Quel 16 a 16: un pareggio che somiglia tanto ad una sconfitta….

Quanto si può sperare di continuare ad amministrare una città camminando sul filo del rasoio di una maggioranza sempre più assottigliata e in balia, dunque, degli umori di singoli consiglieri? Il sindaco Bennardi, evidentemente, conta di farlo il più lungo possibile considerato che non si sono registrate azioni teste a rafforzare numericamente la sua traballante maggioranza. Ma le dimissioni di fine anno da parte di Biagio Iosca dal gruppo socialista e dalla presidenza della Commissione Politiche sociali, doveva forse spingere ad accelerare in tale direzione con un sano bagno di realismo. E quel pareggio (16 a 16) che si è palesato in occasione del voto per quella presidenza lasciata da Iosca somiglia tanto ad una sconfitta. E sebbene sia altamente improbabile che ci sia un suicidio di massa con le dimissioni di 17 consiglieri per andare di nuovo al voto, quando la maionese impazzisce come si sa è difficile da controllare. Sarà interessante, pertanto, capire se nelle prossime ore si metterà mano a recuperi di vecchie conoscenze o a passi verso allargamenti che pur sarebbero in linea con l’orizzonte futuro sia regionale che nazionale. Sicuramente sarà necessario un nuovo giro di giostra per le caselle nella giunta. Nel frattempo, i Consiglieri Comunali Carmine Alba, Nicola Casino, Pasquale Doria, Angelo Lapolla, Milia Parisi, Francesco Lisurici, Mario Morelli, Liborio Livio Nicoletti, Tommaso Perniola, Rocco Sassone, Cinzia Scarciolla, Giovanni Schiuma, Marina Susi, Filomena Tosti, Augusto Toto e Violetto Adriana hanno diffuso una nota per stigmatizzare come quel “16-16, conferma lo stallo dell’Amministrazione Comunale”. “Un finale contraddittorio annunciato -scrivono- quello emerso durante i lavori della Commissione politiche sociali svoltasi nelle scorse ore. Nei giorni passati si era dimesso il Presidente e bisognava eleggerne uno nuovo ma l’esito del confronto in aula è stato condizionato dalle indicazioni contenute in un parere espresso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali alla luce del quale, in caso di parità di voto, risulterebbe eletto Presidente di commissione, il consigliere anagraficamente più anziano. Nonostante il parere acquisito durante i lavori della Commissione, si è deciso di procrastinare la proclamazione della presidenza all’esito di un ulteriore parere interno. In sintesi, emerge con chiarezza l’inconsistenza numerica della maggioranza Bennardi, la quale – allo stato – non dispone più dei numeri necessari per condurre i lavori in tutte le Commissioni consiliari, organo di fondamentale importanza per la vita dell’Amministrazione Comunale.”

Ed, inoltre, il consigliere comunale di Matera, Nicola Casino, capogruppo di Forza Italia, annuncia di aver presentato questa mattina al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni una richiesta di parere per superare lo stallo verificatosi ieri in seno alla Commissione politiche sociali del Comune sulla elezione del nuovo Presidente. “Secondo una precedente interpretazione contenuta in una circolare ministeriale del 2013, che a tutt’oggi non sembrerebbe essere stata superata da nessun’altra interpretazione successiva – afferma Casino-, in caso di parità di voto, risulterebbe eletto Presidente di commissione, il consigliere anagraficamente più anziano. Invece ieri in commissione si è preferito glissare e rimandare la proclamazione della presidenza ad un momento successivo alla richiesta di un nuovo parere interno. Per questo motivo ho deciso di acquisire ufficialmente il parere del Ministero dell’Interno in modo da superare questa paralisi indotta dai consiglieri del sindaco Bennardi. Queste criticità politiche, di non poco rilievo evidenziano l’impossibilità per questa maggioranza di continuare a governare la Città creando uno stop nelle attività della Commissione politiche sociali in un momento in cui tanti sono i problemi da risolvere, ad iniziare dalla questione mensa scolastica. Dinanzi al vuoto politico e amministrativo, le dimissioni del Sindaco e della sua giunta sarebbero l’unico atto dovuto nei confronti di una Comunità che ha già perso troppo tempo”.