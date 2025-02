“Quartierando con Luca Prisco” a La Martella: grande la partecipazione dei materani

Quasi 100 persone hanno risposto all’appello di Luca Prisco, imprenditore di 49 anni candidato a sindaco di Matera per le elezioni comunali 2025 con le liste “Democrazia Materana”, “Volt” e “Matera visione comune”. “E’ stata l’occasione per ascoltare i tanti problemi che la gente da anni ormai lamenta – spiega Prisco- ma anche per raccogliere le proposte e i consigli che vengono direttamente da chi vive la quotidianità e meglio di tutti conosce il territorio in cui abita. Per questo ringrazio l’associazione gli ‘Amici del Borgo’ che ha accolto tutti i partecipanti all’iniziativa in piazza Montegrappa dandoci la possibilità di conoscere il Borgo sotto un aspetto inedito”. Nel corso del partecipato confronto avuto con i cittadini “ho voluto ribadire il mio no – ha aggiunto Prisco – all’ipotesi di realizzare un impianto biogas nel quartiere. Un diniego che ha trovato d’accordo tutti”.

“Quartierando con Luca Prisco” andrà avanti anche nelle prossime settimane. “Nei primi tre quartieri che ho visitato – conclude l’imprenditore materano – ho riscontrato un abbandono di oltre vent’anni che i cittadini lamentano, ma che si denota in maniera oggettiva, ed è la cosa che più fa male. A ‘La Martella’, in particolare, si è notato un raggruppamento di concittadini che da anni, facendo rete, ha messo in piedi un comitato dinamico e propositivo. L’iniziativa ‘Quartierando’ andrà avanti perché si sta dimostrano un’occasione unica di un progetto politico che miri davvero al benessere dei materani e della città”.