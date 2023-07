Quel bagno, in centro a Pomarico, è indecoroso. Protesta Fdi ,in attesa dei lavori

Le immagini fornite dalla consigliera di opposizione al Comune di Pomarico ( Matera) , Angela Salerno (Fdi) sono eloquenti . I bagni pubblici di via Manzoni sono un esempio di degrado e vanno chiusi. Del resto in quelle condizioni sono inutilizzabili. E la chiusura è questione di giorni. L’argomentato e puntuale comunicato della consigliera ricostruisce il percorso di una vicenda, che sta per essere chiusa, da quanto ci ha comunicato il sindaco Francesco Mancini, in questi giorni fuori Pomarico. “ Conosciamo le condizioni, di degrado dei servizi igienici di via Manzoni – ha detto Mancini. Saranno chiusi e nei prossimi giorni cominceranno i lavori per rifare ex novo i servizi e la scalinata di accesso. Abbiamo impegnato 15.000 euro per quell’intervento’’. Ne prendiamo atto e attendiamo l’avvio dei lavori , come tanti pomaricani e visitatori, che si recheranno in centro per l’Agosto Pomaricano.



AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

LORO SEDI

Scomodare gli organi di informazione per piccole situazioni locali, di secondaria importanza proviamo quasi imbarazzo.

Ma proprio per questo, se si arriva a dover “adire” tali mezzi comunicativi significa la non più sopportabilità del piccolo problema, appunto, che si vuol segnalare.

Parliamo dei bagni pubblici di Via Manzoni di Pomarico.

Un luogo che deve contenere il decoro e l’igiene, onde evitare che le persone siano costrette ad usare, per le proprie esigenze, spazi non del tutto sicuri.

Dopo mesi ed anni di pressione ci troviamo di fronte ad un determina, dell’Ufficio tecnico, 15 maggio scorso, che affidava una serie di interventi di manutenzione straordinaria impianti igienico-sanitario presso i bagni comunali nei pressi di via Chiesa (mero errore??? visto che i bagni sono siti in via Manzoni) ad una ditta locale, interventi non eseguiti come dimostrato da foto allegate pur tuttavia con parcella già liquidata.



Da tempo e costantemente, invece, stiamo interessando, e con noi i cittadini, l’Amministrazione comunale perché intervenga seriamente e definitivamente per risolvere il problema della fatiscenza interna ed esterna dei bagni, nonché il nauseabondo odore, peggiorato in questo periodo estivo, che dagli stessi fuoriesce, sino a disturbare “ da voltastomaco” i residenti della zona, costretti permanentemente a sorbirsi il “delicato profumo”.

L’amministrazione comunale di Pomarico, inoltre con un atto scellerato ha chiuso i bagni a corso Garibaldi cedendoli a E- distribuzione, sottraendo ai cittadini un servizio fondamentale in una zona centrale del Paese.

Ci auguriamo che questa nota possa smuovere dalla insopportabile indifferenza i nostri amministratori.

Ne va di mezzo il nome della Paese, di un centro abitato che ormai versa in condizioni disastrose.

Angela Salerno

Consigliere comunale

Fdi