E’ stato tra i primissimi fruitori della volgare battutaccia del proprio sodale di partito….ma per assumere una posizione pubblica ci ha dovuto pensare a lungo, forse non l’aveva capita, ha dovuto consultarsi con chissà chi …..e così non è riuscito a rispettare -per tempestività di reazione- nemmeno il proprio cognome.

Così, il consigliere nonchè coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, Piergiorgio Quarto arriva buon ultimo tra gli ultimi a commentare quanto accaduto dinanzi a lui in consiglio regionale.

Ma tutto il tempo che si è preso per abbozzare una reazione non gli ha impedito di fare una toppa peggiore del buco, scrivendo, nel comunicato che leggete più in basso, una singolarissima premessa giustificazionista, ovvero che le parole di Leone sarebbero state “pronunciate fuori dal contesto istituzionale“.

Davvero? E dove le ha pronunciate al bar o in una osteria? Non le ha sussurrate nella sede istituzionale del Consiglio Regionale, durante lo svolgimento delle operazioni di voto per la elezione del suo presidente?

Emergerebbe una quasi umana sofferenza di Quarto a dover scrivere queste quattro parole, forse in fondo convinto anche lui -come ha detto l’autore del misfatto- che quella “era una battuta goliardica che non ha altri significati”.

Infatti, per Quarto basterebbero delle mere scuse di “sincero pentimento” per chiudere la vicenda. Altrimenti? Embè “saremmo costretti ad assumere tutti i necessari provvedimenti utili“. Leone trema già.

Ma ecco a voi tutto il pensato del consigliere e coordinatore regionale di Fdi Basilicata, Piergiorgio Quarto:

“Le parole del consigliere regionale Leone, per quanto possano essere state pronunciate fuori dal contesto istituzionale, restano ingiustificabili e lontane da forme espressive consentite a un esponente del nostro movimento. Esprimiamo solidarietà all’assessore Donatella Merra, offesa come donna e nel suo ruolo di esponente del governo regionale della Basilicata.

Invitiamo il consigliere Leone a scusarsi pubblicamente dell’inqualificabile espressione nei confronti della collega. Se ciò non accadesse, a dimostrazione di sincero pentimento e presa d’atto del grave errore commesso, saremmo costretti ad assumere tutti i necessari provvedimenti utili a salvaguardare l’immagine di Fratelli d’Italia”.

Anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in una dichiarazione, ha espresso la sua “sincera e totale solidarieta’” all’assessore alla quale sarebbe stata indirizzata la frase sessista pronunciata ieri, durante una riunione del consiglio regionale (ndr: chiaro Quarto?), dal consigliere Rocco Leone (FdI). “e alle donne in generale“.

“Si tratta – ha aggiunto Bardi – di un sentimento civile che sono sicuro unisca tutti, perche’ il rispetto verso le donne e’ un dovere civico e morale, soprattutto per noi rappresentanti delle istituzioni che dobbiamo sempre essere esempio”.