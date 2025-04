Quel cucù di Matera 2030 suona la carica per 32 cavalli di razza

Un simbolo della tradizione materana,quel fischietto policromo in terracotta, fatto di creatività, manualità e impegno per suonare la carica di una lista, guidata da Nicola Casino, che promette di raggiungere traguardi ambiziosi di coalizione – a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli- e per rilanciare aspettative, opportunità, condizioni, affinchè i giovani restino . E con una attenzione particolare ai servizi, legati a una programmazione da mettere a punto insieme a una macchina comunale che va riorganizzata, su competenze e mole di lavoro, potenziata sul piano qualitativo e quantitativo.



Nicola Casino che ha scelto il belvedere sui Sassi di piazza Vittorio Veneto, per presentare i candidati (compresi quelli assenti per vari motivi), non ha lesinato apprezzamenti per descrivere una squadra costituita per metà da donne, alcune madri, e da uomini appartenenti al mondo delle professioni, dei servizi, del volontariato. E ci ha tenuto a precisare che ” Matera 2030” continuerà ad essere una squadra, anche dopo il voto di maggio, quale luogo continuo di confronto e di proposta sui problemi della città. Una sinergia tra eletti e quanti non ce l’hanno fatta, ma che possono contribuire a dare il proprio contributo per la città. Concetto ripreso dal candidato sindaco Roberto Cifarelli per una assemblea di tutti i candidati, da incontrare periodicamente, nel solco dalla democrazia e di una amministrazione partecipata. Un passaggio sull’apporto ”identitario” di Nicola Casino, che appartiene al Partito Popolare europeo, alla festa del 1 maggio con uno stretto rapporto tra impresa e lavoratori e su quanto si potrà con la Zes cultura con la defiscalizzazione. Cifarelli, che ha citato le tante osservazioni di diverso tono e portata comparse sui social sullo schieramento venuto fuori dalle primarie libere promosse dai giovani per Matera, ha ribadito che quanto si sta facendo per la città è frutto della volontà di oltre 5000 concittadini di dare una svolta alla politica locale.



” Non è una avventura qualunquista-ha detto Cifarelli. E del resto i paletti indicati dai giovani per le primarie sono eloquenti: niente sovranisti e similari. Quanto alla nostra maglia è di un solo colore: biancazzurra con la striscia diagonale”. E’ quella del Matera, di Matera che vorremmo ritorni in serie B. C’è da lavorare. Ma questo per il candidato sindaco e le nove liste non è un problema…



Lista “Matera 2030”

Nicola Casino, Francesca Barbaro, Angelo Bianco, Antonella Capalbo, Sara Castello, Cosimo Damiano Cinnella, Giovanni Coriglione, Maria Cristalli, Gianfranco detto Gianni Demola, Daniele Di Girolamo, Mi chela Diana, Raffaele Lagalante, Maria Luigia Matera, Fortunato Martoccia, Aniello Roberto Pedicini, Marisa Pirosa, Walter Viceconte, Pasquale Tataranni, Antonella Sasso, Antonio Vergati, Wanna Rizzi, Benedetto Ricciardi, Debora Trinco, Vincenzo Staffieri, Benedetto Tralli, Nahed Ahmed, Maria Donata Altieri, Cosimo Capozza, Patrizia Chietera, Maria Rita Apicelli, Orsola Barberino, Anna Maria Pisciotta.