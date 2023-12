Quel cerino in mano al PD di Chiorazzo…

Il PD rischia di bruciarsi le mani e non solo, con quel cerino acceso prematuramente a sostegno della candidatura di Angelo Chiorazzo. Come abbiamo già avuto modo di scrivere, il metodo è anche sostanza. E non avere impostato un percorso sostenibile sotto il profilo politico, verso questo importante appuntamento elettorale di cui non è che non si sapesse che ci fosse, è stata una leggerezza sconcertante. Così come il non aver valutato le conseguenze devastanti che poteva avere il percorso intrapreso dopo l’autocandidatura iniziale di Chiorazzo e la sua rapida accettazione, senza prima concordarlo con le altre forze potenziali alleate. Quelle conseguenze si sono palesate tutte e la decisione di Chiorazzo di accelerare a prescindere, con la sua discesa in campo di sabato a Potenza complica ulteriormente il quadro, essendo letto come un voler forzare la mano. E’ continuata pertanto la pioggia di distinguo e di niet, ultima quella di cui alla nota congiunta di Valerio Tramutoli (Basilicata possibile), Gianni Rondinone (Sinistra italiana) e Livio Valvano (Psi). Infatti, i tre, stigmatizzano proprio come quella di Chiorazzo sia “una scelta individuale, del tutto legittima, ma che per il palese errore di metodo segna un punto di non ritorno, non più recuperabile”. E a cascata diviene “inaccettabile il metodo portato avanti dal Pd in perfetta solitudine, per la scelta della leadership che dovrebbe guidare la coalizione dell’area progressista alle prossime elezioni regionali. Una sequela di errori, a partire dal rifiuto del Pd di incontrare i potenziali alleati dal mese di giugno, che hanno portato lo stesso Pd all’isolamento e all’errore, probabilmente inconsapevole, del movimento civico Basilicata Casa Comune e del suo esponente di spicco Angelo Chiorazzo“. Sembra essere questa una botta pesantissima nei confronti dei passi sin’ora fatti dall’ex partito regione che sembra annunciare un percorso alternativo. Certo, il tutto, sembra verrà spiegato meglio in una annunciata conferenza stampa delle tre forze politichem già chiariscono di aver “assunto l’impegno di condividere metodo e proposta con le altre forze politiche, a partire dal Movimento 5 Stelle, per far nascere una coalizione aperta alle forze democratiche, progressiste, riformiste, ecologiste e ai movimenti civici che vorranno anteporre il metodo democratico, la politica e, soprattutto, obiettivi programmatici utili alla comunità lucana. Vogliamo superare i noti conflitti, le rivalità e gli istinti di rivalsa, gettando il seme per ricostruire una comunità politica coesa, motivata ed entusiasta di abbracciare e affrontare i problemi di una Regione in profonda crisi“. Anche a Donato Pessolano di Azione il percorso del PD non è andato giù e pertanto annuncia che “già a partire dal congresso regionale di sabato 16 dicembre, avvierà un confronto tra i propri iscritti e dirigenti per individuare liberamente e coraggiosamente percorsi politici alternativi, validi, da proporre a tutte le altre forze partitiche e civiche per poter dare alla Basilicata un nuovo progetto politico e una leadership radicata nel territorio.” Come nel gioco della tombola, sembra che si ritorni alla casella di partenza. Ma, come non è possibile rimettere nel tubetto il dentifricio che è già uscito, così non è più possibile rimediare a tutti i passi avanti avventati sin qui compiuti…. e che si compiranno ancora sabato dal diretto aspirante leader della coalizione di centro sinistra. Sembra che si sia smarrito completamente l’ABC del fare politica….e non è certo un belvedere!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.