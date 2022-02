“E tornare a viaggiare/e di notte con i fari illuminare/chiaramente la strada per sapere dove andare/con coraggio gentilmente, gentilmente/dolcemente viaggiare….” deve essere questa la canzone che canticchiano i politici che non nonchalance si spostano avanti e indietro da questo a quel partito, così come gli garba, come gli conviene e magari anche provando ad ammantarlo di chissà quali buone ragioni.

Sicuramente si addice al viaggio di andata e ritorno di Gianmichele Vizziello, consigliere regionale eletto nelle file del partito della Meloni ed ora transitato nel gruppo della Lega per Salvini.

Infatti, Vizziello a luglio del 2018 divenne segretario cittadino della Città dei Sassi proprio della Lega……… (https://giornalemio.it/politica/con-vizziello-la-lega-di-matera-si-affida-a-un-ginecologo-della-politica/) che costituì il suo rientro nell’agone politico dopo una lunga pausa da quando Matera lo aveva visto protagonista come consigliere comunale e provinciale all’ombra dell’allora “fiamma” missina.

Una “fiamma” che evidentemente tornò a riaccendersi subito, considerato che dopo qualche mese, nel 2019 abbandonò la Lega, si candidò e venne eletto nelle liste di Fratelli d’Italia…….

Una fiammate che ora si è evidentemente spenta e che lo porta a “tornare” nella Lega. Insomma, un “tornare a viaggiare ….gentilmente senza strappi al motore”….salvo che il pit stop in atto non riservi qualche sorpresa da parte dei meccanici chiamati a regolare gomme e quant’altro alla macchina del governo regionale….

Ma ecco a seguire il comunicato congiunto diffuso dal Vice Coordinatore Lega Basilicata Massimo ZULLINO e dallo stesso Consigliere Regionale Gianmichele VIZZIELLO per celebrare il ritorno a casa di quest’ultimo.

VIZZIELLO ED IL RITORNO ALLA LEGA: E’ ORA CHE LA POLITICA TORNI AL SUO RUOLO CARDINE

“La politica deve convintamente re-impadronirsi del suo vero ruolo di unità, di guida, di indirizzo e di visione; concetti questi dal valore inestimabile, sui quali c’è poco da sorridere, specie se si è inteso affidare il futuro di questa Regione a funzionari e burocrati anziché condividere linee strategiche di sviluppo con chi è stato convintamente eletto dai cittadini; i partiti politici ed il Consiglio tutto devono tornare al loro ruolo più nobile e legittimo, un ruolo che la c.d. “pieni poteri” sta irrimediabilmente minando”, altro che capricci e tatticismi, per la Lega di Matteo Salvini la Politica è formazione, serietà e buona amministrazione”, è quanto afferma il Vice coordinatore della Lega Massimo ZULLINO.

“La conferenza stampa di ieri indetta dal Segretario della Lega Sen. Roberto MARTI ha riacceso un faro su una strada tutta in salita, ma non impossibile da percorrere; mi ha convinto definitivamente che la strada giusta non è certo quella degli slogan estremi di certi partiti, alla ricerca spasmodica di quella integrità etica e politica puntualmente e falsamente smentita con le scelte che gli stessi compiono ogni giorno” – afferma l’ex Capogruppo di Fratelli d’Italia Gianmichele VIZZIELLO.

“C’è invece chi ha fatto dell’integrità e della coerenza un valore, in cui mi ritrovo a pieno, anche a scapito delle proprie posizioni. A queste figure ho inteso legarmi sin dall’inizio di questo mandato. Non ho dunque remore ad affermare che, da interlocuzioni con il Vice coordinatore della Lega Basilicata Massimo ZULLINO e i vertici nazionali del partito, ho condiviso che il primo passo verso il vero cambiamento è quello della SCELTA” – continua VIZZIELLO.

“E’ il momento delle scelte – afferma ancora ZULLINO – quelle coraggiose e sane, come quelle di un eccellente professionista, uomo politico di garbo e levatura riconosciute, la cui esperienza politica ha visto le origini autentiche nel fronte più sano del Movimento Sociale Italiano; nel 2017 già ricopriva il ruolo di coordinatore della Città dei Sassi, con eccezionale equilibrio e moderazione, nella Lega di Matteo Salvini, già Noi con Salvini.

Poiché è questa l’esperienza che oggi intende continuare, nel solco di una politica fatta di sacrificio, serietà, obiettivi di lungo termine; quella politica a cui ogni cittadino, lavoratore, impresa, ogni rappresentanza sociale e di categoria deve guardare con rispetto, ascolto e fiducia, senza infingimenti, tatticismi o sterili compromessi; quella politica che vede al centro i cittadini, il territorio, lo sviluppo socio-economico e dove la sola priorità sia la costruzione di una nuova classe dirigente, tanto politica quanto amministrativa, che abbia come unico faro il bene comune”, conclude Zullino. “Con la vera fiamma degli stessi nobili intenti che ti hanno spinto sin dall’inizio ed a cuore aperto, bentornato Dott. Gianmichele Vizziello, a nome di tutta la Lega Basilicata.”

Il Vice Coordinatore Lega Basilicata Massimo ZULLINO

Il Cons. Regionale Gianmichele VIZZIELLO