…Non meravigliamoci. E’ una constatazione reale, messa da parte in occasione dell’emergenza profughi procurata dalla guerra in Ucraina. Ma di fatto la vecchia Europa, a 27, ha proprio a Est un muro di filo spinato e altre barriere che respinge e maltratta quanti fuggono dai conflitti in Asia o medio Oriente. Passano invece, e senza controlli, quelli dell’Ucraina , ma non tutti sono trattati alla stessa stregua, come ci racconta nella corposa e analisi che segue -con i consueti riferimenti storici sul crollo dei grandi imperi del Novecento- il direttore del museo della Resistenza italiana e del Comunismo Francesco Calculli. La storia di studenti africani, iscritti a Università ucraine, discriminati alla frontiera polacca perchè la priorità a mettersi in salvo è data prima ai cittadini ucraini, lascia aperte a non poche perplessità e poi in un Paese cristiano ,che di sofferenze continuano a subirne,e dovrebbe essere predisposto senza pregiudizio alcuno verso la solidarietà. Ma c’e n’è anche per noi, con quelle contraddizioni al confine con la Francia, con i cugini transalpini che continuano puntualmente a respingere migranti nel nostro Paese grazie alla proroga di una normativa europea ,come ha ampiamente documentato la scorsa settimana la trasmissione di RaiTre ” Presa diretta”. Quanti sono gli ”Alì venuti dal mare” come scriveva Pier Paolo Pasolini che vedono crollare i propri sogni e quelli delle loro famiglie, perchè si portano avanti – si fa per dire- politiche di accoglienza incentrate sulla discriminazione? Se ci sono profughi, conflitti un motivo c’è ed è legato, e qui l’analisi marxista c’è tutta, a interessi economici e di sfruttamento. Il resto lo fanno i pregiudizi e logiche populiste e sovraniste che finiscono nel calderone delle egemonie. E occhio a chi ha piedi in più scarpe.



Il caso della Turchia è paradossale ma tollerato. Un paese Nato,che evita il transito di navi del Patto nel Mar Nero, che ospita e contiene migliaia di profughi siriani, con il sostegno dell’Unione europea,è paese amico della Russia, partecipa alla guerra in Libia e si premura (apprezzabile, ci mancherebbe) per favorire il dialogo tra Russia e Ucraina. Questione che interessa, chi più chi meno, anche i Paesi europei, pronti alle sanzioni drastiche ma che continuano a non interrompere i rapporti con la Russia e con Putin, quando si tratta di energia o, in generale, di armi con la pratica dell’aggiramento dell’embargo, ricorrendo a paesi terzi.I contratti si onorano. E anche il BelPaese non ci rinuncia, come abbiamo abbondantemente visto durante la pandemia. Il quadro sarà più chiaro a guerra finita, dopo aver contato le centinaia di morti, feriti e le macerie lasciate sul campo da una parte e dall’altra, anche in Russia dove il conflitto verso un Paese dalle comuni tradizioni e storia ha incontrato non poche perplessità e opposizioni. Le parate non servono. Ma una revisione dell’ordine mondiale certamente. Difficile con l’Onu ingessato a causo dei veti. Le cose sono cambiate, in peggio, rispetto al 1917. L’economia ha Potenze e interlocutori che mostrano i muscoli sulla Terra e nel Cosmo, fino a Marte. Stati Uniti, Cina, Russia portano avanti un gioco delle parti per prevalere o riposizionarsi, con l’Unione Europea che ha sprecato una grande occasione di dialogo e di autorevolezza .dopo il crollo del Muro di Berlino. Se ci sono 1000 chilometri di muro nel vecchio Continente un motivo c’è e la cosa non ci sorprende.



ALAN CHE NON HA GLI OCCHI AZZURRI SIMBOLO DELL’ACCOGLIENZA NEGATA.

di Francesco Calculli.

« Ci sono decenni in cui non accade nulla, e ci sono settimane in cui accadono decenni ». Così scriveva profeticamente Vladimir Ilic Lenin nel lontano ottobre del 1917, in piena prima guerra mondiale, una guerra che nelle intenzioni di chi l’aveva iniziata avrebbe dovuto essere la guerra risolutiva che avrebbe messo fine a tutte le guerre. Invece in poche settimane si dissolveranno tre grandi imperi secolari: l’impero austro-ungarico, l’impero ottomano, e l’impero russo degli zar spazzato via in soli dieci giorni proprio dalla grande rivoluzione leninista del 17′. Oggi marzo 2022, più di cento anni dopo, è iniziata una nuova terribile guerra in Ucraina che indipendentemente dalle cause e dal concorso di colpe di coloro che l’hanno scatenata, in un brevissimo lasso di tempo ha sconvolto un ordine geopolitico mondiale di stabilità che durava da più di settanta anni, che si riteneva ormai come immutabile, e con conseguenze inimmaginabili sui destini dell’intera umanità. Se è innegabile che le guerre, come scriveva Jean Paul Sartre, le decidono i ricchi per poi farle fare ai figli dei poveri, è altrettanto evidente come nelle guerre moderne, anche in questo conflitto tra Russia e Ucraina, la prima conseguenza è che a pagare il prezzo più alto è la popolazione civile, con le migliaia di ucraini che sono stati costretti a scappare verso la Polonia e gli altri Paesi vicini. Un esodo destinato a salire con l’intensificarsi delle azioni militari e dei bombardamenti nell’area del conflitto. Tutti gli stati europei si sono subito mobilitati in una grande gara di solidarietà per il popolo ucraino. Una macchina di aiuti imponente messa in piedi in poche ore, e ogni giorno veniamo continuamente subissati di immagini televisive in cui vediamo donne con bambini, intere famiglie ucraine che scappano anche con i loro animali domestici , ( come poi facciano queste persone a trovare il tempo di portarsi via anche il cane e il gatto sotto le bombe, è davvero molto singolare) che con pullman messi gratuitamente a disposizione di società private, vengono prelevati e trasportati al confine polacco di Medyca, dove vengono rifocillati, ricevono un’adeguata assistenza medica e psicologica, poi sistemati in strutture di prima accoglienza più che dignitose, e dove in aiuto agli sfollati ucraini ci sono anche gli italiani che seguendo l’esempio dei volontari polacchi lasciano carrozzine, giocattoli, cappotti invernali, scorte di medicinali, e tonnellate di generi alimentari e beni di prima necessità. Alcuni di questi volontari italiani si prestano persino a portare con le loro auto direttamente nella nostra penisola persone che scappano dalla guerra. Sono i cosiddetti “taxi della speranza”.



Del resto, tantissimi rifugiati ucraini sono già arrivati in Italia. A Matera, i primi 15 profughi ucraini ( sette bambini, un uomo e sette donne) sono arrivati il 10 marzo scorso provenienti dalla Romania dopo un viaggio di due giorni a bordo di un bus messo a disposizione gratuitamente da un’azienda lucana. Ad attenderli c’era anche il sindaco Bennardi, e per loro è stata trovata una sistemazione in uno dei più importanti alberghi della città. Ci sono anche molte famiglie italiane che chiedono l’affido temporaneo dei bambini in fuga dall’Ucraina, e il Governo sta già pensando in linea con le nuove misure adottate dal Regno Unito per sostenere i rifugiati ucraini, di istituire aiuti economici e bonus per chi li accoglie a casa. Dulcis in fundo c’è chi propone ( come in un recente articolo apparso su questo blog) di impiegare le profughe ucraine nei salottifici come manodopera a basso costo, allo scopo “umanitario” di facilitare la loro “‘integrazione”. Ci tengo a dire che la parola integrazione non va affatto bene, perchè è soffocante, è statica non permette il cambiamento culturale, anzi è fortemente discriminatoria, proprio perchè non significa vera accoglienza dell’altro, vera accettazione, ma presuppone un cambiamento nei soggetti che si devono integrare. Io invece non voglio che i cittadini stranieri si sentano obbligati per integrarsi ad essere come me, ma che ogni migrante economico o rifugiato di qualsiasi parte del mondo venga accolto sentendosi libero di essere quello che è. E poi sarebbe oltremodo immorale impiegare le donne ucraine in fuga dalla guerra in lavori usuranti e generalmente sottopagati che noi italiani non vogliamo più fare, per di più in un Paese come l’Italia dove le donne migranti sono le più discriminate tra le discriminate nel mondo del lavoro. Tuttavia, scartata questa irreale proposta, la grande mobilitazione continentale a sostegno del popolo ucraino, ci mostra che c’è un’ Europa che accoglie, aperta e solidale.



Ma la guerra in Ucraina segna davvero un drastico cambiamento di rotta nelle politiche europee di accoglienza e protezione dei rifugiati, oppure è in atto una “solidarietà selettiva” tra il profugo ucraino di serie A e quello di serie Z bollato con il marchio infame di clandestino cui continuare ipocritamente a voltare le spalle? Comincio subito col dire che sempre più studenti africani denunciano razzismo e maltrattamenti da parte delle guardie di frontiera ucraine. Barlaney Mufaro Gurure, uno studente di ingegneria spaziale dello Zimbabwe, era finalmente arrivato in testa a una coda di nove ore al valico di frontiera occidentale ucraino di Krakovets dopo un viaggio estenuante di quattro giorni. Era il suo turno di attraversare. Ma la guardia di frontiera ha spinto da parte lui e altri quattro studenti africani con cui viaggiava, dando priorità agli ucraini. « Ci siamo sentiti trattati come animali » , ha detto il 19enne in un’intervista telefonica da un hotel di Varsavia. « Quando abbiamo lasciato Kiev stavamo solo cercando di sopravvivere » , ha detto. « Non avremmo mai pensato che ci avrebbero trattato in quel modo […] Pensavo che fossimo tutti uguali, che stessimo cercando di stare insieme » , ha aggiunto Gurure. Per altri, i problemi sono iniziati prima di raggiungere i valichi di frontiera. Claire Moor, un’altra studentessa nera, è stata spinta a terra mentre cercava di salire a bordo di un treno alla stazione di Leopoli. La guardia ha insistito sul fatto che solo le donne potessero prendere il treno. L’ufficiale distolse lo sguardo, disse Moor, mentre lei fece notare che era, in effetti, una donna. « Sono rimasta scioccata perché non conoscevo la portata del razzismo » , ha aggiunto. La loro storia non è isolata poiché decine di africani hanno denunciato episodi di abusi e discriminazioni mentre cercavano di attraversare i confini dell’Ucraina. Le code di profughi lungo il confine con i Paesi vicini sono lunghe decine di chilometri, con gli studenti africani che raccontano come hanno aspettato giorni per attraversare la frontiera tra temperature gelide e senza cibo, coperte o ripari. Ai profughi ucraini è consentito passare attraverso la corsia dei veicoli molto più veloce, e sono stati accolti in molti valichi fuori dall’Ucraina senza alcuna forma di discriminazione, mentre gli stranieri devono attraversare quella pedonale, un processo in tre fasi che può durare da 14 a 50 ore.

Coloro che credono in Dio ammettono come verità evidente che “tutti gli uomini sono stati creati uguali”. Invece, io, che sostengo convintamente le ragioni dal materialismo dialettico, ritengo non solo che gli uomini non stati creati uguali, ma come teorizzava Karl Marx che “tutti gli individui sono espressione dei rapporti di produzione”. In poche parole significa che se nasci in una famiglia facoltosa di un Paese capitalista avanzato ottenere successo nella vita è più semplice e probabile; se nasci in una famiglia povera nella periferia di una metropoli, o in una baraccopoli di un Paese del Terzo mondo , allora sei proprio fottuto, perchè resti povero senza rimedio e avrai una vita molto difficile. Adesso, questa nuova terribile guerra scoppiata nel continente europeo ci fa vedere in modo brutale che persino i profughi non sono tutti uguali neanche se scappano dall’ Ucraina. E l’accoglienza per tutti gli altri rifugiati che scappano da guerre che non consideriamo “nostre” è molto più problematica in quanto continua a venire organizzata dagli stati membri dell’Unione Europea sulla base vergognosa del “profilo razziale.”

E mentre secondo le disposizioni della Convenzione di Ginevra ogni persona in fuga da persecuzioni e violenze dovrebbe avere il diritto ad un rifugio sicuro, la Polonia che viene lodata dai capi di stato europei di ogni orientamento politico per il grande sforzo di accoglienza umanitaria che sta facendo, in realtà è il Paese che lascia migliaia di uomini, donne, e bambini a ghiacciarsi nei boschi senza acqua né cibo, che li rinchiude in centri di detenzione illegali dove non possono incontrare neanche gli operatori umanitari. Sono quelli che stanno costruendo al confine con la Bielorussia una grande barriera con filo spinato. Sono gli stessi che hanno lasciato morire al confine almeno 21 persone l’anno scorso. Questi profughi sono persone che fuggono da conflitti armati che hanno luogo in altre parti del mondo, tra cui Siria, Yemen e Afghanistan.



Poiché viene loro impedito di utilizzare le vie legali per entrare in Polonia, questi rifugiati rischiano ogni giorno la vita nelle foreste di confine. Sono le storie atroci di mamme che con i loro bimbi aggrappati al collo devono attraversare pericolose e profonde paludi acquitrinose, di uomini che hanno subito l’amputazione delle dite delle mani o dei piedi a causa del congelamento, di giovani donne abusate e di minori duramente picchiati e derubati di quel poco di denaro che gli era rimasto dalle guardie di frontiera polacche, ucraine, croate, bielorusse e ungheresi. Da quando si è scatenata la crisi migratoria in Europa sono stati creati 1.000 chilometri di muri: la più imponente barriera contro l’immigrazione “clandestina” eretta nel mondo! Per il titolo di questo mio articolo mi sono ispirato alla splendida poesia “Alì ha gli occhi azzurri” di Pier Paolo Pasolini, che nella sua Profezia narrava di quell’Ali venuto dal mare, anticipando di decenni il fenomeno di un’immigrazione erroneamente vista da alcuni strati più retrogradi della nostra società come un male assoluto da debellare.



E il nome di Ali l’ho sostituito di proposito con quello di Alan Kurdi un bimbo di appena tre anni morto annegato insieme al fratello Galib, la madre Rehana e altri profughi di guerra che cercavano di raggiungere l’isola greca di Kos da Bodrum, in Turchia, a bordo di un gommone. Lui, siriano, di etnia curda, maglietta rossa e pantaloncini corti, fotografato morto su una spiaggia turca il 2 settembre del 2015, è l’emblema più straziante dell’Europa ipocrita che sceglie di accogliere solo chi ha gli occhi azzurri. E tuttavia essendo anche noi europei imperfetti abbiamo nel corso dei secoli creato nella rappresentazione artistica di Gesù Cristo il nostro bisogno di perfezione. Sulla vita di Gesù si possono fare solo ipotesi, in quanto non esistono prove storiche della sua esistenza, se però, come raccontano i vangeli, Gesù oltre ad essere nato da rifugiato, clandestino ed essere stato rifiutato come richiedente asilo, si ritiene anche che sia nato in Medio Oriente e non in Baviera, doveva avere la carnagione scura, molto scura. Eppure Gesù nei dipinti rinascimentali che si trovano nelle chiese, nelle sculture , e nella storia dell’arte in generale è sempre raffigurato con un aspetto “ariano” : alto, biondo, e con gli occhi azzurri. Il cambiamento decisivo avvenne quando il cristianesimo divenne religione di Stato nel grande e onnipotente impero romano, e nei secoli successivi poté imporsi con la violenza delle armi dei conquistatori bianchi sul resto dei popoli del mondo, per cui la figura del Cristo finì con l’incarnare metaforicamente questa verità di per se stessa evidente: la “supremazia bianca europea”. Cristo fu defraudato del grande significato liberatorio della sua parola, e divenne una sorta di immagine metafisica della purezza e della perfezione dell’uomo occidentale. I profughi ucraini sono cristiani , le donne e i bambini sono di bell’aspetto, solitamente hanno i capelli biondi e gli occhi azzurri, si vestono come noi e si possono integrare; i rifugiati di altre nazionalità sono in prevalenza di religione musulmana, hanno spesso la pelle nera e gli occhi scuri, sono considerati altro da noi, che non possiamo nè vogliamo “integrare”, e che anzi è necessario respingere e debellare. Pertanto non dobbiamo stupirci, se la donna incinta morta insieme con il suo bambino dopo il bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol è una tragedia immane, mentre le migliaia di persone annegate nel Mar Mediterraneo cercando di raggiungere l’Europa ( sarebbero 30 mila dal 1988 ad oggi), sono semplicemente statistica che neanche fa più notizia.



Pasolini aveva scritto che gli italiani non potevano dirsi razzisti perché non avevano ancora avuto modo di manifestare il loro razzismo. Pochi giorni prima dell’inizio della guerra in Ucraina, la paura della cosiddetta immigrazione clandestina era ancora in Italia il fattore decisivo nel determinare una vittoria o una sconfitta in una competizione elettorale. Quante volte ho sentito ripetere in una discussione con una persona , sempre queste stesse frasi: « non possiamo accogliere tutta l’Africa, vengono ( i profughi) tutti qui da noi, mettili in casa tua, fanno la bella vita negli alberghi a spese nostre….» E poi i manifesti di propaganda elettorale della destra razzista e xenofoba con gli slogan: “Prima gli italiani! L’Italia agli italiani!” Dalle parole ai fatti il passo è stato breve. A tal proposito vorrei ricordare brevemente solo tre degli episodi di razzismo più recenti, che mi hanno fatto vergognare di essere cittadino di uno stato democratico: 1) il 20 agosto 2018, 177 migranti, tra cui ci sono donne e minorenni non accompagnati , sono rimasti per cinque giorni sequestrati sulla nave della Guardia costiera “Ubaldo Diciotti” che si dirigeva verso il porto di Catania per il divieto allo sbarco dell’allora ministro degli interni il leghista Matteo Salvini. Solo la notte tra il 25 e il 26 agosto viene autorizzato lo sbarco dei profughi che vengono accolti dalla Conferenza episcopale italiana, dall’Albania e dall’Irlanda. Per questa sua scellerata decisione, Salvini sarà indagato per sequestro di persona, arresto illegale, e abuso d’ufficio dalla procura di Agrigento. 2 aprile 2019, a Torre Maura, periferia di Roma, decine di cittadini aizzati da militanti di estrema destra, protestano contro un addetto ai lavori che stava consegnando pane a una settantina di rifugiati di etnia rom ospitati da una struttura di accoglienza della zona. L’uomo, spintonato dai manifestanti che urlano: « fate schifo zozzoni, gli portate pure da mangiare» , lascia cadere a terra i panini che vengono calpestati dai residenti inferociti per evitare che venissero poi consegnati ai destinatari.



La scena raccapricciante viene ripresa in un video, girato da una persona che abita in quella zona, ed è ormai diventato virale anche fuori dai confini nazionali. 3) Nella notte tra il 28 e 29 giugno 2019, Carola Rackete al comando della nave Sea Watch, con a bordo 53 profughi che erano stati soccorsi 17 giorni prima, decide di forzare l’ingresso al porto di Lampedusa, urtando una motovedetta della Guardia di Finanza. Rackete viene arrestata per poche ore per aver violato gli ordini delle autorità italiane, ma prima la capitana è oggetto di insulti volgari e sessisti molto pesanti da un gruppo di manifestanti presenti sulla banchina del molo. « Spero che ti violentino ‘sti negri, tossica, cornuta, devi andare in galera» , urlano all’indirizzo di Carola Rachete, che poi fu scagionata dalle accuse perchè « ha adempiuto al dovere di soccorso in mare» . Sono episodi di intolleranza e violenza contro gli immigrati e chi li soccorre che, per quanto recenti, appaiono ora sorpassatissimi, con l’Italia che nelle ultime settimane è diventato il Paese disposto ad accogliere “senza se e senza ma” l’intera popolo ucraino in fuga dalla guerra. Sono già arrivati 50 mila profughi nello stesso Paese che aveva impedito lo sbarco di soli 177 migranti! Il potere dei mass media e dell’intrattenimento di massa ha fatto sì che la sfera pubblica diventasse in gran parte una mistificazione. E allora mentre continua la gara della solidarietà emotiva e particolare verso gli ucraini, io più modestamente preferisco rivolgere il mio pensiero alla moltitudine di migranti imprigionati, seviziati, stuprati nei lager libici vergognosamente finanziati dall’Italia; e al confine polacco, dove proseguono arresti e respingimenti di migliaia di profughi sottoposti a indicibili violenze. Per questa grande umanità sofferente in cerca nell’UE di protezione e di una vita migliore non ci sono pullman a disposizione, non esistono punti di accoglienza dove possono ricevere cibo, assistenza medica e informazioni, nessuno si preoccupa di lasciare giocattoli per i loro bambini, di portare cappotti invernali e tonnellate di beni di prima necessità; nessun volontario italiano che si offre di portarli con la propria auto in Italia. E ci sono tantissimi altri “Alì senza occhi azzurri” che rischiano ogni giorno la vita in mare, ammassati su gommoni o barconi che possono galleggiare solo poche miglia, e pregando il Dio imposto dai bianchi europei che si trovi a passare di lì una nave delle ONG ( quelle che il ministro Di Maio aveva definito con cinico disprezzo come i “taxi del mare”) in grado di trarli in salvo e portarli in un porto sicuro. Tutto il resto è un colpevole e indifferente silenzio di fronte a una strage degli innocenti che non fa più notizia; fino a quando uno dei tanti mostri che abbiamo creato e alimentato, e che spesso abbiamo l’illusione di poter controllare, ci ricorda che gli spari sopra sono anche per noi ma quando è già troppo tardi per rimediare.