un capolavoro del pensiero economico marxista. Ma sempre nel quadro del principio di totalità, da lei ristabilito come principio fondamentale del marxismo, essa legò immediatamente le lotte operaie a questi fenomeni capitalistici: si battè cioè perchè la lotta contro il militarismo e l’imperialismo diventasse un aspetto fondamentale della lotta socialista, per impedire la guerra se fosse stato possibile o per preparare il proletariato ad affrontarla da una posizione di lotta se la guerra fosse egualmente scoppiata.



E’ noto che Marx aveva affermato fin dal 1850 che una rivoluzione non sarebbe scoppiata senza una crisi, senza cioè un grave turbamento dell’equilibrio sociale provocato dalle contraddizioni capitalistiche, tale da paralizzare, almeno fino a un certo punto, le forze spontanee di riequilibramento che sono insite nel sistema. Marx vedeva questa crisi normalmente come una grande crisi economica, ma le speranze di veder nascere la rivoluzione socialista da una crisi economica erano andate spegnendosi verso la fine del 19° secolo e spetta a Rosa Luxemburg il merito di aver sostenuto che una guerra, cioè una crisi politica, avrebbe potuto anch’essa rappresentare un tale turbamento dell’equilibrio da render possibile una rivoluzione. La Rivoluzione Russa del 1917, la rivoluzione spagnola del 1936, quella cinese e quella vietnamita, dovevano poi confermare questa sua intuizione. Un’altra battaglia importante della sua vita, all’interno del movimento operaio, fu quella combattuta contro le tendenze opportunistiche palesi o mascherate. Opportunista palese era il Bernstein, che aveva tentato di dare all’opportunismo una base teorica, e la Luxemburg lo aveva smascherato mostrando che la posizione di Bernstein non era, come sosteneva Kautsky, la posizione sbagliata di un socialista, ma la posizione giusta di un piccolo borghese infiltratosi nel movimento operaio. Opportunisti mascherati erano invece i dirigenti della socialdemocrazia tedesca che, pur polemizzando con Bernstein e difendendo a parole il marxismo, praticavano nei fatti una politica opportunista, una politica che favoriva la graduale e quasi insensibile integrazione del movimento operaio nella società borghese: questa politica cosi palesemente opportunista si rivelerà con la sciagurata adesione della socialdemocrazia tedesca alla guerra imperialistica del 1914. La Luxemburg fu la prima a denunciare questo opportunismo strisciante, mascherato di propositi rivoluzionari: attaccò vivacemente i sindacalisti e la loro politica; attaccò la nascente burocrazia di partito che a poco a poco si sostituiva all’iniziativa e allo spirtito di lotta delle masse per non compromettere “l’organizzazione”, e con ciò soffocava e mortificava lo spirito di lotta preparando le capitolazioni successive; attaccò i gruppi parlamentari che per preoccupazioni elettoralistiche si orientavano sempre più verso l’appoggio ai governi locali e al governo imperiale, e abbandonavano invece la tradizionale politica di opposizione al riamo. Ma a cominciare dal 1910 attaccò apertamente anche Kautsky, da tutti ancora riconosciuto come l’interprete ufficiale del marxismo rivoluzionario, che Lenin considerava ancora un maestro, mentre la Luxemburg dimostrava che le formule kautskiane, erano semplicemente l’espressione di un attendismo che, staccando la rivoluzione dalla lotta quotidiana e rimandandola all’infinito favoriva praticamente l’opportunismo quotidiano, che rimaneva l’unico scopo dell’attività del partito. Solo dopo lo scoppio della guerra, Lenin riconoscerà in una lettera che Rosa Luxemburg aveva ragione nelle sue denunce contro Kautsky.



A questa strategia opportunistica, che a partire dal 1910 fu teorizzata come “strategia del logoramento” dell’avversario ( praticamente una guerra di trincea, secondo l’espressione gramsciana) , Rosa Luxemburg reagì sempre con grande vivacità polemica e con un severo rigore dialettico. Essa mise in evidenza che la passività della classe operaia, ridotta soltanto alla lotta sindacale per il salario e alle competizioni elettorali, lasciava libero gioco alle forze avversarie in un momento in cui il capitalismo marciava a grandi passi verso la catastrofe della guerra mondiale che avrebbe trovato il proletariato impreparato nell’ora del più grave pericolo. Perciò fu ardente sostenitrice di una strategia offensiva che cogliesse tutte le contraddizioni del capitalismo e ne facesse motivo di grandi battaglie, non però isolate come battaglie autonome, sindacali o politiche, ma unificandole in un comune sforzo teso sempre verso la meta finale. Lo scoppio della prima rivoluzione russa nel 1905 la indusse a ritornare nella sua patria, appunto la Polonia, per partecipare di persona alla lotta rivoluzionaria. Scoperta dalla polizia zarista e arrestata, poi messa in libertà provvisoria a causa delle sue condizioni di salute, potè tornare in Germania, dove si pose di nuovo alla testa dell’opposizione di sinistra alla linea ufficiale. L’esperienza della rivoluzione russa aveva mostrato quale ruolo importante avesse svolto, durante tutto il corso del 1905, l’arma dello sciopero di massa ed essa si fece aperta sostenitrice di questo mezzo di lotta anche nei paesi occidentali. Da tempo si discuteva nel movimento operaio internazionale sullo sciopero generale, ma sia i fautori di esso, sopratutto gli antimilitaristi, quanto i suoi oppositori , sopratutto i dirigenti sindacali, avevano sempre pensato allo sciopero generale come a un movimento che dovesse essere scatenato a comando, su ordine del partito o del sindacato, quando i dirigenti avessero ritenuto giunto il momento opportuno. Contro questa concezione meccanica, Rosa Luxemburg sostenne l’importanza del momento della spontaneità nell’azione delle masse: senza negare i compiti fondamentali del partito, essa mostrò che è una mera illusione quella di pensare che basti premere un bottone alla direzione del partito o del sindacato perchè le masse si mettano in movimento, se non sussistono per questo le condizioni obiettive e se queste condizioni obiettive non hanno creato nelle masse una spontanea disposizione al combattimento. Questo era stato appunto l’insegnamento della rivoluzione russa del 1905.



Perciò la tesi che la Luxemburg svolse fu non che si dovesse proclamare a freddo uno sciopero di massa, e neppure che si dovesse passivamente attendere che la spontaneità delle masse si manifestasse attraverso uno sciopero di massa, ma che il partito dovesse cercare di sollecitare sempre l’iniziativa offensiva e lo sviluppo di coscienza delle masse, facendo leva su tutti i conflitti che lo sviluppo capitalistico, e sopratutto la fase imperialistica, portavano inevitabilmente con sè. Connessa a questi studi teorici sull’imperialismo, la guerra e il modo di combatterli fu la sua costante e ferma battaglia per la democrazia di partito e contro la crescente burocratizzazione della socialdemocrazia tedesca, dove l’introduzione dei funzionari stipendiati mirava a spegnere progressivamente qualsiasi capacità autonoma della base per concentrare tutta l’iniziativa politica nelle mani dell’apparato, diretto dai vertici del partito. Rosa pronunciò parole purtroppo profetiche sui pericoli che il burocratismo racchiudeva e sugli sviluppi che avrebbe potuto avere, parole profetiche che sono state poi confermate dalla sclerosi della socialdemocrazia e dalle degenerazioni dello stalinismo in Unione Sovietica. Negli anni che precedettero la guerra essa intensificò la sua battaglia su quest’insieme di obiettivi, s’impegnò a fondo nella lotta contro il militarismo e contro la guerra imminente, per la conquista del suffragio eguale in Prussia, e contro il rincaro crescente della vita; ma il partito dal canto suo si sforzò in ogni modo di isolarla, di ridurla all’impotenza, mentre le autorità iniziarono contro di lei una serie di processi. Uno si concluse a Francoforte , nel 1914, prima dello scoppio della guerra, con la condanna ad un anno di carcere per incitamento dei soldati alla disubbidienza; un secondo avrebbe dovuto iniziarsi in luglio per avere la Luxemburg denunciato pubblicamente i maltrattamenti che i soldati subivano da parte dei superiori. Ma la presentazione in massa di ex soldati che si offrivano come testimoni a difesa ( la Zetkin parla addirittura di trentamila offerte di testimonianza) indusse l’autorità militare a sospendere definitivamente il processo. Pochi giorni dopo scoppiava la prima guerra mondiale e la socialdemocrazia, giungendo al naturale sbocco del corso politico che aveva seguito negli anni precedenti, votava in favore dei crediti di guerra. Nel frattempo Rosa Luxemburg era stata incarcerata in esecuzione della condanna del processo di Francoforte, e durante i 12 mesi di prigione trascorsi a Berlino, scrisse un acuto e vivace pamphlet contro la guerra e contro la politica socialdemocratica inititolato “La crisi della socialdemocrazia”, che pubblicò sotto lo pseudonimo di Iunius e fece stampare in Svizzera appena uscì dal carcere dopo avere scontato la pena. Pochi mesi dopo veniva di nuovo arrestata per misura di sicurezza e fu trattenuta in carcere fino alla fine della guerra.



Nei pochi mesi di libertà fra la prima e la seconda carcerazione, nel corso del 1916, preparò la piattaforma politica dell’organizzazione di sinistra che stava nascendo, sotto la sua guida e sotto l’impulso del suo attivismo, e della brillante azione di polemica condotta in parlamento da Karl Liebknecht, e infine grazie alla straordinaria capacità di organizzatore clandestino di Leo Jogiches, che, come abbiamo detto, era stato il compagno della sua vita fino al 1906, ma con cui aveva successivamente rotto i rapporti personali mantenendo però tutti i necessari contatti politici nella direzione del partito polacco, diventato ora Socialdemocrazia del Regno di Polonia e Lituania ( SDKPL). L’antico binomio Luxemburg – Jogiches, divenuto ora un trinomio con l’aggiunta di Liebknecht, fu al centro di tutta l’azione condotta contro la guerra, nonostante che anche Liebknecht fosse incarcerato nel maggio 1916. Fu dalla prigione che Rosa scrisse gli articoli che venivano pubblicati nei fogli stampati clandestinamente e noti con il nome di “Lettere di Spartaco” ( Spartacusbriefe), che erano l’organo del gruppo denominato appunto “Gruppo Spartaco”. Il piccolo gruppo iniziale venne a poco a poco, a misura che la guerra proseguiva e i sacrifici aumentavano, crescendo di numero, e sopratutto organizzandosi, e anche se rimase sempre un gruppo numericamente assai limitato, fu tuttavia alla radice dell’agitazione contro la guerra che andò via via sviluppandosi.

Questi fermenti rivoluzionari si estesero rapidamente a varie città tedesche, obbligando l’imperatore ad abdicare e a cercare rifugio in Olanda. Il 9 novembre la sollevazione si manifestò anche a Berlino, e fu proprio il segretario della socialdemocrazia, Scheidemann, che, per non essere superato dagli avvenimenti, proclamò la repubblica dal balcone del parlamento. Pochi minuti dopo Karl Liebknecht , che era stato liberato qualche giorno prima dal carcere ed era stato accolto a Berlino come un trionfatore, proclamava dal balcone del palazzo imperiale la repubblica socialista. Fu attorno a questo dilemma: repubblica borghese o repubblica socialista, che si svolse nei mesi successivi la più accesa lotta politica. Rosa Luxemburg liberata dal carcere il 9 novembre , rientrò a Berlino e pochi giorni dopo assunse la direzione del giornale “Die rote Fahne”( La bandiera rossa), organo del gruppo spartachista, non ancora organizzato in partito autonomo. Per due mesi condusse dalle colonne del giornale la più vivace e accesa battaglia contro il nuovo governo dominato dai socialdemocratici Ebert e Scheidemann, e del quale in dicembre entrò a far parte anche il socialdemocratico di destra Noske. Costoro, in stretta alleanza con l’alto comando dell’ex esercito imperiale rimasto intatto nella mani di Hindenburg, e con la grande industria tedesca, si sforzarono di spegnere ogni tentativo di eversione sociale. L’indignazione e la protesta delle masse operaie per la svolta reazionaria del nuovo governo, fornirono occasione alle prime manifestazioni di piazza il 6 gennaio 1919, ma purtroppo mancava una salda direzione politica. Il gruppo Spartaco aveva tenuto il suo primo congresso a fine anno e aveva deciso di costituirsi in partito con il nome di Partito comunista di Germania ( Lega Spartaco), ma il congresso costitutivo era formato da pochi elementi eterogenei, fra cui parecchi giovani che in quel momento di acuta tensione sociale e sopratutto politica, erano facile preda di parole d’ordine estremistiche. Cosi era accaduto che lo stresso congresso che aveva approvato all’unanimità, e fra applausi scroscianti , il programma predisposto da Rosa Luxemburg e da lei illustrato al congresso, aveva però nello stesso tempo votato a maggioranza, e contro il parere della stessa Rosa, di Liebknecht e di Jogiches, di non partecipare alle elezioni per l’assemblea costituente che dovevano tenersi poche settimane dopo. Come aveva giustamente rilevato la Luxemburg, quella decisione era pericolosa: significava non solo rinunciare a utilizzare la campagna elettorale come un momento importante per la propaganda e l’organizzazione del neonato partito, ma significava altresì, insieme con il rifiuto di un terreno di lotta, la possibilità di cadere nella provocazione che certamente il governo avrebbe tentato per uno scontro aperto.



Fu appunto quello che accadde in quella tragica prima quindicina di gennaio. Le masse operaie berlinesi che, tra l’altro, erano solo in piccola minoranza spartachiste, caddero nella trappola che il governo aveva teso: dalle manifestazioni si arrivò ben presto ai conflitti, la sede del comando di polizia e il giornale socialdemocratico di Berlino, il “Vorwarts,” furono teatri di scontri armati, le vie di Berlino videro sorgere barricate e scorrere il sangue. La stampa borghese e lo stesso Vorwarts lanciarono sempre più violenti incitamenti non solo alla repressione ma all’assassinio di Liebknecht e della Luxemburg, e corpi franchi di volontari furono fatti affluire a Berlino agli ordini di Noske, che aveva anche contro Rosa vecchi conti di partito da regolare. Fu mosso rimprovero alla Luxemburg di essere rimasta a Berlino, anche dopo la sconfitta della sommossa, anzichè mettersi in salvo in qualche luogo lontano in attesa che la tempesta si calmasse, come aveva fatto Lenin, dopo i moti di luglio 1917 a Pietrogrado. Ma la differenza di atteggiamento può essere spiegata: Lenin aveva dietro di sè un partito sufficientemente organizzato, mentre la Luxemburg non aveva che un partito appena nato, la cui compattezza ideologica si era mostrata inesistente al congresso e anche dopo. Il destino tragico di Rosa fu che essa dovesse, per coerenza al proprio insegnamento e all’unità di teoria e pratica che aveva sempre ispirato la sua azione, rimanere fino alla fine in mezzo ai pericoli di una rivoluzione che non solo non aveva voluto ma di cui aveva tempestivamente denunciato i pericoli. Ma il suo dovere era di spiegare fino all’ultimo alle masse, partecipando a riunioni e pubblicando ogni giorno il giornale, gli errori commessi, perchè, essa aveva scritto fin dal 1914, gli errori del movimento operaio « sono incommensurabilmente più fecondi e più preziosi dell’infallibilità del miglior comitato centrale», e perchè, aveva ripetuto durante la guerra, il proletariato ha davanti a sè nel cammino verso la rivoluzione « giganteschi compiti e giganteschi errori», ma il socialismo sarebbe perduto solo se il proletariato non imparasse dai propri errori. Fu per aiutarlo ad imparare che essa espose coscientemente la propria vita alla vendetta dei socialdemocratici e della soldatesca prezzolata. Arrestata il 15 gennaio 1919 insieme con Liebknecht , nella casa dove si erano nascosti con falsi documenti, venne prima tradotta alla sede del comando della divisione di cavalleria all’Hotel Eden, e poi assassinata a freddo mentre ufficialmente veniva accompagnata in carcere. Il suo corpo fu gettato in un canale dove fu ritrovato solo alla fine del maggio successivo. I giornali annunciarono l’indomani che era stata linciata dalla folla infuriata e che Liebknecht , lui pure assassinato, era stato ucciso in un tentativo di fuga. I colpevoli, ancorchè individuati, non furono mi puniti. Poche settimane dopo Leo Jogiches subiva la stessa sorte. LA VITA FISICA DI UNA GLORIOSA GENERAZIONE DI MILITANTI RIVOLUZIONARI ERA FINITA. SI TRATTA ORA DI NON LASCIAR ANDARE PERDUTA 150 DOPO ANCHE LA LORO ECCEZIONALE EREDITA’ INTELLETTUALE, POLITICA , E SPIRITUALE.



