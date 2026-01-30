Quanti smemorati nella giornata della memoria! Contano morbo K, pace e Costituzione

Siamo andati a sintesi nel titolo dopo aver letto il ”calderone” di riflessioni, passate da un contesto all’altro della Storia dell’Umanità, proprio del modus operandi di Franco Vespe di cognome e di fatto…E così la fiction della Rai ” Morbo K” con il consueto finale che ignora la storia ci regala il ricordo e la testimonianza del senatore Adriano Ossicini, psichiatra ed ex ministro della Famiglia, e candidato parlamentare alla Camera dei deputati in quel di Matera, è il pretesto per ricordare quanti nell’Italia della sofferenza non si voltarono dall’altra parte per aiutare gli ebrei. E poi gli Stati Europei, come il nostro che si ripiegarono su una Costituzione che aborriva dalla guerra come strumento di offesa e contro la libertà di altri popoli.La realtà è un’altra con il governo del nostro Paese e l’Unione europea, tranne poche e timide eccezioni, è allineato e coperto con le posizioni guerrafondaie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Figura che con l’impiego dell’Ice antimmigrazione ha scatenato una guerra civile contro città e Stati, che hanno subito attività di repressione con la morte di civili (vedi Minneapolis) e che continua a trattare,dialogare e confrontarsi con potenze diverse dalla Russia, alla Cina, alla Turchia in un progetto di nuovo ordine geopolitico mondiale. E la pace? Vogliamo dimenticare quanto sta accadendo in Ucraina, dove l’Europa ha investito miliardi di euro per un conflitto non richiesto e legato all’espansione della Nato, con una lunga scia di sangue nella popolazione civile. E che dire di Gaza e Cisgiordania, con la mattanza di migliaia di morti anche questi tra la popolazione civile ad opera di Israele dopo l’assalto (con tanti dubbi sul come sia potuto accadere) di Hamas dell’ottobre 2023.Poi le vicende di Venezuela, Groenlandia e Iran che poco hanno a che fare con libertà e diritti umani. Pace in puntura di Vespe e con una pubblica attestazione del ruolo svolta dalla Chiesa, papa Francesco prima e Papa Leone XIV oggi, per scuotere le coscienze. La giornata della memoria riparte da qui.



Il 27 Gennaio è il giorno dedicato alla memoria: per non dimenticare l’Orrore della Shoah degli ebrei per mano dei Nazisti nella seconda guerra mondiale. E’ il giorno in cui i Russi entrarono in Auschwitz. Per la cronaca: tutti gli altri campi di concentramento furono liberati dagli alleati anglo-americani. Questo solo per verità storica e per polemica frontale contro chi oggi esalta questa liberazione solo per ingentilire la ferocia genocida dell’Hitler odierno che abita il Cremlino. Ma non divaghiamo. La RAI ha mandato in onda per l’occasione lo sceneggiato del “morbo K”. La storia vera di Giovanni Borromeo, medico primario dell’ospedale Fatebenefratelli dell’isola Tiburtina che creò il reparto di malati di una misteriosa quanto terribile infezione da morbo K. Un reparto che in verità accoglieva ebrei del ghetto accolti per salvarli dalla deportazione. La geniale invenzione del morbo K riuscì a tenere lontani i nazisti dall’ospedale e a salvare parecchie vite umane. Peccato che la storia nella fiction è stata romanzata in modo davvero maldestro ed inqualificabile. Non si comprende perché la fiction, stuprando ignobilmente la verità storica, faccia morire Borromeo, quando invece egli sia sopravvissuto alla ferocia nazista ed abbia avuto la stessa onorificenza di Perlasca di “Giusto fra le Nazioni”. Questa storia già la conoscevo perché raccontatami con semplicità e senza enfasi da un protagonista diretto della vicenda. Infatti il giovane medico che aiuta Borromeo non era altro che il Dott. Adriano Ossicini che fu eletto qui a Matera senatore nel 1996! Ma torniamo a noi!

E’ importante celebrare questa ricorrenza per la vita del nostro continente perché dall’orrore che ne è derivato poi sono nate le democrazie occidentali che oggi, ahimè sono vergognosamente e scelleratamente sotto attacco, perfino dalla stesse opinioni pubbliche interne ad esse. Le Democrazie di Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Francia hanno concepito uno straordinario “algoritmo” per non farsi più la guerra. Da una parte lavorare statutariamente per promuovere un’Europa unita anche se, come stiamo constatando, si sta rivelando via asperrima. Dall’altra Socialisti, Cristiani Democratici e Liberali hanno convenuto che occorreva fondare le proprie costituzioni sui diritti della persona, da privilegiare rispetto ai destini collettivi di nazione o di classe sociale che stati etici avevano invece cercato di imporre con la forza e la repressione. Per esemplificare: le nostre democrazie hanno saputo stoppare le guerre quando alla grande Storia di nazioni e condottieri si è preferito dare voce e massima dignità alle piccole storie delle persone e salvaguardare i loro diritti civili. Costruzione dell’Europa e costituzioni centrate sulla persona ci hanno garantito così 80 anni di pace. Sulla base di questa scoperta copernicana questa commemorazione ci racconta di quelle tantissime storie personali uniche, straordinarie, che furono ridotte invece a numeri nei lager nazisti. Oggi è ancora più che mai cogente che questa lezione appresa dopo più di 60 milioni di morti e con il genocidio di un intero popolo (6 milioni), sia ripresa con energie ancora maggiori. Il rapporto Oxfam a Davos ci ha deliziato con terribili statistiche che indicano che le ricchezze del mondo si stanno sempre più concentrando nelle mani di pochi. I 12 uomini più facoltosi del mondo possiedono più della metà delle ricchezze in circolazione nel mondo.



In Italia abbiamo che solo 5 persone detengono più della metà delle nostre ricchezze nostrane. Questo è il segno inquietante di quella globalizzazione perniciosa che favorisce l’accrescimento capitalistico delle multinazionali a scapito delle risorse sociali ed umane dei popoli e degli stati. Una globalizzazione che ha fatto del neo-liberismo monetarista il suo mantra ideologico, e della omologazione culturale massmediologica dei popoli lo strumento per spianare terreni sempre più vasti sul quale far espandere i mercati. Se nel 900 la persona veniva sacrificata sull’altare delle società perfette che le ideologie Hegeliane fasciste e comuniste confezionavano, oggi la persona viene minacciata e sacrificata sull’altare di questa globalizzazione omologante che sta producendo quella società liquida di cui ha tanto scritto e parlato Baumann. Dobbiamo porre assolutamente rimedio ad arrestare questo abbrivio che potrebbe trascinarci verso un baratro ancora più orribile di quello che ci fecero sprofondare nelle due guerre mondiali. Ahimè oggi ne stiamo amaramente assaporando dei sentori! Dobbiamo fare in modo che la politica debba di nuovo riprendere in mano le redini del governo del mondo e debba tornare ad educare gli interessi privati e corti che si stanno potentemente agitando. Lo può fare se riusciremo a declinare in chiave planetaria quella centralità della persona che è stato l’algoritmo attraverso il quale l’Europa è riuscita a tacitare ed a buttare alle spalle i rancori storici che alimentarono i suoi conflitti. Negli anni 90 del secolo scorso ci si è illusi che questo potesse avvenire attraverso l’”esportazione” della democrazia, anche a costo dell’uso della forza. Abbiamo invece tristemente assistito al totale fallimento di questi tentativi (Iraq, Afganistan, Libia ecc.).



Papa Francesco ha indicato invece una strada più sobria, meno pretenziosa più francescana appunto. Non si può pretendere che una nuova armonia mondiale possa essere recuperata con la esportazione frontale della democrazia, ma avviando un dialogo ed un intesa fra i vari popoli che riflettano e si intendano su quei valori che devono essere garantiti alle singole, piccole storie di ogni persona. Visto che l’America Trumpiana è ormai perduta, questo potrebbe essere il piccolo grande contributo che la vecchia Europa può ancora dare per costruire un futuro di pace al mondo. Lo può fare mantenendo viva appunto la memoria orribile dei campi di sterminio nei quali il volto e la coscienza di ogni persona fu cancellata e gridando: “Mai Più!”

