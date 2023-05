Quei ”compagni” dello sport. In pista con la ” Stella Rossa”

Ne ebbero di coraggio i ragazzi materani che negli anni Settanta a Matera chiamarono ” Stella Rossa” una associazione dilettantistica per praticare l’atletica, tanto più che l’azione terroristica delle Brigate Rosse destava allarmi, preoccupazioni, e lo Stato -inevitabilmente- passava al setaccio fenomeni, sigle, figuriamoci la comparsa di una ”stella rossa” in una piccola città del Sud che in politica mostra non poca vivacità, dal fontanino a piazza Vittorio Veneto ai rioni Sassi. Poi sport e politica militante, in particolare, erano da prendere con le pinze. Ma atleti e militanti come Carmine Ambrico (ex Lotta continua), poi una delle colonne della Fidal di Basilicata, sapevano quello che facevano e la Stella Rossa era nella galassia di quella Sinistra, che aveva fatto gemmare iniziative nei settori cultura, della salute mentale, dell’ambientalismo, delle comunicazioni, nonostante il ” Muro di Berlino sarebbe stato abbattuto nel 1989”’ e il mondo era diviso in due blocchi anche nello sport con una ”Stella Rossa” quella calcistica di Belgrado (Fudbalski klub Crvena zvezda ) che era anche l’emblema del movimento dei non allineati guidati dal maresciallo Tito, ll presidente della ex federazione jugoslava.



” Era il 1974 – ricorda Carmine Ambrico, con un passato nell’atletica e anche in consiglio comunale-e con altri amici e compagni decidemmo di dar vita alla Stella Rossa, di cui ero il presidente. Con me Francesco Paolo Giorgialongo, Carmine Sinno, Angelo Giuliani, Giovanni Rossiello e altri. Tutti uomini. Nessuna donna e allora erano davvero poche a fare sport e atletica in generale. Impegno che portammo anche a Progetto Radio con la trasmissione ” Una Conquista sociale ” , condotta insieme a Pino Siggillino , e che aprivamo con la nota canzone di Fabrizio De Andrè ” Malato di cuore”. Per stare in tema Pino si affannava a descrivere arti , sintomatologie e problematiche traumatiche, immaginando che i radioascoltatori ci vedessero… Pino ci cimentava nella corsa e in particolare nei 200 metri piani, quando la buonanima di Primo Sinno andava a prenderlo da casa , perchè Siggillino era un po’ sfilazzo (pigro) e tra l’altro giocava anche al calcio, nel ruolo di portiere per la ”Gianni Rivera” Matera.



Portavamo in trasmissione le interviste che facevamo nei quartieri ai cittadini e all’assessore comunale allo sport, Antonio Giampietro, legando istanze sociali, politiche alla pratica sportiva, alla necessità di avere degli impianti degli di tal nome. C’erano lo stadio ”XXI Settembre”, il campo scuola, qualche palestra e tanta buona volontà”. Sullo sport materano brillava una stella rossa su campo bianco che faceva parlare e non poco in città …” Non escludo- ricorda Carmine- che fossimo attenzionati, in quegli anni, dalla Digos. E poi la stella rossa, che scegliemmo io e Giorgialongo come emblema era un segno identitario. Andammo avanti per due anni. E del resto lavoravamo o eravamo studenti. Conseguimmo anche buoni risultati nel settore amatoriale. Io entrai anche nella graduatoria nazionale per i 10 chilometri di marcia, che servirono per le elezioni nell’assemblea regionale della Fidal. Andavamo avanti con le nostre risorse. Poche lire, niente dollari e nemmeno rubli…ma tanto entusiasmo”.



Carmine ci tiene a ricordare l’impegno dello sport di base, per tutti, raccolto poi dalla Uisp, che portò – ne abbiamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/politica/le-donne-del-collettivo-con-una-corsa-in-piucome-la-pasionaria-teresa/ dedicato a sua sorella, Teresa- a una scritta comparsa sul muro del fontanino di via San Biagio. ” Scrivemmo, io e Franco” Gorilla” Moliterni ” Correre è bello”- ricorda Ambrico- è fu veramente un evento partecipato. Con Gorilla partecipammo anche a una trasferta a Lauria, con sacrificio e impegno, portando avanti gli ideali della Sinistra anche nello sport per una pratica di base”. Un seme piantato bene, poi fiorito, e che ha consentito a realtà come la Uisp di crescere. Il Vivicittà fu la prima esperienza. Con Carmine che aveva riposto la maglia con la stella rossa nel cassetto, ma ostentata quando di doveva costruire qualcosa di valido nella scuola, nello sport o in consiglio comunale. E qui viene fuori la scorza della militanza politica, quando si parla delle condizioni del campo sportivo scolastico ”Raffaele Duni” di via delle Nazioni Unite, al rione Serra Venerdì.



” Disinteresse e assenza di programmazione – commenta Ambrico- hanno ridotto il campo scuola a poca cosa. Peccato. Ci sono problemi piccoli, risolvibili come una pompa per irrigare il campo dal costo di 1000 euro alla quale non provvede nessuno, ma il dato oggettivo è che il Comune è assente. C’è, pertanto, una conduzione più che una gestione della struttura. Altri tempi quando l’impianto riceveva la manutenzione e gli investimenti necessari ed era affidato a persone come il custode Saverio Ruggieri,che curava anche il verde ed erano lo sfondo ideale per le foto ricordo dei matrimoni. Il Comune, per limiti oggettivi o scarsa sensibilità, non mostra la dovuta attenzione alla gestione e cura dell’impianto. Almeno una volta al mese è necessario il sopralluogo di un tecnico, per provvedere in tempo alla soluzione dei problemi. Hai voglia a segnalare…Ai giovani dico di praticare sport e fare politica per incrementare la pratica sportiva. Noi della stella rossa abbiamo lasciato una traccia…” Quelle di oggi , di altro colore e lucentezza, sono nelle costellazione dell’inconcludenza o degli auspici legati ai desideri delle stelle cadenti e deludenti. Purtroppo.



